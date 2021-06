Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Bobenheim-Roxheim

Zu gleich zwei Verkehrsunfallfluchten kam es am 24.06.2021 auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarkts im Südring von Bobenheim-Roxheim.

Gegen 13:00 Uhr stieß vermutlich beim Parkmanöver ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen dort zum Parken abgestellten VW Crafter. An diesem entstand ein Streifschaden hinten links. Der Sachschaden beläuft ich auf ca. 500,- EUR.

Zwischen 13:50 Uhr bis 14:10 Uhr, kam es zu einer Beschädigung des rechten Außenspiegels an einem zum Parken abgestellten Dodge RAM. Auch in diesem Fall stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Spiegel. An dem Dodge entstand ein Sachschaden von ca. 400,- EUR.

In beiden Fällen entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

(Schifferstadt) Gestohlenes Fahrrad aus 2017 wieder aufgetaucht

Zwei Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstagabend eine verdächtige Wahrnehmung. Sie hätten gerade einen Mann dabei beobachtet, wie er zwei aneinander geschlossene Fahrräder in den Hof eines Anwesens schob. Die Polizei konnte den Mann (24 Jahre) an dem besagten Anwesen antreffen. Er gab an, in Speyer zu arbeiten. Nach Feierabend wollte er mit seinem Fahrrad nach Hause fahren, aber sein Rad war entwendet worden. Er wollte daher mit dem Zug fahren und begab sich zum Bahnhof. Dort entdeckte er sein Fahrrad. Leider war dieses mit einem Schloss an ein anderes Fahrrad angekettet. Da sich nicht besser zu helfen wusste, nahm er beide Räder mit. Das Eigentum an seinem Rad konnte er gegenüber der Polizei nachweisen. Bei der Überprüfung des anderen Rads stellte sich heraus, dass dieses im Jahr 2017 in Schifferstadt entwendet wurde. Die Polizei hat es nun sichergestellt. Den 24-Jährigen erwartet nun leider aber auch eine Anzeige wegen Diebstahls, denn unabhängig davon, dass das Rad bereits gestohlen war, gehörte es nicht ihm und er hätte es nicht einfach mitnehmen dürfen.

(Schifferstadt) Radfahrer stößt gegen geparkten Pkw und flüchtet

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17:55 Uhr ist offenbar ein Radfahrer in der Straße Am Leutbusch gegen einen geparkten Pkw gestoßen. Ein Anwohner ist durch einen Knall darauf aufmerksam geworden und sah den Radfahrer, wie er vor dem beschädigten Wagen stand und ihn begutachtete. Auf Ansprache meinte er, es sei nichts passiert, nannte nichtexistierende Personalien und fuhr davon. Die Halterin des beschädigten Fahrzeugs stellte später mehrere Streifschäden fest. Der Radfahrer wird als männlich, 16 bis 17 Jahre alt beschrieben, etwa 160 cm groß und von schlanker Statur. Er habe ein dunkles Kapuzenshirt und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer bleibt unverletzt

Römerberg/Dudenhofen

Einen Schutzengel hatte gestern um 10:00 Uhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer, der auf der B9 von Speyer in Richtung Germersheim unterwegs war. Aufgrund der nassen Fahrbahn geriet er in Höhe der Ausfahrt Römerberg/Dudenhofen ins Schleudern und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte wenige Meter die Böschung hinunter und überschlug sich. Der 73-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.