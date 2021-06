Frankfurt-Bornheim: Sachbeschädigung an mehreren Pkw – Festnahme

Frankfurt – (dr) Ein 45-Jähriger Mann trieb in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag (25.06.2021) in Bornheim sein Unwesen. Mit einer Eisenstange

ausgestattet schlug dieser gleich auf mehrere auf der Straße geparkte Fahrzeuge

ein. Beamte des 5. Polizeireviers nahmen den renitenten Mann wenig später fest.

Einem Zeugen fiel der spätere Beschuldigte gegen 01:30 Uhr auf, als dieser zu

Fuß die Saalburgallee entlangging und sich an verschiedenen Fahrzeugen zu

schaffen machte. Auf seinem Weg beschädigte der 45 Jahre alte Mann, der eine

Eisenstange mit sich führte, insgesamt sieben Fahrzeuge. Unter anderem gingen

Außenspiegel zu Bruch, an einer Fahrzeugscheibe konnte später zudem ein

eingekratztes Hakenkreuz festgestellt werden.

Als eine Polizeistreife den Mann anhand der Personenbeschreibung in Höhe der

Gagernstraße erkannte und kontrollieren wollte, leistete dieser Widerstand und

setzte gegen die Beamten Pfefferspray ein. Den Beamten gelang es dennoch, den

45-Jährigen festzunehmen.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen verbrachten sie den Festgenommenen auf

eine Polizeiwache. In Ermangelung von Haftgründen wurde der Mann später wieder

auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Bundesautobahn 66: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (dr) Am gestrigen Donnerstagnachmittag (24. Juni 2021) kam es

auf der Bundesautobahn 66 zwischen der Anschlussstelle Hattersheim und dem

Krifteler Dreieck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge

involviert waren. Vier Personen wurden verletzt.

Ein 33 Jahre alter Mann war gegen 15:30 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der

A66 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr vor ihm ein

58 Jahre alter Mann mit einem Pkw der Marke Suzuki. Zwischen der Anschlussstelle

Hattersheim und dem Krifteler Dreieck musste der 58-Jährige sein Fahrzeug

offenbar verkehrsbedingt abbremsen, sodass der hinter ihm befindliche 33-Jährige

in der Folge auf dessen Fahrzeugheck auffuhr. Der Suzuki schleuderte nach dem

Zusammenstoß linksseitig gegen die Betonleitwand, prallte von dieser ab und

kollidierte mit zwei vorbeifahrenden Mercedes-Transpor## Frankfurt-Gallus: Raser verursacht schwerentern. Alle Fahrzeuge kamen

auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 33-jährige Fahrer des VW sowie seine 45-jährige Beifahrerin wurden leicht

verletzt. Ebenso erlitten der 58-jährige Suzuki-Fahrer und ein 51 Jahre alter

Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen. Die verletzten Personen kamen in

umliegende Krankenhäuser. Der 35 Jahre alte Fahrer des anderen

Mercedes-Transporters blieb unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand

teils erheblicher Sachschaden, der bei mehreren zehntausend Euro liegen dürfte.

Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle war die

A66 in Richtung Frankfurt für circa eine Stunde voll gesperrt. Die Fahrstreifen

konnten sukzessive freigegeben werden. Es kam zu erheblichen

Verkehrsbehinderung.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum genauen Unfallhergang dauern an.

Frankfurt-Gallus: Raser verursacht schweren Unfall

Frankfurt – (hol) Gestern Abend ereignete sich auf der Mainzer Landstraße

ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens.

Gegen 19:30 Uhr fuhr der 22-jährige Fahrer eines mehr als 600 PS starken Boliden

die Mainzer Landstraße stadtauswärts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er

dabei mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In Höhe der Mainzer

Landstraße 502 überholte er einen anderen Autofahrer rechts und rammte ihn dabei

mit der linken vorderen Fahrzeugfront an der rechten Heckseite. Aufgrund der

hohen Geschwindigkeit wurde der Touchierte infolge des Aufpralls in die

Straßenbahnhaltestelle „Waldschulstraße“ geschleudert, wo er einen Fußgänger

frontal erfasste. Der 51-jährige Fußgänger wurde dadurch schwer verletzt. Der

41-jährige Fahrer blieb unverletzt, während der 22-jährige Unfallfahrer verletzt

in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da er sich kurz darauf der Behandlung entzog,

weil er sich aus dem Krankenhaus entfernte, ist über die Schwere der

Verletzungen nichts Näheres bekannt. Der Sachschaden wird auf mehr als 100.000

Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde durch einen Sachverständigen begutachtet.

Aufgrund der derzeit vorliegenden ersten Ermittlungsergebnisse sieht die Polizei

den Anfangsverdacht eines illegalen Straßenrennens, das der 22-Jährige gegen

sich selbst gefahren sein könnte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde

eingeleitet, die abschließende rechtliche Würdigung des Vorfalls obliegt der

Staatsanwaltschaft.

Hinweis der Polizei:

An einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen kann sich im Sinne des Gesetzgebers auch

derjenige strafbar machen, der sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht

angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos

fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Es ist also

nicht notwendig, das Rennen gegen einen anderen zu fahren.