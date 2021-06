Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Spiegel abgetreten

Wölfersheim: An den rechten Außenspiegeln von Autos ließ zwischen Samstag (19.6.) und Sonntag (20.6.) offenbar jemand seine Wut aus. An einem Citroen hing das Kunststoffgehäuse des Spiegels nur noch an den Kabeln herab. Die rechte Fahrzeugtür wies Kratzer und Dellen auf. An einem VW Golf war das Spiegelglas zersplittert und an einem Smart lag es, herausgelöst aus der Halterung, hinter dem Scheibenwischer. Allem Anschein nach, trat jemand, im Vorbeigehen, gegen die Spiegel der hintereinander geparkten Fahrzeuge und verursachte so die Schäden, die insgesamt im oberen dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Schild überfahren und geflüchtet

Friedberg: Der Fahrer eines PKW kam am Sonntag (20.6.) in den frühen Morgenstunden in der Saarstraße von der Fahrbahn ab. Auf dem Weg in Richtung Hanauer Straße überfuhr das Auto eine Verkehrsinsel an der Wilhem-Leuschner-Straße und begrub ein Verkehrsschild unter sich. Dabei verlor er seine Stoßstange. Trotz des Unfalls, entfernte sich der Fahrer mitsamt dem noch fahrbereiten Wagen unerlaubt vom Ort des Geschehens. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Opel des Modells Meriva. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise auf den PKW und dessen Fahrer entgegen.

Kleinkraftrad gestohlen

Friedberg: Neben der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße stellte am Donnerstag (24.6.) ein Mann gegen 21.30 Uhr sein Kleinkraftrad ab. Als er gut eine Stunde später mit dem silbernen Moped der Marke Kwangyang weiterfahren wollte, war das Kraftrad nicht mehr dort. Diebe hatten es offenbar gestohlen. Das Moped trug ein Versicherungskennzeichen und hat einen Wert von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Peugeot überschlägt sich – Mann und Kind verletzt

Nidda: Zwischen Ober-Lais und Michelnau kam es am Donnerstag (24.6.) in den Abendstunden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger aus dem Ostkreis verlor auf der regennassen Fahrbahn gegen 18.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Peugeot. Der Wagen fuhr über die Bankette in eine Böschung und überschlug sich. Auf dem Dach liegend kam der PKW auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Feuerwehr sperrte die Straße für Rettungs- und Bergungsarbeiten. Den 39-Jährigen flog ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein zweijähriges Kind saß mit im Unfallwagen und musste verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Das rundherum beschädigte Fahrzeug schleppte ein Abschleppwagen von der Unfallstelle.

An der Ampel aufgefahren

Rosbach: Zu einem Auffahrunfall zwischen LKW und einem VW Golf kam es am Donnerstagvormittag (24.6.) auf der B455 bei Ober-Rosbach in der Nieder-Rosbacher Straße. Auf seinem Weg von der Autobahn in Richtung Friedberg musste der Fahrer eines VW Golf an einer roten Ampel anhalten. Die bemerkte der ihm nachfolgende 31-Jährige am Steuer eines LKW offenbar nicht rechtzeitig und krachte in das Heck des Golf hinein. Der 55-jährige Golf-Fahrer verletzte sich zum Glück nur leicht. Der LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Golf entstand im hinteren Fahrzeugbereich ein Schaden von etwa 4500 Euro, beim LKW an der Front von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Niddatal: Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr eilten am Freitag (24.6.) um kurz vor 10 Uhr zu einer Unfallstelle auf der Landstraße zwischen Assenheim und Bönstadt. Der Fahrer eines, aus Richtung Bundesstraße kommenden Opel Astra beabsichtigte nach Bruchenbrücken links einzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar den entgegenkommenden Toyota einer Frau, die aus Richtung Assenheim kam. Die Fahrzeuge kollidierten und Fahrerin des Toyota Verso wurde eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte die Frau ins Krankenhaus. Auch die Beifahrerin aus dem Opel kam ins Krankenhaus. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ohne offenkundige Verletzungen, aber zur medizinischen Abklärung verbrachte der Rettungswagen auch den Opel-Fahrer dorthin. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war zeitweilig voll aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten gesperrt. Gegen 12 Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen.

Sicher! Auf Reisen“ Präventionstipps beim Marktbummel

Die Urlaubszeit steht kurz bevor. Endlich kann man wieder verreisen! Einfach wieder mal raus! Was für den Bürger der Startschuss in eine entspannte Ferienzeit ist, ist auch das Startsignal für Diebe. Die Langfinger stehen schon bereit, um günstige Gelegenheiten für sich zu nutzen. Ob Einbrecher, Taschen-, Trick- oder Raddiebe…keinem der Ganoven ist man hilflos ausgeliefert. Mit einfachen Maßnahmen kann man ihnen bereits das Leben schwer machen.

Tipps auf dem Wochemarkt

Im Rahmen ihrer Sommerkampagne „Sicher! Auf Reisen“ informiert die Kriminalpolizeiliche Beraterin Sylvia Jacob auf den Wochenmärkten in Bad Vilbel und Bad Nauheim. Die Erfahrung der Kriminalhauptkommissarin zeigt: Information schützt! Am Donnerstag den 1.7.21 wird sie im Rahmen des Wochenmarktes auf dem Niddaplatz in Bad Vilbel anzutreffen sein. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr kann man dort Präventionstipps aus erster Hand erhalten. In Bad Nauheim steht Sylvia Jacob am Dienstag den 6.7.21 in der Fußgängerzone den Bürgern zur Beratung zur Verfügung. Man kann sie zwischen 14 Uhr und 17 Uhr auf dem Wochenmarkt antreffen. Unterstützt wird sie hierbei vom Schutzmann vor Ort Polizeihauptkommissar Bernd Büthe.

Wie kann ich mich vor Dieben schützen? Die erfahrene Kriminalbeamtin wird zu verschiedenen Bereichen Rede und Antwort stehen. Sei es die Frage, wie man sein Heim während der Abwesenheit im Urlaub schützt oder wie man sich auf Reisen vor Taschendieben und Co. schützen kann. Auch Fragen zum Thema Sicherung von Fahrrädern werden bei Bedarf thematisiert.