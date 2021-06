Herborn – Parkplatzrempler

Am Mittwoch (23.06.2021), zwischen 08:00 Uhr und 13:40 Uhr, touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen Opel Corsa an der linken Fahrzeugseite vorne. Der graue Corsa stand auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes im Hüttenweg. Die Reparatur des Schadens wird rund 500 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Handy gestohlen

Eine 67-Jährige stellte gestern Vormittag (24.06.2021) ihr Fahrrad am Fahrradständer im Eingangsbereich zum Einkaufszentrum „Forum“, im Bereich des Parkhauses ab. Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr stahl ein Dieb das Mobiltelefon der Dame aus der Handyhalterung des Fahrrads. In der Hülle des Samsung A3 Mobiltelefons befanden sich zudem der Personalausweis und 20 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wird mit 70 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Sicher! Auf Reisen“ Präventionstipps beim Marktbummel

Die Urlaubszeit steht kurz bevor. Endlich kann man wieder verreisen! Einfach wieder mal raus! Was für den Bürger der Startschuss in eine entspannte Ferienzeit ist, ist auch das Startsignal für Diebe. Die Langfinger stehen schon bereit, um günstige Gelegenheiten für sich zu nutzen. Ob Einbrecher, Taschen-, Trick- oder Raddiebe…keinem der Ganoven ist man hilflos ausgeliefert. Mit einfachen Maßnahmen kann man ihnen bereits das Leben schwer machen.

Tipps auf dem Wochemarkt

Im Rahmen ihrer Sommerkampagne „Sicher! Auf Reisen“ informiert die Kriminalpolizeiliche Beraterin Sylvia Jacob auf den Wochenmärkten in Bad Vilbel und Bad Nauheim. Die Erfahrung der Kriminalhauptkommissarin zeigt: Information schützt! Am Donnerstag den 1.7.21 wird sie im Rahmen des Wochenmarktes auf dem Niddaplatz in Bad Vilbel anzutreffen sein. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr kann man dort Präventionstipps aus erster Hand erhalten. In Bad Nauheim steht Sylvia Jacob am Dienstag den 6.7.21 in der Fußgängerzone den Bürgern zur Beratung zur Verfügung. Man kann sie zwischen 14 Uhr und 17 Uhr auf dem Wochenmarkt antreffen. Unterstützt wird sie hierbei vom Schutzmann vor Ort Polizeihauptkommissar Bernd Büthe.

Wie kann ich mich vor Dieben schützen? Die erfahrene Kriminalbeamtin wird zu verschiedenen Bereichen Rede und Antwort stehen. Sei es die Frage, wie man sein Heim während der Abwesenheit im Urlaub schützt oder wie man sich auf Reisen vor Taschendieben und Co. schützen kann. Auch Fragen zum Thema Sicherung von Fahrrädern werden bei Bedarf thematisiert.

An der Ampel aufgefahren

Rosbach: Zu einem Auffahrunfall zwischen LKW und einem VW Golf kam es am Donnerstagvormittag (24.6.) auf der B455 bei Ober-Rosbach in der Nieder-Rosbacher Straße. Auf seinem Weg von der Autobahn in Richtung Friedberg musste der Fahrer eines VW Golf an einer roten Ampel anhalten. Die bemerkte der ihm nachfolgende 31-Jährige am Steuer eines LKW offenbar nicht rechtzeitig und krachte in das Heck des Golf hinein. Der 55-jährige Golf-Fahrer verletzte sich zum Glück nur leicht. Der LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Golf entstand im hinteren Fahrzeugbereich ein Schaden von etwa 4500 Euro, beim LKW an der Front von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Niddatal: Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr eilten am Freitag (24.6.) um kurz vor 10 Uhr zu einer Unfallstelle auf der Landstraße zwischen Assenheim und Bönstadt. Der Fahrer eines, aus Richtung Bundesstraße kommenden Opel Astra beabsichtigte nach Bruchenbrücken links einzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar den entgegenkommenden Toyota einer Frau, die aus Richtung Assenheim kam. Die Fahrzeuge kollidierten und Fahrerin des Toyota Verso wurde eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte die Frau ins Krankenhaus. Auch die Beifahrerin aus dem Opel kam ins Krankenhaus. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ohne offenkundige Verletzungen, aber zur medizinischen Abklärung verbrachte der Rettungswagen auch den Opel-Fahrer dorthin. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war zeitweilig voll aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten gesperrt. Gegen 12 Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen.