Kreis Bergstraße

Bürstadt-Bobstadt: Werkzeuge aus Transporter erbeutet

Bürstadt (ots) – Aus einem in der Hagenstraße geparkten Transporter entwendeten

Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (24.06.) und Freitagmorgen

(25.06.) elektrische Werkzeuge im Wert von rund 1200 Euro.

Die Täter verschafften sich zuvor auf nicht bekannte Weise Zugang in den

Innenraum des Fahrzeugs. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt / Heppenheim / Groß-Gerau: Einbruchschutz, Diebes-

und Betrugsmaschen oder Seniorenprävention / Fachberater in Südhessen

on tour

Südhessen (ots) – „Wie kann ich mein Haus oder meine Wohnung vor Einbrechern

sichern?“, „Welche aktuellen Diebes- und Betrugsmaschen nutzen Kriminelle?“,

„Wie können sich Senioren vor Straftätern schützen?“ – Solche und viele andere

Fragen beantworten die Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des

Polizeipräsidiums Südhessen an insgesamt drei Info-Ständen in Darmstadt,

Heppenheim und Groß-Gerau. Unter Einhaltung der aktuellen

Corona-Hygienevorschriften laden die Fachleute interessierte Bürgerinnen und

Bürger zu den geplanten Informations-Veranstaltungen ein:

Dienstag, 29.06.2021, 14 – 18 Uhr, Otto-Röhm-Straße in Darmstadt

vor dem BAUHAUS Baumarkt

vor dem BAUHAUS Baumarkt Donnerstag, 01.07.2021, 10 – 14 Uhr, Tiergartenstraße in

Heppenheim vor dem REWE Center

Heppenheim vor dem REWE Center Dienstag, 06.07.2021, 10 – 14 Uhr, Helvetiastraße in Groß-Gerau

vor dem REWE Center

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: 90 Kisten Leergut aus Supermarktlager entwendet / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Groß-Umstadt (ots) – Auf 90 Kisten Leergut, gelagert auf einem umzäunten

Außengelände eines Supermarktes in der Georg-Zinn-Straße hatten es noch

unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (23.6.) und Donnerstag (24.6.)

abgesehen. Am Donnerstagmorgen waren die Spuren der Täter, die den Zaun

beschädigten, das Gelände betraten und die Kisten entwendet hatten, entdeckt und

die Polizei informiert worden. Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts des

besonders schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, denen in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der

Rufnummer 06107/96560 sind die ermittelnden Beamten vom K 41 in Dieburg für alle

sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Darmstadt, Hindenburgstraße 36 gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag, den 24.06.2021 wurde zwischen 15:30 und 17:00

Uhr in Darmstadt, Hindenburgstraße 36 ein schwarzer Mercedes-Benz B-Klasse

beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier zu melden.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Einbruch in Bürogebäude/Wer hat etwas bemerkt?

Ein Bürogebäude „Am Brückweg“, geriet am Donnerstagabend (24.06.), gegen 23.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Büroräumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher ein Notbook von einem Schreibtisch mitgehen und suchten anschließend wieder das Weite.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Fahrraddieben keine Chance geben/Codierungsaktion der Polizei am 6.Juli

Um Fahrraddieben keine Chance zu geben, lädt die Polizeistation Groß-Gerau am Dienstag, den 6. Juli 2021, von 10.00 bis 14.00 Uhr, im Rahmen der Informationsveranstaltung „Urlaubszeit! Einbruchzeit?“ des Polizeipräsidiums Südhessen, auf dem REWE-Parkplatz im Helvetiapark zu einer Fahrradcodierung ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Je nach Andrang muss aber eine entsprechende Wartezeit einkalkuliert werden.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt (Mund-/ Nasenschutz, Abstand).

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Odenwaldkreis

Erbach: Seniorin übergibt mehrere tausend Euro an Betrüger – Vorsicht vor der Masche „Falsche Polizeibeamte“

Mehrere tausend Euro hat eine Erbacher Seniorin in der vergangenen Woche an bislang noch unbekannte Trickbetrüger übergeben. Die Kriminellen hatten die ältere Dame am Freitag (18.06.) telefonisch kontaktiert und sich als Polizisten ausgegeben. Durch geschickte Gesprächsführung und psychischen Druck machten sie der Erbacherin weiß, dass Straftäter es auf ihr Vermögen abgesehen hätten. Zum Schutz sollte sie ihr Geld abheben und den Beamten übergeben. Die Frau hob daraufhin mehrmals Geld von ihrem Konto ab und deponierte es zusammen mit ihrer EC-Karte vor dem Anwesen. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Am 24. Juni wurde schließlich die echte Polizei verständigt und Anzeige erstattet. Das Kommissariat 23 der Odenwälder Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang wird erneut vor der Masche „Falsche Polizeibeamte“ gewarnt. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs! Die Polizei fragt sie am Telefon nie zu ihren finanziellen Hintergründen und Wertgegenständen aus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sollten Sie sich unsicher sein, dann beenden Sie das Telefonat sofort, legen den Hörer zunächst auf und wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 110.