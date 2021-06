Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Auto erfasst Hund – Zeugen gesucht

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis – Ein Hund ist bereits am Montag, 14. Juni, um

16.50 Uhr in Leimen einem Mann vors Auto gelaufen. Der 37-Jährige befuhr die

Rohrbacher Straße in südliche Richtung, als in der Nähe der Abzweigung

Fischerweg das Tier von rechts nach links die Fahrbahn überquerte. Der Pkw

bremste aufgrund seiner Sicherheitssysteme automatisch. Dennoch erfasste der

Wagen den Vierbeiner vorne links. Der Hund, vermutlich ein spanischer

Wasserhund, lief weiter. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Mann den Hund auf den

Arm nahm und sich in unbekannte Richtung entfernte. Ob das Tier verletzt wurde,

ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Der Schaden am Auto beträgt

rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon

06222/57090.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Auto rammt Linienbus – Keine Verletzten

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis – Weil sie die Vorfahrt missachtet hat, ist

eine Frau mit ihrem Nissan mit einem Linienbus am Donnerstag um 14 Uhr in

Walldorf zusammengestoßen. Die 33-Jährige befuhr die Rennbahnstraße in Richtung

der Kreuzung Schwetzingerstraße. Dort kollidierte sie frontal mit dem von links

kommenden Bus, dessen komplette rechte Seite beschädigt wurde. An dem Bus

entstand ein Schaden von rund 4500 Euro, an dem Auto von rund 10.000 Euro.

Verletzt wurde niemand.

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer fährt auf Auto und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis – Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am

Dienstag um 18 Uhr in Rauenberg in der Straße Im Brühl auf ein geparktes Auto

aufgefahren und gestürzt. Anschließend fuhr der Radfahrer weiter, ohne sich um

den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Ihm zufolge soll es

sich bei dem Unfallverursacher um einen 14 bis 15 Jahre alten Jugendlichen

handeln, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und kurzer Hose. Unterwegs war er

mit einem Mountainbike. An dem geparkten VW Passat wurde der linke Heckbereich

beschädigt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 zu melden.

BAB 656 / Edingen-Neckarhausen – Verkehrsunfall mit fünf Verletzten und drei beteiligten Fahrzeugen

BAB 656 / Edingen-Neckarhausen – Am 24.06.2021, gegen 16.35 Uhr, ereignete

sich auf der BAB 656 in Höhe von Edingen-Neckarhausen ein Verkehrsunfall mit

fünf verletzten Personen. Hierbei übersah ein 25-jähriger VW-Golf-Fahrer, der

von Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Mannheim auf dem linken Fahrstreifen

fuhr, das Stauende vor einer Baustelle. Im weiteren Verlauf fuhr er auf einen

Ford Galaxy auf, der mit drei Personen im Alter von 36, 34 und 17 Jahren besetzt

war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug dann auf einen

Mercedes-Benz-Van aufgeschoben, der mit einer 43-jährigen Person besetzt war.

Alle fünf Personen wurden dabei verletzt und mussten mit Rettungswägen in die

umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfallverursacher erlitt hierbei

schwere Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst

Mannheim wurden beide Fahrstreifen für ca. zwei Stunden gesperrt und der Verkehr

über den Standstreifen umgeleitet. Während die Heidelberger Berufsfeuerwehr mit

Fahrbahnreinigungsarbeiten beschäftigt war, wurden alle drei Fahrzeuge

abgeschleppt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von

ca. 15.000 Euro. Während des Unfalls bildete sich ein Rückstau von drei

Kilometern, der sich gegen 18.30 Uhr wieder auflöste.