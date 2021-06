Rhein-Neckar-Kreis: Bauarbeiten an der L 541 zwischen Heddesheim und Hirschberg ab Montag, 05. Juli 2021, bis zum Jahresende

Heddesheim / Hirschberg / Heidelberg – An der Landesstraße (L) 541 zwischen Heddesheim und Hirschberg finden zwischen der Kreisstraße (K) 4236 und der Anschlussstelle Hirschberg der Bundesautobahn (BAB) 5 ab Montag, 5. Juli 2021, bis zum Jahresende umfangreiche Bauarbeiten statt, teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Auf einer Länge von etwa 1,3 Kilometern wird der Streckenabschnitt grundsaniert. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten wird die Maßnahme in drei Bauabschnitte unterteilt. Beim ersten Bauabschnitt, welcher von Anfang Juli voraussichtlich vier Wochen andauern wird, wird die Fahrbahn sowie der Gehweg zwischen der K 4236 und dem „EDEKA-Kreisverkehrs“ mit neuem Asphaltbelag versehen. Der zweite Bauabschnitt steht voraussichtlich Mitte bzw. Ende August an. Hier wird die Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren saniert. Gleichzeitig beginnt der Neubau des Kreisverkehrs an der Autobahn-Anschlussstelle, welcher bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll, sowie die Bauarbeiten auf der A5 wofür an der Anschlussstelle Hirschberg die Ausfahrt aus Fahrtrichtung Frankfurt und die Auffahrt in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt wird. Beim letzten Bauabschnitt ist die Sanierung des „EDEKA-Kreisverkehrs“ vorgesehen. Hierfür muss der Kreisverkehr von Freitag, 29. Oktober 2021, bis Dienstag, 2. November 2021, vollgesperrt werden.

Bei allen Bauabschnitten wird der Verkehr entsprechend umgeleitet. Die Kosten von circa 950.000 Euro übernimmt das Land. Das Regierungspräsidium Karlsruhe und das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises, welche für die Durchführung der Maßnahme verantwortlich sind, bitten die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer den Bereich zu umfahren sowie um Verständnis und angepasste Fahrweise. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist informiert und wird entsprechend dem Bauablauf Fahrpläne veröffentlichen.