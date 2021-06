Das erste, was ein Marktteilnehmer sich überlegen sollte, egal ob er als Investor oder als Trader agiert, ist wie hoch der Betrag ist, den er bereit ist zu verlieren.

In der Regel liegt dieser Wert bei 10 % des Monatseinkommens. Wenn Sie planen, eine solche Tätigkeit professionell auszuüben, und sich überlegen: wie kann man mit Kryptowährungen handeln, ohne in die Schulden zu geraten, geben wir ihnen einen einfach Tipp. Sie dürfen auf keinen Fall mit geliehenem Geld von Verwandten, Freunden oder Banken handeln. Sie sollten mit dem Margin Trading maximal vorsichtig sein, da in diesem Fall der potentielle Gewinn mit einem erheblichen Risiko verbunden ist.

Und hier kommen wir zu dem grundlegenden und ganz logischen Prinzip: je höher das Risiko ist, desto höher kann der Gewinn sein. Risiko und Gewinn stehen in direkter Korrelation zueinander. Anders gesagt: Ein höheres Risiko sollte einen höheren Gewinn bringen und umgekehrt. Die Schlussfolgerung aus diesem einfachen Prinzip liegt ebenfalls auf der Hand: Wenn Sie übermäßige Risiken eingehen, um genauso viel (oder sogar weniger) zu verdienen, ist es durchaus empfehlenswert auf eine solche Investition zu verzichten.

Wie liquide ist die Kryptowährung?

Für einen erfolgreichen Crypto-Handel ist es wichtig, dass es immer etwas zu kaufen und etwas zu verkaufen gibt. Man meint damit: Es muss genug Liquidität da sein. Bei einem kleinen Handelsvolumen der Kryptowährung besteht das Risiko eines Mangels an Angebot (wenn Sie die Währung kaufen wollen) oder an Nachfrage (wenn Sie die Währung verkaufen müssen). Aus diesem Grund können Sie eine Menge von Token, die zur Zeit mit einem guten Kurs verkauft werden könnten, besitzen, aber da die Nachfrage so gering ist, wird diese Token keiner kaufen.

Und der Sinn einer solchen Anlage ist gleich Null

Genau dieses Risiko ist beim Handel mit Kryptowährungen relevant. Im Jahr 2018 hat die Anzahl der Altcoins dreitausend überschritten. Aber selbst erfahrene Investoren kennen bestenfalls 50-70 Arten von Token und haben keine Ahnung vom Rest. Es gibt viel weniger Anlageinstrumente auf dem traditionellen Markt, und sie sind in der Regel sehr beliebt, so dass Sie nicht wegen der Mangel an Käufern oder Verkäufern leiden werden.

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Diversifizierung ist eine Technik zur Risikoabsicherung, die bei jedem Vermögenswert eingesetzt wird. Für Kryptowährungen ist es nicht weniger relevant als für andere Investitionen. Die Handelspraxis hat eine optimale Verteilung des Kapitals entwickelt, das für Investitionen in digitale Währung bereitgestellt wird:

40% – Bitcoin;

20% – Ethereum;

20% – Altcoins (das Risiko, das Geld zu verlieren, ist sehr hoch, daher müssen Sie 15-20 Arten von Altcoins oder mehr kaufen);

20 % – Fiat, das in Zeiten der Panik sofort benutzt werden kann, um Kryptowährungen zu kaufen.

Dennoch gewährleistet die Diversifizierung keine vollständige Sicherheit. Dies liegt an der Tatsache, dass der Kurs von dem digitalen Geld immer wieder runter und hoch geht. Die Anwendung von nur dieser Methode der Risikoabsicherung macht die Risiken nicht minimal und garantiert nicht, dass bei einem Börsencrash nicht das gesamte Kapital verloren geht.