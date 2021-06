Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau: Verkehrsunfall in der Weißenburger Straße

In der Weißenburger Straße kam es am Donnerstagnachmittag gegen kurz nach 17 Uhr in der Nähe des dortigen Bahnübergangs zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Die beiden Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb die Polizei nun Zeugen des Unfalls sucht. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 1800 Euro.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Landau

Nachtragsmeldung: 84-Jähriger nach Sturz mit dem E-Scooter verstorben

Bei einem Sturz mit seinem E-Scooter zog sich ein 84-Jähriger am 15.06.2021 in Landau schwere Verletzungen zu (siehe Pressemitteilung vom 16.06.2021). Der 84- Jährige verstarb zwei Tage später im Krankhaus. Ein Fremdverschulden ist nach bisherigem Ermittlungsstand auszuschließen.