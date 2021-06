Streit um unbezahltes Feuerzeug – Frau schlägt Tankstellenangestellter ins Gesicht

Nieder-Olm – Am Donnerstagnachmittag schlug eine 22-jährige Wohnsitzlose

einer Tankstellenangestellten ins Gesicht, nachdem sie zuvor ein Feuerzeug nicht

bezahlen wollte. Die 23-jährige Geschädigte arbeitet als Angestellte an einer

Tankstelle in Nieder-Olm. Die wohnsitzlose Frau wollte dort zunächst ein

Feuerzeug kaufen, als sie ohne ersichtlichen Grund anfängt laut herumzuschreien

und auf den Verkaufstresen zu schlagen. Plötzlich lief sie ohne zu zahlen aus

dem Gebäude. Die Tankstellenmitarbeiterin eilte ihr hinterher und konnte die

Frau einholen. Nach einiger Diskussion händigte diese das Feuerzeug aus und

schlug der Geschädigten anschließend unvermittelt mit einer halb befüllten

Bierdose gegen die Schläfe. Durch Zeugen konnte die Täterin von der Angestellten

abgehalten werden. Die 23-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt.

Mainz-Weisenau, 69-Jähriger bei Streit verletzt, Kriminalpolizei ermittelt

Mainz-Weisenau – Mittwoch, 23.06.2021, 23:17 Uhr

Am späten Mittwochabend wird ein 69-jähriger Mann, mit einer Stichverletzung im

Bereich des Oberkörpers in einem Mainzer Krankenhaus vorstellig. Nach

derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der Mann kurz zuvor in einer Lokalität im

Stadtteil Mainz-Weisenau auf. Im Laufe des Abends kam es zum Streit mit einem

38-Jährigen, der im Verdacht steht, dem Mann die Verletzung zugefügt zu haben.

Die Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass die Verletzung des Mannes nicht

lebensgefährlich ist. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, die

Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand

Bingen, Mainzer Straße, 24.06., 12:30 Uhr – 24.06., 12:55 Uhr. Die Leitstelle der Feuerwehr meldete einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Es gab eine starke Rauchentwicklung, die Bewohner wurden evakuiert. Die Straße wurde vollständig gesperrt. Der Brandherd konnte schnell gelöscht werden, ein Kellerabteil war komplett zerstört. Da eine Hauptstromleitung beschädigt wurde, musste das Haus vom Stromnetz getrennt werden.

Diebstahl

Bacharach, Baustelle am Rheinufer, 23.06., 16:45 Uhr – 24.06., 06:50 Uhr. Im genannten Zeitraum wurde ein Stemmhammer eines Baggers gestohlen. Dieser lag auf einer mittels Bauzaun abgesicherten Baustelle. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Warnhinweis: Verdächtiger Anruf

Waldalgesheim und Bingen, 24.06.. 2 Bürger meldeten den Anruf von einer angeblichen „Justizperson aus Stuttgart“. Eine weibliche Stimme wies via Bandansage darauf hin, dass eine Pfändung vorläge, und dass man nun aktiv werden müsse, um weitere Details zu erfahren. Zum Glück reagierten die Angerufenen sofort richtig, legten auf und informierten die Polizei.

Bitte lassen Sie sich bei verdächtigen Anrufen nicht in ein Gespräch verwickeln und halten Sie Rücksprache mit Ihrer Polizeidienststelle!

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Kennzeichendiebstahl

Bacharach, 24.06., Strandbadweg, 07:38 Uhr. Mitarbeiter der Stadt wiesen vor Ort befindliche Polizeibeamte auf einen PKW mit unterschiedlichen Kennzeichen hin, besetzt mit einer Person. Bei der Anfahrt zur Örtlichkeit kam dem Streifenwagen das Fahrzeug in Schlangenlinien entgegen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die unterschiedlichen Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug zugelassen waren. Der 37-jährige Fahrer reagierte zögerlich auf die Ansprache und zeigte deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Er erklärte außerdem, nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und aus einer psychiatrischen Einrichtung unerlaubt abgängig zu sein. Der Mann führte auffällig viele Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld mit sich, deren Herkunft er nicht schlüssig erklären konnte. Diese wurden sichergestellt. Der Verdächtige wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wurde wieder in die Einrichtung verbracht; es laufen nun diverse Ermittlungsverfahren gegen ihn.