Neustadt: Auf der Suche nach der Wahrheit – mit der Stadtbücherei Neustadt beim „Big Library Read“ vom 28. Juni bis 12. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Vom 28. Juni bis 12. Juli 2021 können Leserinnen und Leser der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße während des „Big Library Read“, dem weltweit größten digitalen Buchclub, in S.F. Kosas Debütthriller „The Quiet Girl“ ein spannendes Rätsel lösen.

Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer können das englischsprachige eBook bei „OverDrive Rheinland-Pfalz“ unter https://rlp.overdrive.com oder über die App Libby kostenfrei und ohne Wartezeit ausleihen und lesen. Für die Ausleihe des Titels sind lediglich die Ausweisnummer und das Passwort des Bibliotheksausweises erforderlich. Das eBook wird am Ende des Aktionszeitraums automatisch zurückgegeben bzw. läuft ab, sodass keine Säumnisgebühren anfallen. Wer möchte, kann mit Leserinnen und Lesern weltweit auch online über das Buch diskutieren: https://biglibraryread.com/join-the-discussion.

„The Quiet Girl“ beginnt mit dem Unternehmer Alex, der in Provincetown ankommt, um seine neue Frau Mina zu treffen. Was er vorfindet, ist ein leeres Weinglas in der Spüle, ihren Ehering auf dem Schreibtisch und eine Reihe von Fragen. Die Polizei glaubt, dass Mina, eine erfolgreiche Liebesroman-Autorin, einfach gegangen ist und ihre Ehe zerbröckelt, bevor sie wirklich begonnen hat. Doch was Alex in ihrer leeren Hütte vorfindet, führt ihn zu einer anderen Erkenntnis: Mina hatte schon immer ein Geheimnis. Und jetzt ist sie verschwunden.

Auf seiner Suche nach der Wahrheit trifft Alex auf Layla, eine junge Frau, die möglicherweise den Schlüssel zu allem besitzt, was seine Frau versteckt hat. Um seine vermisste Frau zu finden, muss Alex sich dem stellen, was Layla vergessen hat.

„OverDrive Rheinland-Pfalz” wird vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) koordiniert und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. Infos unter: https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/fuer-oeffentliche-bibliotheken/landesweite-projekte/overdrive/

Weitere Infos auf der Homepage der Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße unter https://open.neustadt.eu.