Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Zelt angezündet

Haßloch (ots) – Teile eines Festzeltes haben Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag (23./24. Juni) am Naturfreundehaus in Haßloch in Brand gesetzt. Eine 2 Meter breite Plane wurde dabei beschädigt. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Mertesheim: Hochwasser führt zur Streckensperrung

Mertesheim, Eistalstrecke – 24.06.2021, 23:50 Uhr (ots) – Durch die starken Regenfälle trat der Eisbach in Mertesheim über die Ufer und überflutete zahlreiche Grundstücke. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und pumpte das ansteigende Wasser in die Kanalisation. Auch die L 395 war betroffen und musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Über Schäden ist noch nichts bekannt. Anwohner mussten nicht evakuiert werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):