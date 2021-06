Billigheim-Ingenheim: Michael Schulte, Glasperlenspiel, Oli Dums und HOBO im VR-Sommerpark-Südpfalz

Billigheim-Ingenheim – Die Kultur erwacht im VR-Sommerpark-Südpfalz zu neuem Leben und dies wird gebührend und mit großen Stars gefeiert. Glänzende Namen der Musikbranche wie Michael Schulte, Glasperlenspiel, Oli Dums und HOBO haben sich angekündigt, um endlich wieder live zu performen und die Menschen zu begeistern. Das dies in einer der schönsten Locations des Landes, dem VR-Sommerpark verwirklicht werden soll, unterstreicht den Anspruch des Veranstalters ProShow, die Rückkehr des kulturellen Lebens mit Anspruch feiern zu wollen.

Der VR-Sommerpark bietet dafür den perfekten Rahmen und stellt eine einzigartige Eventlocation dar, die mit bezauberndem Flair und einer 360 Grad Bühne im Mittelpunkt aufwartet. Bereits im letzten Sommer unter Pandemiebedingungen entwickelte sich der VR-Sommerpark zu einer Trotzburg der Kultur und zur gefeierten Eventstätte die durch ihre Gestaltung schlicht die Besucher begeistert.

Die Wiederauferstehung der Kulturszene kommt mit einem hochkarätigen Aufgebot an Künstlern daher. Einer dieser großen Namen ist ohne Zweifel MICHAEL SCHULTE. Auf seiner „highs & lows“ Tour 2021 wird der Sänger durch die coronabedingte Verschiebung nicht nur das aktuelle Album, sondern auch bislang unveröffentlichte Songs live am 07.August im VR-Sommerpark präsentieren. Die Musik von MICHAEL SCHULTE zu hören und mit ihm über seine Songs zu sprechen bedeutet keinen großen Unterschied. Es gibt hier kaum eine Kluft zwischen Musiker und Mensch: Es ist diese außergewöhnliche Authentizität, für die er nicht nur in Deutschland geliebt wird – und nicht erst seit dem 2012er Finale von The Voice of Germany oder seinem 4. Platz beim Eurovision Song Contest 2018. MICHAEL SCHULTE war bereits 2007 einer der ersten deutschen Musiker auf YouTube und geht seitdem unbeirrt seinen Weg – und wurde damit 2018 mit einem Publikums-Bambi belohnt. Dass er mit der Single „Back To The Start“ die #1 der Spotify-Hitliste „Top Hits Deutschland“ knackte und damit Superstar Ed Sheeran ablöste, hat mit exzellentem Songwriting genauso zu tun wie mit seiner Beständigkeit, die sich in nahtlos anreihenden Hits wie „Keep Me Up“, „All I Need“ und dem Überflieger „For a Second“ spiegelt.

Ein weiteres Highlight des VR-Sommerparks findet am 31.07. statt. Das Publikum darf sich auf das wohl erfolgreichste deutsche Pop Duo GLASPERLENSPIEL freuen. Die Chartbreaker fiebern der Südpfalz und den Sommerpark entgegen und brennen darauf wieder live für ihre Fans zu spielen. Als Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg aus dem baden-württembergischen Stockach 2011 begannen, unter dem Namen GLASPERLENSPIEL die deutsche Poplandschaft zu bereichern, ließ sich nur erahnen, wohin das führen würde. Vom hoffnungsvollen Newcomer entwickelte sich das Duo zum leuchtenden Stern am Pop-Firmament. GLASPERLENSPIEL sind ganz oben angekommen.

Dank ihres ganz besonderen Umgangs mit alltäglichen Themen gelingt es ihnen, zu berühren und auch zum Nachdenken zu bewegen. 100.000 verkaufte Exemplare ihres Debütalbums „Beweg dich mit mir“ (Gold) sind hierfür ein ebenso deutliches Indiz wie die mit Gold ausgezeichnete Single „Echt“ und ihre preisgekrönten Hits „Nie vergessen“, oder der Radiohammer „geiles Leben“.

Es sind nicht nur ihre von Grund auf sympathische Art, ihre Offenheit, Ehrlichkeit und Allürenfreiheit, die GLASPERLENSPIEL zu einem für die deutsche Musiklandschaft außergewöhnlichem Duo macht. Auch die spezielle Weise des Verwebens moderner elektronischer Elemente, 80er-Zitate und großer wie kleiner Pop-Gesten ist ein Alleinstellungsmerkmal, das sie aus der Masse der Bands hervorhebt und die das Duo live im VR-Sommerpark in der Südpfalz zelebrieren wird.

Die pfälzische Kultband HOBO darf sich als zurecht als echte Legende bezeichnen. Die Konzerte der Band sind selten und äußerst begehrt, wie dies auch der Andrang beim VR-Sommerpark belegt. Lautstark hört man die zahllosen Fans die Songs ihrer Helden singen und spätestens wenn sich Publikum und Musiker gemeinsam zu Höchstleistungen anfeuern und zu einer Einheit verschmelzen, dann ist es wieder „Hobotime in good old germany“ und das berühmte Hobofeeling lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Die Musiker wollten zunächst zu Ihrem einzigen Konzert in 2021 in den VR-Sommerpark nach Billigheim kommen! Doch, nachdem das Konzert innerhalb weniger Stunden ausverkauft war, lässt die Band ihre Fans nicht hängen und spielt am Folgetag dem 11. September, der übrigens der Geburtstag des verstorbenen Bandgründers Ulli Degenhard ist, ein Zusatzkonzert im Sommerpark. Mit Andy Becht an der Gitarre, Marcus Rutz-Lewandowski am Klavier, Charly Brechtel am Bass, Philipp Graf an der akustischen Gitarre, Franky Christmann am Schlagzeug, Armin Hott an der Geige und Oli Dums am Gesang ist HOBO komplett und freut sich Songs wie „König der Narren“ oder das kultige „Wohin die Gleise führn“ auf die Bühne zu bringen.

Sänger Oli Dums, der als „Stimme der Pfalz“ gefeiert wird, ist bekanntermaßen auch die Stimme bei HOBO. Jedoch hat der musikalische Tausendsassa noch viel mehr zu bieten. Ob als Sänger des Winter-Varietés in Heidelberg oder als Frontmann einer seiner vielen Band wie den Tributeacts „beaU2ful“ oder „Everglow“ agiert der umtriebene Künstler in allerlei Formationen. Da darf natürlich auch seine „Dums & The Band“-Formation nicht fehlen oder das Duo „ODK“, das in der Pfalz regelrecht gefeiert wird. Im Sommerpark feiert der begnadete Sänger sein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Und da die Pfalz ihren Oli mag, war die Veranstaltung in Kürze dreifach ausverkauft. Am 13., 14. und 15. August findet das Jubiläum von Oli Dums statt und dazu hat er sich viele Freunde eingeladen. Gut zu wissen für die Fans: Der Vorverkauf wird aufgrund der neuen Öffnungsregeln noch einmal geöffnet werden und ein zusätzliches Kontingent der begehrten Karten wird dann wieder erhältlich sein.

Dass solche Popgrößen wie MICHAEL SCHULTE und GLASPERLENSPIEL gerne in den Sommerpark kommen liegt schlicht daran, dass die großzügige Arena den Gästen OpenAir-Atmosphäre auf höchstem Niveau bietet und die Künstler direkt aus der Mitte agieren können. Farbenfroh illuminierte Pagodenzelte umrahmen ringförmig die beeindruckende 360 Grad Bühne und erzeugen eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre, die bereits beim Betreten des Veranstaltungsortes nicht selten Bewunderung auslöst. Die außergewöhnliche Platzierung der Bühne ermöglicht allen Zuschauern uneingeschränkte Sicht und vermittelt das Gefühl, ganz nah am Künstler zu sein. Aufgebaut wie ein farbenprächtiges Dorf erleben die Gäste OpenAir-Flair mit Anspruch im allerbesten Sinne.

Und eben Mitten im Zentrum des VR-Sommerparks stehen die Künstler, die mit ihrer Kunst und erstklassigen Konzerten begeistern. Im Sommer 2021 soll die Kultur wieder zu neuem Leben erwachen und hierfür bietet der VR-Sommerpark den idealen Rahmen in bester Atmosphäre.

Der VR-Sommerpark wird präsentiert von Radio RPR1. und unterstützt durch den Hauptsponsor und Namensgeber der Eventlocation der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG.

Der VR-Sommerpark wird am 09.07.2021 mit dem Konzert von „Dums & The Band“ eröffnet. Ab diesem Zeitpunkt finden regelmäßig unterschiedlichste Events statt. Diese sind auf der Webseite www.sommerpark-suedpfalz.de zu finden.

Tickets für alle Veranstaltungen können online unter www.pfalzshow.de erworben werden.