Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Brand einer privaten Sauna

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine brennende Sauna-Hütte wurde in der Nacht vom 27.06.2021, gegen 02:00, gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten einen teilweisen Brand einer in der Talstraße in Neustadt/Weinstraße befindlichen, privaten Außensauna feststellen. Die Brandbekämpfung dauerte circa 45 Minuten an. Grund für den Brandausbruch ist nach ersten Einschätzungen ein technischer Defekt einer Lichterkette. Es wurden keine Personen verletzt. Ebenso ist kein Gebäudeschaden am Anwesen entstanden. Im Einsatz waren neben der Polizei Neustadt/Weinstraße die Feuerwehr Neustadt/Weinstraße sowie das DRK.

Neustadt: Einbruchsdiebstahl in Optikergeschäft

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bislang unbekannte Täter gelangten am frühen Morgen des 26.06.2021 gegen 03:30 Uhr durch das Zerstören eines Schaufensters in ein Optikergeschäft in der Friedrichstraße in Neustadt/Weinstraße. Das Objekt wurde durchwühlt vorgefunden. Entwendet wurden mehrere Brillen sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Durch die Beamten wurde eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die zur oben genannten Zeit Ungewöhnliches bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße zu melden.

Neustadt: Geldbeutel entwendet – trotz geschlossenem Rucksack

Neustadt/Weinstraße (ots) – Arglosigkeit wurde einer 61-Jährigen zum Verhängnis, welche sich am 26.06.2021 gegen 10:30 Uhr in einem Optikergeschäft in Neustadt/Weinstraße befand. Während ihres Aufenthalts trug sie einen Rucksack durchgehend auf dem Rücken. An der Kasse musste sie sodann feststellen, dass ihr Geldbeutel inkl. Dokumenten, Bargeld und Scheckkarten aus dem Rucksack entwendet wurde, obwohl dieser zuvor verschlossen war. Um solche Taten zu verhindern ist es daher ratsam, Taschen grundsätzlich geschlossen und vorne zu tragen, am besten gar eine Hand auf der Taschenöffnung zu behalten und das Umfeld stets im Blick zu behalten.

