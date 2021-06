Metropolregion Rhein-Neckar: rnv weitet ab 02. Juli 2021 Abend- und Nachtverkehr aus

Mannheim / Ludwigshafen / Heidelberg – Die gesunkenen Infektionszahlen erlauben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) einen weiteren Schritt in Richtung Normalität: Ab 2. Juli 2021 wird das ÖPNV-Angebot auch im Abend- und Nachtverkehr wieder auf den regulären Fahrplan ausgeweitet. Damit kommen in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen nach Mitternacht und bis in die frühen Morgenstunden auch wieder Nachtschwärmer nach Hause.

Darüber hinaus halten die Straßenbahnen der rnv ab 1. Juli nicht mehr automatisch an jeder Haltestelle. Damit müssen Fahrgäste wieder die Haltewunschtaste betätigen, um an der folgenden Haltestelle aussteigen zu können. Zur Durchlüftung des Fahrzeugs werden aber bei einem Halt weiterhin sämtliche Türen geöffnet.

Zudem besteht weiterhin Maskenpflicht im ÖPNV, jedoch reicht aufgrund der stark gesunkenen Infektionszahlen aktuell eine medizinische Maske aus. Die Verwendung einer FFP2-Maske ist damit nicht mehr vorgeschrieben. Die Regelungen ergeben sich aus den geltenden Corona-Verordnungen der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.