Karlsruhe: Torjäger Fabian Schleusener kehrt zum KSC zurück

Karlsruhe – Angreifer Fabian Schleusener kehrt zum Karlsruher SC zurück. Der 29-Jährige, der schon 2017/18 äußerst erfolgreich für die Blau-Weißen stürmte, hat im Wildpark einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

„Fabian Schleusener ist die ideale Ergänzung für unseren Sturm. Wir kennen ihn gut und er kennt den KSC gut. In seiner ersten Zeit hier in Karlsruhe war er sehr erfolgreich, in Nürnberg wurde er dann verletzungsbedingt leider etwas zurückgeworfen. Jetzt kann Fabian bei uns wieder voll angreifen“, so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC.

Fabian Schleusener erklärt: „Ich freue mich ungemein, wieder hier in Karlsruhe zu sein. Es fühlt sich wie Nachhausekommen an. Ich habe mich hier unheimlich wohl und gut gefühlt, sodass ich diesmal nicht lange überlegen musste. Ich freue mich wahnsinnig darauf, im neuen Stadion und bald auch wieder vor den KSC-Fans spielen zu dürfen.“

Schleusener kam 2017 vom SC Freiburg leihweise in den Wildpark und wurde 2017/18 mit 17 Toren in 37 Spielen Torschützenkönig der Blau-Weißen in Liga drei. Es folgte der Schritt in die 2. Bundesliga zum SV Sandhausen (10 Tore in 26 Spielen) und danach zum 1. FC Nürnberg, für welchen er insgesamt in 49 Partien zum Einsatz kam. Für die Franken erzielte er im Relegationsrückspiel 2020 den entscheidenden Treffer zum Klassenerhalt in der Nachspielzeit.