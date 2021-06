Worms – Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Worms – Am heutigen Vormittag stürzte ein Rollerfahrer in der Renzstraße

und verletzte sich hierbei. Der 60-jährige Zweiradfahrer befuhr gegen 09:30 Uhr

die Siegfriedstraße in Richtung Bahnhof und bog nach rechts in die Renzstraße

ab. Hierbei verlor er ohne fremde Beteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug

und fiel auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde der Wormser zur

weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am Roller entstand Sachschaden von

ca. 500 Euro.