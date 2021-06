Kreis Bergstraße

Bensheim-Auerbach: zwei Kinder auf einem Fahrrad – schmerzhaftes Ergebnis

Bensheim-Auerbach – Am Sonntag (27.06.) um kurz nach 13:00 Uhr meldete

eine Anwohnerin aus der abschüssigen Franz-Schubert-Straße einen Verkehrsunfall

an der Einmündung in die Darmstädter Straße. Ein 10-jähriger Junge aus der

Nachbarschaft war mit seinem Fahrrad die Franz-Schubert-Straße hinuntergefahren

und hatte dabei seinen 6-jährigen Bruder hinten auf dem Fahrrad dabei. Sie

fuhren nahezu ungebremst auf der Straße in den Einmündungsbereich und stießen

dort mit einem PKW zusammen. Die 18-jährige Autofahrerin aus dem Lautertal war

auf der Darmstädter Straße in Richtung Bensheim unterwegs. Die Brüder stürzten.

Der 6-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Sein älterer Bruder kam

leicht verletzt mit Schürfwunden davon. gefertigt: Steffen Pietschmann,

Polizeiführer vom Dienst

Darmstadt

Darmstadt: Brand in Mehrfamilienhaus / Bewohner und Hund kommen mit Schrecken davon

Darmstadt – In den frühen Samstagmorgen (26.06.2021) kam es gegen 3.15 Uhr

in der Taunussstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Ersten Ermittlungen zu Folge war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache auf

dem Balkon einer Wohnung ausgebrochen.

Durch die starke Hitzeentwicklung gingen die Scheiben der Balkontür sowie

mehrere Fenster zu Bruch, so dass sich der Brand auch im angrenzenden

Küchenbereich ausbreiten konnte. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr

konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Raume verhindert werden. Diese

sind lediglich stark verrußt. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung, ein

Paar im Alter von 26 und 28 Jahren, konnte sich mit ihrem Hund, einem Dackel,

eigenständig ins Freie begeben. Alle Drei kamen mit dem Schrecken davon.

Die weiteren rund 20 Bewohner konnten ihre Wohnungen verlassen und begaben sich

mit Unterstützung der Feuerwehr ins Freie. Auch sie blieben nach bisherigen

Erkenntnissen alle unverletzt. Zwei weitere Wohnungen wurden durch die starke

Rauchgasentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Nach entsprechenden

Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr konnten sämtliche Bewohner wieder zurück in ihre

Wohnungen. Lediglich die vom Brand betroffene Wohnung ist zurzeit unbewohnbar.

Das Paar konnte gemeinsam mit seinem Hund bei Bekannten unterkommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der

entstandene Sachschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen mindestens

100.000,- Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt, B426, Pkw prallt gegen Baum, 5 Insassen teilweise schwer verletzt

Darmstadt-Dieburg – Am frühen Sonntagmorgen (27.06.2021), gegen 05.40 Uhr,

kam es auf der B426 Höhe Toom-Baumarkt in Pfungstadt zu einem schweren

Verkehrsunfall. Nach erstem Ermittlungsstand fuhr der 22 -jährige Bickenbacher

mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Mercedes die B426 aus Richtung

Darmstadt in Richtung Gernsheim. In Höhe des Baumarktes geriet er ins Schleudern

und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der Mercedes gegen einen Baum,

welcher dadurch gefällt wurde, bevor der Mercedes nach einer Strecke von ca. 250

m abseits der Fahrbahn im Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer wurde schwer

verletzt durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Pfungstadt aus seinem Fahrzeug

befreit. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

geflogen. Die vier Mitfahrer im Alter von 20 – 23 Jahren wurden teils schwer

verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach Hinweisen auf

Alkoholgenuss wurde bei dem Fahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt eine Blutentnahme durchgeführt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen

und der Unfallaufnahme war die B426 für ca. 2 Stunden gesperrt. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 50.000 EUR.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht

64560 Riedstadt-Leeheim

Am Freitag (25.06.2021) zwischen 17.00 und 19.30 Uhr, beschädigte vermutlich ein weißer Lkw einen blauen Opel Corsa, der in der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 23 am Fahrbandrand abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Fürth/Wegscheide: B460 Kradunfall mit verletzter Person

Fürth

Am Samstag, 26.06.2021, um 16:20 Uhr ereignete sich auf der B460 Höhe Wegscheide ein Alleinunfall mit verletztem Krad-Fahrer. Ein 28-jähriger Fahrer aus Bremen befuhr mit seinem Krad die B460 aus Fürth kommend in Richtung Mossautal. Im Bereich einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fz entstand Sachschaden in Höhe von 4.000,-, der Fahrer wurde schwer verletzt. Zur Bergung der Person und des Fahrzeuges musste die B460 zeitweise einseitig gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberzent/ Krähberg – Am Sonntag (27.06.2021) kam es gegen 11Uhr auf der

L3108 in der Nähe des Reußenkreuz zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam

ein 48-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sportwagen im Kurvenbereich von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer aus dem Taunus

wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Seine 41-jährige Beifahrerin wurde durch

den Aufprall schwerverletzt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Oberzent

aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden an dem

Fahrzeug wird mit ca. 90.000 EUR beziffert. Aufgrund der Rettungs- /

Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Neben

Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Oberzent im Einsatz.