Neustadt: Sommernacht Träume in Hambach – 02. bis 04. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Die nächsten Veranstaltungen im Rahmen der „Sommernacht Träume“ im Schäffer’schen Garten und im Theater in der Kurve in Hambach.

Theater „Stupid Lovers“: „Kleine Freiheiten“

Preisgekröntes Improvisationstheater

Eine Tür steht halb offen. Was wäre, wenn wir „Ja!“ sagen würden und einfach hineingingen? Vielleicht gerieten wir in die seltsamsten Verwicklungen, vielleicht kämen wir nie wieder zurück! Die Helden der STUPID LOVERS gehen furchtlos durch die Risse in der heilen Welt und suchen nach Freiheiten und Veränderungen, auch da, wo Freiheit und Veränderung unmöglich scheinen. Kleine Entscheidungen führen zu großen Konsequenzen.

In KLEINE FREIHEITEN erzeugen die STUPID LOVERS aus Karlsruhe wieder den erzählerischen Sound, für den sie in ihren vorherigen Programmen bekannt geworden sind: Spielfreude, Wortwitz und Mitgefühl mit den Figuren, die sie scheinbar mühelos aus dem Ärmel schütteln. Moderne Märchen für Erwachsene.

Termin: Freitag, 2. Juli 2021 um 20 Uhr im Garten Weingut Schäffer

Eintritt: 18,- Euro

Reservierung unter Buchhandlung Quodlibet in Neustadt, Tel: 06321/88930

INTERAKTIVES LIEBESKABARETT

Last Love Radio Show

Impro-Solo zum schönsten Thema der Welt: die Liebe

Mit „LAST LOVE“ stellt sich Claudia Stump den elementaren Fragen zum Thema Liebe:

– Was ist Liebe überhaupt?

– Wie funktioniert sie?

– Wie hält sie länger?

Nach jahrzehntelanger Recherche im Innen- und Außenleben der menschlichen Spezies, einer Studienreise in die Hauptstadt der Liebe und einem Praktikum beim buddhistischen Standesamt hat sie auf alle Fragen eine Antwort.

Selbst das Dilemma der nicht zugedrehten Zahnpastatube wird geklärt. An diesem Abend erfahren die Zuschauer alles über die Sprache der Liebe, die Hormone der Liebe und die verzwickten Zonen zwischen Verliebt Sein, Lieben und Verlassen werden.

Ein inspirierender Abend rund um die Liebe, bei dem jede und jeder das Gefühl hat, einen Abend mit guten alten Freunden zu erleben.

Um die einzig wahre Wahrheit über die LIEBE herauszufinden, zieht Claudia Stump alle Register aus Improvisation, Theater und Musik.

Termin: Samstag, 3. Juli 2021 um 20 Uhr im Garten Weingut Schäffer

Eintritt: 18,- Euro

Reservierung unter Buchhandlung Quodlibet in Neustadt, Tel: 06321/88930

Die Zeit im weißen Kleid

-ein klassisch biedermeierliche Unterhaltung-

Es mag an der coronabedingt aufführungsfreien Zeit liegen, in der Musiker und Schauspieler im Kämmerlein für sich oder den Computerbildschirm musizieren und rezitieren, dass sich die Idee zu einem Konzert mit Thema Biedermeier einschlich. Denn in der Zeit nach 1800, bedingt durch den Aufschwung des Bürgertums, boomte die Hausmusikkultur. Man veranstaltete Soiréen mit gemischten Beiträgen in kleiner Gesellschaft und erfreute sich des privaten Idylls.

Und so laden die Alte Musikspezialistinnen Jennifer Harris, Andrea Baur und die Schauspielerin Hedda Brockmeyer zu einem Stundenkonzert mit Werken aus der Zeit um 1800 ein.

Andrea Baur, sonst eher auf Lauteninstrumenten bekannt, spielt dabei auf der Geibgitarre, die ihr Zuhause im Stadtmuseum hat und ein Original aus 1811 ist,

Jennifer Harris bläst einen originalgetreuen Nachbau eines klassischen Fagotts.

Schon lange befindet sich im Besitz von Andrea Baur ein Flohmarktfund einer losen Liedersammlung bekannter und unbekannter Komponisten aus der frühen Romantik für Stimme und Gitarre. Dass diese Stücke auch ganz wunderbar mit Fagott statt Stimme zu spielen sind, stellten sie in der (Corona)Zeit mit Zeit fest.

Da jedoch die Texte auch sehr schön und teilweise Vertonungen von Gedichten sind, entstand die Idee mit Hedda Brockmeyer die „Lieder ohne Worte“ auf vielfältige Weise zu komplettieren.

So werden Gedichte von Eichendorff, Victor von Scheffel, eine Sonate in der Originalbesetzung für Fagott und Gitarre von Göpfert zu hören sein neben bekannten Komponisten wie Mozart, Weber und Schubert, aber auch kleine verschrobene Schätzchen finden ihren Platz. Und mal ehrlich? Kennt heute noch jemand die Oper „ das Fest der Lazaronen“? Nein, na dann schauen Sie vorbei.

Termin: Sonntag, 4. Juli 2021 um 17 Uhr im Theater in der Kurve (Nachweis „GGG“ erforderlich: getestet, geimpft oder genesen)

Eintritt: 18,- Euro

Reservierung unter Buchhandlung Quodlibet in Neustadt, Tel: 06321/88930