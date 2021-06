Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und 8 Verletzten – Gemarkung Guldental- L236 (ots)

Am Samstag, 26.06.2021 gegen 14:19 Uhr, befuhr ein 81- jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L236 vom Breitenfelser Hof kommend, in Richtung Waldlaubersheim und beabsichtigte an der Einmündung zur K49 nach links in Richtung Hergenfeld abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein 35- jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Bad Kreuznach. Gleichzeitig näherte sich aus entgegengesetzter Fahrtrichtung ein VW mit sieben Insassen. Letztendlich übersieht der 81- jährige Verkehrsteilnehmer den heranfahrenden VW beim Linksabbiegen, sodass der VW Fahrer eine Vollbremsung einleitete und nach links lenkte. Hierbei kollidierte der VW leicht mit dem Heck des Unfallverursachers bevor er mit dem Pkw des 35- Jährigen frontal zusammenstieß.

Durch die Wucht des Frontalzusammenstoßes wurde der Pkw des 35- Jährigen in den Straßengraben befördert. Alle 11 Beteiligten wurden zur Abklärung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht, wobei drei Insassen schwer und vier Insassen leicht verletzt sind. Die Schwerverletzten wurden durch den Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken geflogen. Die drei unfallbeteiligten Fahrzeugen waren total beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

Zur Ermittlung des genaueren Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Sachverständiger mit der gutachterlichen Unfallaufnahme beauftragt. Die Fahrstrecke war für Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden Windesheim, Guldental, Stromberg, Langenlonsheim waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort, ebenso wie mehrere Besatzungen des Rettungsdienstes.

PKW kommt von der Fahrbahn ab und flüchtet

Gem. Winterburg – Am Samstagabend des 26.06.2021 gegen 23:00 Uhr kam es auf der Landstraße 108 in der Gemarkung Winterburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein 60-jähriger Jäger von seinem Hochsitz ein lautes Quietschen, auf das ein Knallgeräusch folgte, wahrgenommen. Da er in der Annahme war, dass jemand verunglückte, setzte er einen Notruf ab. Die Kirner Polizei konnte wenige hundert Meter vom Hochsitz entfernt, auf dem Fahrbahnbelag frische Abriebspuren sowie eine beschädigte Baumstütze lokalisieren. Aufgrund der Spurenlage verlor der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Bei den Ermittlungen an der Unfallstelle konnte erste Hinweise auf den Fahrzeugtyop gewonnen werden. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

Motorradunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am späten Nachmittag des Fr., 25.06.2021, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der L377 zwischen Staudernheim und Abtweiler zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der allein beteiligte Motorradfahrer verlor von Abtweiler kommend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Idar-Oberstein eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Die L377 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter 06752-1560 zu melden.

Kirn (ots)