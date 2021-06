Unfall mit Sachschaden in Elz —

Am gestrigen Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Nentershausen mit seinem Opel, die Mühlstraße in Elz. Er wollte dann nach links in die Rathausstraße einbiegen und übersah hierbei einen 77-jährigen Mercedes-Fahrer aus Elz. Verletzt wurde niemand; es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden–

Am Freitag, den 25.06., gegen 22.10 Uhr, kam es in Hünfelden-Mensfelden zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger aus Bad Camberg befuhr mit seinem Opel die Hehnerstraße. An der Kreuzung Remmeltstraße übersah er einen Audi und kollidierte mit diesem. Der Opel drehte sich und kam rückwärts in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Der 32-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurde leicht verletzt; der Fahrer des Audi entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 65000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rücknahme der Vermisstenmeldung:

Die am 23.06.2021 veröffentliche Vermisstenmeldung nach der Laura Teodora Zana aus Bad Camberg kann zurückgenommen werden. Die Jugendliche wurde durch ihre Mutter wohlbehalten in Ungarn angetroffen.

Verkehrsunfallflucht in Beselich-Schupbach:

Am Freitag, den 25.06.2021, befuhr ein LKW die Straße „Hohl“ in Schupbach, in Fahrtrichtung des dortigen Wohngebietes. Dabei streifte er im Vorbeifahren das Vordach des Eingangsbereichs eines Wohnhauses und beschädigte es. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden (ca. 500 EUR) zu kümmern. Es handelte sich um einen 7,5-Tonner-LKW mit weißer Plane. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Weilburg unter 06471-93860 erbeten.

Verkehrsunfallflucht in Mengerskirchen-Winkels:

Am Freitag, den 25.06.2021, gegen 20.25 Uhr, befuhr ein schwarzer Mercedes die Probbacher Straße in Richtung Mengerskirchen und stieß gegen einen dort geparkten weißen Kleinlaster der Marke Renault. Der 61jährige Unfallverursacher aus Mengerskirchen stieg aus seinem Mercedes leicht verletzt aus und sprach mit an der Unfallstelle anwesenden Personen. Er lehnte jegliche Hilfe ab, stieg wieder in seinen Pkw und fuhr weiter bis in den Meisenweg. Dort stellte er sein Fahrzeug ab und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Es entstand ein Schaden von ca. 6500 Euro. Um weitere Zeugenhinweise an die Polizeistation Weilburg unter Tel. 06471-93860 wird gebeten.

Schüsse aus Schreckschusswaffe in Löhnberg:

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 04.20 Uhr, wurde mitgeteilt, dass eine Frau aus Löhnberg in die Decke geschossen habe. Die eingesetzten Polizeistreifen trafen vor Ort auf den 32-jährigen Mitteiler. Dieser gab an, dass er sich mit seiner 33-jährigen Freundin in der Wohnung gestritten habe. Im Verlaufe dieses Streits habe die Freundin mit einer Waffe in Richtung Decke geschossen. Die Pistole konnte durch die Beamten sichergestellt werden; es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.