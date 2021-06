Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unter Alkoholeinfluss – Tätlicher Angriff auf Rettungsdienst und Polizei

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitagabend, 25.06.2021, gegen 23:00 Uhr kam es im Rahmen einer Feier in der Altenbacher Straße zu einem tätlichen Angriff auf Rettungskräfte und Polizeibeamte. Da eine 17-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sehr viel getrunken hatte und ihre Begleiter fürchteten, dass sie eine Alkoholvergiftung erlitten hätte, wurde der Rettungsdienst verständigt. Als die Rettungskräfte die 17-Jährige ansprachen, schlug sie unvermittelt einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes gegen den Kopf. Auch gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten setzte die Jugendliche zum Schlag an, verfehlte diese jedoch. Sie konnte fixiert und dem Notarzt übergeben werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,46 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde die 17-Jährige, welche die Polizeibeamten während der Maßnahme massiv beleidigte, in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Grünstadt: Mehrere Unfälle mit Verletzten und unter Alkoholeinfluss

Grünstadt / Obersülzen / Altleiningen / Kleinkarlbach (ots) – Im Laufe des Samstag Vormittags beschäftigten mehrere, teils schwere Verkehrsunfälle die Beamten der PI Grünstadt. Bereits in den frühen Morgenstunden gegen 05:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann die Kirchheimer Straße in Grünstadt und kam aufgrund erhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen zwei PKW auf einem Parkplatz. Alle PKW wurden hierbei erheblich beschädigt und waren teilweise nicht mehr fahrbereit. Im Laufe der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer ein Atemalkoholwert von über 2,7 Promille gemessen und daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Gegen 08:15 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Grünstadt und Obersülzen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 71-jähriger PKW-Fahrer aus Gerolsheim fuhr Richtung Grünstadt und musste wegen eines plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Hundes bremsen. Der hinterherfahrende 49-jährige Motorradfahrer aus dem Raum Frankenthal konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Heck des PKW. Hierdurch kam er zu Fall und zog sich Prellungen zu. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Grünstadt gebracht.

Nur eine Stunde später ereignete sich der nächste Unfall mit einem Verletzten auf der Landstraße zwischen Altleiningen und Kleinkarlbach. Ein 28-jähriger Mann aus Eisenberg fuhr Richtung Kleinkarlbach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß ca. 50 Meter weiter frontal gegen einen Baum. Nach ersten Angaben habe er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen müssen. Er konnte sich selbst aus dem PKW befreien, blieb glücklicherweise nur leichtverletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt, wofür die Landstraße kurzfristig voll gesperrt werden musste. Zeugen, die etwas zu dem bisher unbekannten Fahrzeug im Gegenverkehr sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grünstadt zu melden.

