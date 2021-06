Karlsruhe – Vermisster 66-Jähriger tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Der seit 23. Juni in Karlsruhe vermisste Mann wurde am

Freitagmittag in einer Wohnung in München tot aufgefunden. Die bisherigen

kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein

Fremdverschulden.

Karlsruhe – Wieder viele Betrugsanrufe bei Senioren

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag verzeichnete die Polizei Karlsruhe über den Tag

verteilt viele Anrufe von sogenannten „Enkeltrickbetrügern“ bei Senioren im

Stadt- und Landkreis. Auf verschiedenen Wegen versuchten Unbekannte die Damen

und Herren zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu überreden. Nach

bisherigem Kenntnisstand konnte keine Tat vollendet werden. Es wurden

finanzielle Notlagen von Familienangehörigen vorgetäuscht, wie z.B.

eigenverschuldete Verkehrsunfälle oder Kosten für Krankenhausaufenthalte.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

Um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden bittet das Polizeipräsidium

Karlsruhe erneut um Berücksichtigung folgender Ratschläge:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht

selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Bretten – Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe – Leichtere Verletzungen zog sich eine 28-jährige Rollerfahrerin

bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen bei Bretten zu. Eine 44-jährige

Pkw-Fahrerin war kurz vor 08.00 Uhr auf der Kreisstraße 3505 in Richtung

Gölshausen unterwegs. Beim Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges achtete

sie nicht auf die Rollerfahrerin, die nach links in einen Feldweg einbiegen

wollte und stieß mit ihr zusammen. Die 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus

gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Karlsbad – Fußgängerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe – Eine 67-jährige Fußgängerin wurde bei einem Unfall am

Donnerstagnachmittag in Langensteinbach leichter verletzt.

Die 28-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta bremste gegen 17.15 Uhr bis zum

Stillstand vor dem Einbiegen von der Eisenbahnstraße in die Ettlinger Straße.

Beim Einbiegen kollidierte sie aber offenbar mit einer 67-jährigen Fußgängerin

die die Ettlinger Straße überqueren wollte. Die Dame stürzte zu Boden und wurde

mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe- 66-jähriger Mann in Karlsruhe vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe – Seit Mittwoch, dem 23. Juni, wird der zeitweise in Karlsruhe

wohnhafte Christian Hoerweg vermisst. Er hat an jenem Tag in den

Vormittagsstunden die Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Karlsruher Oststadt

verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Er könnte sich in einer

hilflosen Lage befinden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen des zuständigen

Fachdezernats der Kriminalpolizei führten bisher zu keinen weiteren

Erkenntnissen. Auch Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte an seinem

eigentlichen Wohnort München blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste ist 66 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß, trägt dunkelblondes,

graumeliertes, halblanges Haar. Er ist von schlanker Statur. Möglicherweise ist

er in einem Mercedes Benz A-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen M-CH 6699

unterwegs. An der Heckklappe des Wagens ist ein Fahrradträger moniert. Über

seine zuletzt getragenen Kleidungsstücke liegen keine konkreten Informationen

vor.

Ein Foto des gesuchten Mannes ist unter folgendem Link zu finden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Wer zur gesuchten Person auf dem hierzu veröffentlichten Foto sachdienliche

Hinweise oder zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, möge sich bitte beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 melden.

Karlsruhe- Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe – Am frühen Freitagmorgen konnte ein Fahrraddieb im Karlsruher

Stadtteil Beiertheim auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden.

Gegen 02:30 Uhr hantierte ein 19-Jähriger an mehreren abgestellten Fahrrädern in

einem Hinterhof in der Hohenzollernstraße, ahnte allerdings nicht, dass er von

einer Zeugin beobachtet wurde. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen sperrten

den Bereich um die Hohenzollernstraße ab. Durch einen Diensthund konnte der

19-Jährige in einem Hinterhof in der Kronprinzenstraße aufgespürt und gestellt

werden. Hierbei biss der Diensthund dem mutmaßlichen Täter mehrfach in den Arm.

Die Wunde wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt, eine ärztliche

Behandlung in einem Krankenhaus lehnte der 19-Jährige jedoch ab.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Wache

wieder verlassen.

Karlsruhe- Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich eine 18 Jahre alte Autofahrerin

zu, als sie am Donnerstagmittag im Karlsruher Stadtteil Durlach mit einem Ford

kollidierte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 18 Jahre alte Focus-Fahrerin gegen

12:45 Uhr die Killisfeldstraße stadtauswärts. Im Einmündungsbereich „Zum

Blumenwinkel“ stand die 33-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug um

nach rechts auf die Killisfeldstraße abzubiegen. Aufgrund eines

Missverständnisses setzte die 33-Jährige zum Abbiegevorgang an und kollidierte

hierbei seitlich mit dem Fahrzeug der jungen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß

wird die mutmaßliche Unfallverursacherin leicht verletzt und wurde vorsorglich

mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren

aufgrund ihrer Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.