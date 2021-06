Heidelberg-Handschuhsheim: Eine Verletzte bei Unfall mit Straßenbahn – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim – Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am

Dienstag um etwa 9.20 Uhr in Heidelberg-Handschuhsheim ein Fahrgast verletzt

worden. Die Bahn fuhr über die Dossenheimer Straße vom Hans-Thoma-Platz in

Richtung Haltestelle Biethstraße, als ein unbekannter Fahrer mit seinem grauen

Transporter unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Um

einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Straßenbahnfahrer eine

Gefahrenbremsung ein. Dadurch kam eine Frau in der Bahn zu Fall. Sie verletzte

sich leicht und wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus

gebracht. Wer Hinweise zu dem grauen Transporter und dem Unfall geben kann,

wendet sich bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon

06221/99-1700.