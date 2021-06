Kaufpreis nicht bezahlt – Gutschein verlangt

Kaiserslautern (ots) – Seine Küche wollte ein Mann aus dem Stadtgebiet über ein

bekanntes Internetportal verkaufen. Es dauerte nicht lange, bis sich eine

Interessentin bei dem 45-Jährigen meldete. Man einigte sich auf den Preis, und

die Frau gab an, das Geld zu überweisen.

Weil auf dem Konto des Verkäufers aber kein Geld einging, hörte er bei der Frau

nach, was schiefgelaufen sei. Die Unbekannte erklärte dem 45-Jährigen, dass er

zunächst einen Amazon-Gutschein in Höhe von 200 Euro besorgen müsse, damit der

Spediteur die Küche abholen könne. Das Geld würde sie ihm dann im Anschluss

zurückerstatten und zusammen mit dem Kaufpreis überweisen.

Weil dem Mann die Geschichte komisch vorkam, griff er zum Telefon, um mit der

„Käuferin“ persönlich zu sprechen und die Sache zu klären. Unter einem Vorwand

beendete die Frau das Gespräch aber sehr schnell.

Mit der Vermutung, dass es sich hier um einen versuchten Betrug handelt, wandte

sich der 45-Jährige am Donnerstag an die Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen

aufgenommen. |cri

Beim Rangieren Heckscheibe beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park ist es am

Donnerstagmorgen zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die

zwischen 8 und 9 Uhr etwas beobachtet haben.

In dieser Zeit wurde ein abgestellter Renault Twingo beschädigt, vermutlich

durch einen Lkw oder Pritschenwagen. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw

zurückkam, fand sie den Wagen mit gesplitterter Heckscheibe vor.

Aufgrund der Spuren vor Ort geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich

nicht um eine mutwillige Sachbeschädigung handelt, sondern dass ein anderes

(größeres) Fahrzeug beim Rangieren gegen den Renault stieß.

Hinweise auf den Verursacher und/oder größere Fahrzeuge, die im fraglichen

Zeitraum auf dem Parkplatz gesehen wurden, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter

der Nummer 0631 / 369 – 2150 gern entgegen. |cri

Schlag ins Gesicht – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine Körperverletzung hat ein junger Mann aus dem

Landkreis bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben des 26-Jährigen wurde ihm in

der Marktstraße von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Dadurch habe

er einen Kieferbruch erlitten.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor knapp zwei Wochen, in der Nacht vom 12.

auf den 13. Juni (Samstag/Sonntag), gegen 4 Uhr. Zunächst sei es zu einem

verbalen Streit zwischen dem 26-Jährigen und dem unbekannten Mann sowie seinen

beiden Begleitern gekommen, dann habe der Unbekannte zugeschlagen.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 26 bis 30 Jahre alten Mann mit

südländischem (osteuropäischem) Aussehen handeln. Er habe eine schlanke Statur

und mittelbraune Haare. Näheres ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von der Auseinandersetzung und/oder der

Körperverletzung mitbekommen haben. Hinweise werden von der Polizeiinspektion 1

unter Telefon 0631 / 369 – 2150 entgegengenommen. |cri

Einbruch: Wem ist das Mädchen aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag in der Dornenstraße die

kurze Abwesenheit eines 68-Jährigen genutzt und sind in seine Wohnung

eingestiegen. Einem Anwohner fiel ein etwa zwölf Jahre altes Mädchen auf, das

möglicherweise Schmiere stand.

Zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr sind die Diebe in die Wohnung des Mannes

eingedrungen. Sie brachen die Balkontür auf. Die Täter stahlen Schmuck. Einem

Nachbarn des Geschädigten fiel zur Tatzeit ein Mädchen auf, das sich im Garten

beim Balkon des 68-Jährigen aufhielt. Die Polizei schließt nicht aus, dass das

Kind etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte. Das Mädchen könnte etwa zwölf

Jahre alt sein. Es ist von schmaler, zierlicher Statur und hat lange schwarze

Haare. Das Kind war schwarz gekleidet. Möglicherweise wurde die Wohnung des

68-Jährigen vor dem Einbruch ausbaldowert und die Einbrecher warteten darauf,

bis der Mann das Haus verließ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstag oder in den Tagen davor Personen oder

Fahrzeuge im Bereich der Dornenstraße aufgefallen? Wem ist das Kind aufgefallen?

Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter

der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Diebstahl: Auto geknackt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe ein Auto in der

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe ein Auto in der Königsau (Einsiedlerhof) aufgeknackt. Wie sie den Schließ

Kaiserslautern (ots) – Wir möchten unsere Pressemitteilung „Unfall: Rotlicht

missachtet“ vom 24. Juni 2021 (siehe: https://s.rlp.de/nNgbT) korrigieren: Die

Fahrradfahrerin ist nicht wie berichtetet entgegen der vorgeschriebenen

Fahrtrichtung auf dem Radweg gefahren. Der Radweg ist an der Unfallstelle in

beide Richtungen freigegeben. Die Frau fuhr richtig.

mechanismus des

Fahrzeugs überlisteten ist nicht geklärt. Aus dem Auto stahlen sie persönliche

Dokumente des Fahrzeughalters und einen Geldbeutel. Die Polizei ermittelt und

bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Angebliche Kreditvertrag per WhatsApp abgeschlossen

Kaiserslautern (ots) – Auf der Suche nach einem Kredit geriet eine 67-Jährige an

einen Betrüger. Über das Internet knüpfte sie Kontakt zu dem angeblichen

Mitarbeiter einer Bank. Via WhatsApp vereinbarte man ein Darlehen über 5.000

Euro. Für vermeintliche Gebühren überwies die 67-Jährige dem Unbekannten nach

und nach mehr als 700 Euro. Als die Frau skeptisch wurde, wandte sie sich direkt

an die Bank. Der Betrug flog auf. |erf

Handy geklaut?

Kaiserslautern (ots) – Man hätte ihm sein Handy geklaut, hat ein Mann am

Donnerstagabend bei der Polizei angezeigt. Der 52-Jährige hielt sich mit

mehreren Bekannten am Guimarães-Platz auf und konsumierten Alkohol. Als er

kurzzeitig die Gruppe verließ, war er der Meinung, dass er sein Mobiltelefon auf

der Bank zurückgelassen hatte. Nachdem er wieder zurückkam, stellte er fest,

dass sein Telefon nicht mehr auf der Bank lag. Da er sich sicher war, dass eine

der anwesenden Personen sein Telefon an sich genommen hatte, ließ er durch eine

Passantin den Notruf der Polizei verständigen. Vort Ort riefen die Beamten die

Telefonnummer des Mannes an, um in Erfahrung zu bringen, welcher der Personen

das Telefon eingesteckt hatte. Das Handy klingelte in seiner eigenen

Jackentasche. Der 52-Jährige entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Ihm

wurde angeraten, seinen Alkoholkonsum am heutigen Abend zu reduzieren. |elz

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Eine Trunkenheitsfahrt verhinderten Polizisten am

Donnerstagmorgen. Während einer Streifenfahrt in der Richard-Wagner-Straße fiel

ihnen die Alarmanlage eines geparkten Ford Mustang auf. Sie überprüften den Pkw.

Im Pkw fanden die Beamten einen Mann vor, der vorgab ein Freund des Halters zu

sein und die Alarmanlage aus Versehen ausgelöst zu haben. Der Halter wurde

angerufen, kam zu seinem Auto und bestätigte die Aussage des Freundes. Da der

Halter stark alkoholisiert war, wurde mit seinem Einverständnis, der Schlüssel

des Wagens sichergestellt. Diesen kann er sich nüchtern auf der Dienststelle

abholen. |elz

Unfallflucht – Lkw beschädigt Ampel

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines Lkws wird verdächtigt, am

Mittwochnachmittag in der Pariser Straße einen Unfall verursacht und dann

Fahrerflucht begangen zu haben. Er streifte beim Abbiegen in die Goethestraße

eine Verkehrsampel. Dabei beschädigte er die Ampelschirme. Ohne sich um den

Unfall zu kümmern fuhr der Unbekannte weiter. Ein Zeuge beschrieb den Lkw als

Sattelzugmaschine mir Tankaufbau. Er hatte ein gelbes Kennzeichen. Das

Kennzeichen selbst konnte er nicht ablesen. Jetzt ermittelt die Polizei und

bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

