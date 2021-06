42-Jähriger löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden-Klarenthal, Hermann-Brill-Straße, 25.06.2021, 11.10 Uhr bis 12.15 Uhr,

(pl)Am Freitagvormittag hat ein 42-jähriger Mann in Klarenthal einen größeren

Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Angefangen hatte alles gegen 11.10 Uhr

mit einem gemeldeten Feuer auf dem Balkon einer Wohnung in der 7. Etage eines

Mehrfamilienhauses in der Herrmann-Brill-Straße. Der 42-jährige Bewohner der

betroffenen Wohnung hatte wohl auf seinem Balkon gezündelt, wodurch es zu einem

kleineren Brand kam. Beim Eintreffen der verständigten Kräfte wollte der sich

offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 42-Jährige seine

Wohnung nicht verlassen und weigerte sich, die Wohnungstür zu öffnen. Während

des Einsatzes wurde unter anderem auch eine Polizeistreife mittels einer

Drehleiter in die Höhe der betroffenen Wohnung befördert, um Kontakt mit dem

42-Jährigen aufzunehmen. Da nicht auszuschließen war, dass der Mann ein Messer

in der Hand hielt, wurden weitere Polizeikräfte angefordert, welche den

42-Jährigen schließlich gegen 12.15 Uhr unverletzt beim Verlassen der Wohnung

festnehmen konnten. Er wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine

Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Durch den kleineren Brand ging

keine Gefährdung für das Gebäude oder Mobiliar aus.

Bagger und Container mit Farbe beschmiert, Wiesbaden-Dotzheim,

Hans-Böckler-Straße, 22.06.2021, 18.00 Uhr bis 23.06.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in der Hans-Böckler-Straße

in Dotzheim einen Bagger sowie zwei Schiffscontainer mit Farbe besprüht. Der

hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

Verbindung zu setzen.

Unfall auf Theodor-Heuss-Brücke mit eingeklemmten Personen, Wiesbaden, B 40,

Theodor-Heuss-Brücke, Donnerstag, 24.06.2021, 17:15 Uhr

(fh)Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf

der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden, bei dem zwei

Unfallbeteiligte in einem Fahrzeug eingeklemmt wurden und durch die Feuerwehr

befreit werden mussten. Die 46 Jahre alte Fahrerin eines Opel Corsa fuhr

zusammen mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin auf der rechten Spur der

Theodor-Heuss-Brücke aus Richtung Mainz in Richtung Wiesbaden. Auf der linken

Spur fuhr gleichzeitig der 19-jährige Fahrer eines Seat Ateca. Nach ersten

Erkenntnissen wechselte der junge Mann die Spur und übersah dabei den Opel. Es

kam zu einer Kollision, in deren Folge der Opel auf die Seite geschleudert

wurde. Die beiden Fahrzeuginsassinnen wurden zunächst im PKW eingeklemmt und

mussten durch die herbeigeeilten Feuerwehrkräfte der Landeshauptstädte Mainz und

Wiesbaden aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Frauen verletzten sich beim

Unfall leicht und wurden zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand einen

Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Aufgrund der Rettungsarbeiten musste

zeitweise auf eine Fahrspur reduziert werden, was zu einer Verkehrsbehinderung

führte.

Feuerwehr Mainz und Wiesbaden gemeinsam bei Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Brücke im Einsatz

Feuerwehr Wiesbaden

Am heutigen Nachmittag ereignete sich gegen 17.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden.

Durch eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug geriet ein in Richtung Wiesbaden fahrender Kleinwagen in Seitenlage. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin waren aufgrund des Unfallherganges im PKW eingeschlossen.

Aufgrund der Örtlichkeit und der derzeitigen Verkehrssituation wurden Kräfte der Feuerwehren Mainz und Wiesbaden sowie der Rettungsdienst und die Polizei aus beiden Gebietskörperschaften entsandt.

Die ersteintreffende Feuerwehr Mainz begann unmittelbar mit Sicherungsmaßnahmen und der Vorbereitung der technischen Rettung der beiden Patientinnen. Diese Maßnahmen wurden durch die Wiesbadener Kräfte unterstützt und intensiviert.

Nachdem die Beifahrerin mittels eines Rettungsbrettes aus dem Fahrzeugheck gerettet wurde, entschied man sich in Abstimmung mit dem Notarzt, das Fahrzeug aus der Seitenlage auf die Räder zu drehen, um die Fahrerin schonend und sicher zu retten. Diese nicht alltägliche Rettungstechnik wurde mit Hilfe von Steckleiterteilen in hervorragendem Teamwork der beiden Feuerwehren schnell und professionell umgesetzt. Im Anschluss erfolgte die Rettung der Fahrerin ebenfalls mittels Rettungsbrett aus dem Fahrzeugheck. Die beiden schwer verletzten Patientinnen wurden durch den Rettungsdienst einer Wiesbadener Klinik zugeführt.

Aufgrund der Rettungsarbeiten musste der Verkehr auf der Theodor-Heuss-Brücke durch die Polizei zeitweise auf eine Fahrspur reduziert werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Die Feuerwehr Wiesbaden war mit 13 Einsatzkräften der Feuerwache 2 vor Ort und wurde durch acht Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz unterstützt.

Die Feuerwehr Wiesbaden bedankt sich herzlich für die professionelle Unterstützung und hervorragende Zusammenarbeit bei den Kräften des Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus Mainz und natürlich auch bei den Einsatzkräften des Rettungsdienstes Wiesbaden und der Polizei.

20-Jährige löst größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 25. Juni 2021, 02:23 Uhr

(Fu)In Wiesbaden sorgte eine 20-jährige Frau Freitagnacht für

einen größeren Polizeieinsatz. Wie der Polizei durch eine Bekannte

der Wiesbadenerin mitgeteilt wurde, hatte die 20-Jährige dieser

gegenüber suizidale Absichten geäußert. Mehrere Einsatzwagen der

Polizei, der Feuerwehr und der Rettung begaben sich zu der

Örtlichkeit „Bahnhofsplatz“, wo sich die Frau auf einem Parkdeck

aufhielt. Die 20-Jährige konnte schließlich gegen 03:15 Uhr durch

die Polizei unverletzt gesichert werden. Die Berufsfeuerwehr

Wiesbaden unterstützte die Sicherung der jungen Frau, welche im

Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurde.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

PKW mit Schutzplanke kollidiert,

Eltville, Bundesstraße 42, Donnerstag, 24.06.2021, 15:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der B 42 zwischen

Rüdesheim und Wiesbaden unmittelbar unter der Brücke der B 260 ein

Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit den dortigen Schutzplanken kollidierte. Eine

29 Jahre alte Geisenheimerin befuhr mit ihrem BMW die Bundesstraße 42 in

besagter Richtung und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über

ihr Fahrzeug. Dabei stieß der BMW zunächst mit einer rechtsseitigen Schutzplanke

zusammen und wurde daraufhin nach links geschleudert, wo er erneut mit einer

Leitplanke zusammenstieß und im Anschluss am rechten Fahrbahnrand zum Stehen

kam. Die 29-Jährige blieb unverletzt. An den Leitplanken sowie dem Fahrzeug

entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro.

Fahrzeug überschlagen – Keine Verletzten, Heidenrod, Huppert, Landesstraße

3455, Donnerstag, 24.06.2021, 15:30 Uhr

(fh)Am gestrigen Nachmittag überschlug sich gegen 15:30 Uhr im Bereich der L

3455 bei Heidenrod-Huppert eine 34-Jährige mit ihrem Fahrzeug und blieb dabei

unverletzt. Die Fahrerin eines Citroëns befuhr zunächst die Landesstraße aus

Richtung Kemel in Richtung Huppert. Laut eigener Aussage habe sie im Bereich

einer Rechtskurve auf Höhe des Sportplatzes Huppert aufgrund der regennassen

Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei ins Rutschen und aus der

Kurve nach rechts abgekommen. Hierbei überschlug sich ihr Fahrzeug und kam neben

der Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte

selbstständig aus dem verunfallten Wagen aussteigen. Durch den Verkehrsunfall

wurde ihr PKW sowie ein Leitpfosten beschädigt. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

E-Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß, Hünstetten, Kesselbach, Görsrother

Weg, Montag, 21.06.2021, 16:45 Uhr

(fh)Bereits am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:45 Uhr im Bereich des

Görsrother Wegs in Kesselbach ein Verkehrsunfall mit anschließender

Unfallflucht. Eine Zeugin beobachtete einen Mann, welcher augenscheinlich auf

einem E-Scooter den Görsrother Weg in Richtung Limbacher Straße entlangfuhr und

dabei mit einem geparkten PKW zusammenstieß. Im Anschluss floh der Fahrer in

unbekannte Richtung. Am anthrazitfarbenen BMW entstand im Bereich der Stoßstange

und des Kofferraumdeckels ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro.

Der Fahrer wird auf etwa 16 bis 25 Jahre und circa 175 bis 180 cm groß

geschätzt. Er habe eine Basecap getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Freitag: A3, Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen Bad Camberg und Idstein.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

37-Jähriger löst größeren Polizeieinsatz aus

Bad Schwalbach (ots) – Niedernhausen, Am Schäfersberg, Nachmittag des 24.06.2021

(pa)In Niedernhausen sorgte ein 37-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag für

einen größeren Polizeieinsatz. Wie der Polizei durch eine Bekannte des

Niedernhauseners mitgeteilt wurde, hatte der 37-Jährige dieser gegenüber

suizidale Absichten geäußert. Es begaben sich mehrere Polizeifahrzeuge sowie die

Feuerwehr zu der Örtlichkeit in der Straße „Am Schäfersberg“, wo sich der Mann

allein in seiner Wohnung aufhielt. Der 37-Jährige konnte schließlich gegen 18:50

Uhr durch Spezialkräfte der hessischen Polizei in der Wohnung widerstandslos und

unverletzt festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in ein psychiatrisches

Krankenhaus gebracht. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht.