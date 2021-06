Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Unproblematische Impfaktion in Lambrecht (Pfalz)

Lambrecht (ots) – Eine durch einen ortsansässigen Arzt durchgeführte Impfaktion in Lambrecht (Pfalz) verlief am 26.06.2021 erfolgreich und störungsfrei. Durch die Polizei Neustadt/Weinstraße wurde insbesondere der Verkehr überwacht, wobei kein erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt wurde. Die vorhandenen Impfdosen konnten bis 12:00 Uhr verimpft und die Aktion somit frühzeitig beendet werden.

Helmbach: Quadfahrerinnen stürzen steilen Abhang hinab

Helmbachtal (ots) – Am 26.06.2021 gegen 14 Uhr nahm eine 18-Jährige aus Karlsruhe an einer geführten Quad-Tour im Bereich des Helmbachtals teil. Eine 22-jährige aus dem Landkreis Karlsruhe fuhr als Sozia auf dem Quad mit. Auf einem Waldweg kurz vor dem Helmbachweiher kam die 18-jährige Quad-Fahrerin aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr einen steilen, circa 15 Meter hohen Abhang hinab. Die Fahrerin und ihre Sozia konnten sich nicht auf dem Quad halten und stürzten.

Durch den Sturz erlitten beide schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Zwecks Rettung der verunfallten Personen wurde die freiwillige Feuerwehr hinzugezogen. Hiernach wurden die beiden verletzten Personen zwecks weiterer Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Das Quad war nicht mehr fahrbereit, die Schadenshöhe beträgt circa 750 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Wachenheim: Glück im Unglück! Trotz erheblicher Alkoholisierung

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am 26.06.2021, gegen 22:40 Uhr, kam es in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW der Marke VW. Der 20-jährige Radfahrer befuhr den Römerweg in Wachenheim und missachtete an der Kreuzung Friedelsheimer Straße die Vorfahrt eines 49-jähirgen PKW-Fahrers, welcher in Richtung Weinstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch der Radfahrer mehrere Meter weit geschleudert wurde, jedoch letztlich leichtverletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Nach ärztlicher Versorgung des Radfahrers im Krankenhaus, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt. Am PKW entstand ein Schaden von 200 Euro. Am Fahrrad entstand ein Schaden von 150 Euro.

Haßloch: Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Haßloch (ots) – In den frühen Morgenstunden des 26.06.2021 meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Haßloch, dass ein junger Mann im Industriegebiet Nord über einen Zaun eines Firmengeländes geklettert sei und dort einen Pkw beschädigt habe. Die schnell eintreffenden Beamten konnten den 25jährigen alkoholisierten Täter dann auf der Flucht festnehmen. Im Rahmen der Maßnahmen wurde die eingesetzten Beamten fortwährend durch den Festgenommenen beleidigt. Ihn erwarten jetzt Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung.

