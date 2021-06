Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Birkenhördt – Am Donnerstag, 24.06.2021, gegen 10.35 Uhr, befuhr eine 58jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis SÜW, die K11 aus Richtung Vorderweidenthal kommend in Richtung Birkenhördt. An der Einmündung zur B427 kam sie, vermutlich aufgrund Alkoholeinfluss, nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Ermittlungen ergaben, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Bad Bergzabern – Am Donnerstag, 24.06.2021, gegen 10.30 Uhr, parkte ein 76jähriger PKW Fahrer aus Bad Bergzabern in der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Bergzabern rückwärts aus. Dabei kollidierte er mit einer Fußgängerin, die gerade hinter ihm aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen war und dieses abschließen wollte. Die 52jährige Frau aus Bad Bergzabern wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro

Altdorf – Polizei sucht Fahrer eines roten Toyotas

Die Polizei sucht aktuell nach einem Fahrer eines roten Toyotas, der gestern (24.06.2021) gegen 15 Uhr auf der K6 in Richtung Gommersheim einem 29 Jahre alten Autofahrer auf dessen Fahrspur entgegenkam. Nur durch eine Vollbremsung ein schnelles Ausweichen auf den rechten Grünstreifen konnte ein größerer Verkehrsunfall verhindert werden. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen, die das Verkehrsgeschehen beobachtet haben und Angaben zu dem gesuchten Toyotafahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Edenkoben – Gleich zwei Einbrüche in Bürogebäude

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (Tatzeit: 24.06.2021, 18 Uhr bis 25.06.2021, 4 Uhr) in zwei Bürogebäude in den Seewiesen eingebrochen. Dabei wurde jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich Zugang in die Objekte verschafft. Sämtliches Mobiliar wurde durchsucht und ersten Ermittlungen zufolge kleinere Bargeldbeträge entwendet. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Weingarten/Zeiskam – Geschwindigkeitskontrollen

Gestern führten Germersheimer Polizisten in Weingarten und Zeiskam Geschwindigkeitsmessungen durch. Zunächst würde von 09.45 – 11.15 Uhr der Verkehr auf der Hauptstraße in Weingarten aus Fahrtrichtung Schwegenheim kommend überwacht. Ein Autofahrer war zu schnell, ein weiterer nicht angeschnallt und an zwei Fahrzeugen konnten die Beamten technische Mängel feststellen. Im Anschluss wurde von 12.00 – 13.30 Uhr der Verkehr in der Bahnhofstraße in Zeiskam ins Visier genommen. Hier waren insgesamt drei Autofahrer schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs.

Großfischlingen – „Axtschleifer“ unterwegs

Gegen 11 Uhr war gestern Morgen (24.06.2021) in der Oberstraße ein ca. 50-60 Jahre alter, 160-170 cm großer Mann mit schwarzem Haarkranz unterwegs und bot seine Dienste als „Axtschleifer“ an. Als man seine Dienste ablehnte, entfernte sich der Unbekannte fluchtartig in einem silberfarbenen Transporter mit französischem Kennzeichen. Die Polizei warnt: Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand an Ihrer Haustür etwas anbieten oder verkaufen möchte, insbesondere wenn die Verkäufer sie mit Schnäppchen locken wollen. Die angebotenen Dienstleistungen oder Gegenstände sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung. Verständigen Sie in jedem Fall Ihre Polizei.