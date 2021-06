Ludwigshafen: Stadtnotizen 25.06.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

VHS: Anmeldung und Sprachberatung wieder ohne vorherige Terminvereinbarung erreichbar

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen öffnet ab Montag, 28. Juni 2021, wieder ihre Anmeldung und Sprachberatung ohne vorherige Terminvereinbarung. Unter www.vhs-lu.de erhält man Informationen zu den aktuellen Kursen sowie bereits ab 28. Juni das Programm für das neue Herbstsemester. Anmeldungen für Kurse sind online möglich, telefonisch zur Telefonsprechstunde (mittwochs 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr) unter 0621 504-2238 oder persönlich zu den Geschäftszeiten der VHS. Diese sind montags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Die Sprachberatung für Deutsch- und Integrationskurse ist ab 28. Juni wieder geöffnet mit Nummernvergabe zu den entsprechenden Sprechzeiten. Diese sind montags 9 bis 12.45 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr, dienstags 9 bis 12.45 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr sowie donnerstags 9 bis 12.45 Uhr und 14 bis 16.45 Uhr. Weiterhin gelten die Abstands- und Hygieneregeln, die Pflicht zur Kontakterfassung und die Maskenpflicht bei Betreten des Gebäudes.

VHS: Yoga auf der Parkinsel im Juli

Aus fünf Einheiten besteht der Kurs „Yoga auf der Parkinsel“, den die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Freitag, 9. Juli 2021, startet. Die Termine sind jeweils von 17.30 bis 19 Uhr. Yoga im Freien zu üben, empfinden Menschen meist als ein positives Erleben. In diesem Kurs üben die Teilnehmer im Gehen, im Stehen und auf der Matte. Der Kurs richtet sich an alle Interessierte ob mit oder ohne Yoga-Erfahrungen. Denn wie immer beim Yoga: Man achtet auf die eigenen Grenzen und macht so weit mit, wie man sich wohl und sicher fühlt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Pegeluhr auf der Parkinsel. Die Gebühr beträgt 35 Euro. Der Kurs findet unter den jeweils gültigen Corona-Regeln statt. Die maximale Teilnehmendenzahl richtet sich nach der aktuell geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Anmeldungen nimmt die VHS unter www.vhs-lu.de online entgegen, am Telefon unter der Nummer 0621 504-2238, oder per E-Mail an info@vhs-lu.de.

Danke Mama! – Partizipative Kunstaktion in Ludwigshafen

Vom 28. bis 30. Juni findet in Ludwigshafen jeweils von 11 bis 17 Uhr die partizipative Kunstintervention „Danke Mama!“ des Künstlerinnenkollektivs Anja Roth und Sabine Mader auf Einladung des Wilhelm-Hack-Museums statt.

„Was willst du deiner Mama heute sagen?“ Die neuste Aktion der beiden Künstlerinnen widmet sich der Person, die im Leben aller von Bedeutung ist: der Mutter. In dem zweistufig aufgebauten Projekt setzen sich Künstlerin Anja Roth und Fotografin Sabine Mader mit der Rolle der Frau und Mutter in unserer Gesellschaft auseinander.

Unter dem Motto „Kunst machen, mitmachen in LU City“ sind Roth und Mader zwischen dem 28. und 30. Juni in den Stadtteilen Ludwigshafen Mitte, Ludwigshafen Süd und Hemshof unterwegs. Auf extra für die Kunstintervention gestalteten A1-Plakaten, werden Passanten dazu eingeladen, mit einer eigenen Botschaft „Danke Mama!“ zu sagen. Die Intention der Künstlerinnen ist dabei nicht nur die Bewohner vor Ort zum Mitmachen zu bewegen, sondern zum Austausch anzuregen und Gedanken zum Thema Mutter zu teilen. Entstehen soll eine persönliche Geste der Dankbarkeit gegenüber den in unserer Gesellschaft sonst oft „unsichtbaren“ Müttern. Anja Roth sagt dazu „Mir fällt auf, dass ich meine Mama oft nicht wirklich gesehen habe“. Nun schenkt sie mit ihrer Aktion den Müttern in Ludwigshafen Aufmerksamkeit und ein Dankeschön.

Für den Zeitraum von sechs Wochen werden die individualisierten Plakate in mehreren Fensterfassaden entlang der Ludwigshafener Bismarckstraße präsentiert. Als buntes Band, das sich durch die Innenstadt zieht, feiern sie gut sichtbar alle Mamas. Gleichzeitig werden die Ergebnisse von der Fotografin Sabine Mader dokumentiert und unmittelbar nach der Aktion auf dem Blog der beiden Künstlerinnen www.eatyourcity.art veröffentlicht. Die sechs großen Original-Kunstwerke (120 mal 180 Zentimeter) Anja Roths, nach deren Vorlage die Plakate entstanden sind, sind bereits jetzt in der Fensterfront des Wilhelm-Hack-Museums zu sehen.

Nach „Lieber Lächeln“ (Mannheim, 2020) und „Glück lächelt zurück“ (Saarbrücken, 2021) ist auch das Ludwigshafener Projekt von Anja Roth und Sabine Mader wieder eine kreative Möglichkeit selbst in Pandemiezeiten öffentlich miteinander zu kommunizieren. Neben einem positiven Statement für Frauen und Mütter, soll das Projekt die soziale Vielfältigkeit in Stadtteilen mit herausfordernden Lebensbedingungen widerspiegeln und die Menschen durch das künstlerische Mitgestalten zum Dialog anregen. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem sich der/die Einzelne gehört und gesehen fühlt.

Die Kunstaktion wird unter Corona-konformen Bedingungen durchgeführt.

Die Webseite des Projekts ist: www.ludwigshafen.de/danke-mama

Sommerliche Abendführungen durch Ludwigshafens Naturräume

„Den Baum vor lauter Wald nicht sehen“, lautet der Titel einer Führung entlang des Rehbachs. Der Weg führt vorbei an Wiesen und über eine malerische Bachbrücke hinein in einen verwunschenen Wald. Über die Bäume gibt es viel zu erzählen: Wachstum, Bewohner und alte Geschichten! Auch blühende Wildkräuter werden näher betrachtet. Die Führung unter fachkundiger Leitung verspricht am 1. Juli von 19 bis 21 Uhr ein gemeinschaftliches Erlebnis der besonderen Atmosphäre dieser Idylle. Treffpunkt ist am Parkplatz am Wildpark Rheingönheim.

Ein weiterer geführter Spaziergang geht am 15. Juli von 18 bis 20 Uhr über die Parkinsel. Dabei gibt es Informationen zur Flussgeschichte des Rheins. Zudem wird erklärt, dass die Trinkwassergewinnung von Ludwigshafen zu großen Teilen auf der Parkinsel geschieht und geklärt, ob die Parkinsel tatsächlich eine Insel ist. Der Auwald an den Ufern des Rheins ist eine ökologische Besonderheit, die in Resten noch auf der Parkinsel zu erkennen ist. Blühende Wildkräuter werden auch entlang dieser Strecke genauer betrachtet. Treffpunkt ist am Parkplatz in der Parkstraße, nahe der Pegeluhr.

Maximal werden jeweils 15 Teilnehmende zu beiden Führungen zugelassen. Erwachsene zahlen 10 Euro, die Teilnahme für Kinder bis zwölf Jahre ist kostenfrei. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information Ludwigshafen ist erforderlich, per Mail an tourist-info@lukom.com oder per Telefon unter 0621 51 20 35.