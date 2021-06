Ludwigshafen: Eulen steigen aus Handball-Bundesliga ab

Ludwigshafen – Die Enttäuschung ist riesig. Die Leere grenzenlos. Die Eulen Ludwigshafen tragen Trauer, nachdem der Abstieg aus der Handball-Bundesliga besiegelt ist. „Anständig verabschieden“, heißt die Losung von Trainer Ben Matschke vor dem letzten Saisonspiel gegen Frisch Auf Göppingen am Sonntag (27.06.2021, 15.30 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle.

Nach sechs Jahren als Trainer sagt der 38-Jährige ade, macht bei der HSG Wetzlar den nächsten Karriereschritt. Schiedsrichter sind Nils Blümel und Jörg Lopaschewski aus Berlin.

Auch beim Saisonfinale vor 540 Zuschauern ist das Eulen-Web-Radio noch einmal am Start. Die Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Der Link dazu: https://youtu.be/DivAAirNEOI. Unter dem Link https://youtu.be/TCqmfchScdE können Handballfreunde direkt im Anschluss an das Spiel die Verabschiedung von Trainer Ben Matschke und den Spielern Gorazd Skof, Martin Tomovski, Dominik Mappes und Jonathan Scholz verfolgen. Die Spieler und den so besonderen Trainer und Menschen Ben Matschke würdig zu verabschieden, ist Fans und Geschäftsführung ein besonderes Anliegen an diesem Sonntag. Das machen Fan-Klub-Vorsitzender Peter Ackermann und Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler deutlich. Da heißt es dann: Danke Jungs, danke Ben! Gerade für Matschke, eine Art Jürgen Klopp des Handballs, einen unfassbar emotionalen Realo, der Fans mitzureißen vermag, Talente zu Bundesligaspielern zu formen weiß, gilt: Doch niemals geht man so ganz …