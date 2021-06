Mainz-Altstadt, Raub auf Einzelhandelsgeschäft- Zeugen gesucht

Gegen 11:15 Uhr am heutigen Donnerstagvormittag, betritt ein bislang unbekannter

Täter die Verkaufsräume eines Ladens in der Mainzer Christophsgasse und fordert

unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die

Mitarbeiterin des Ladens händigt ihm daraufhin eine niedrige dreistellige Summe

Bargeld aus. Der Mann verlässt anschließend das Geschäft und flüchtet zu Fuß in

Richtung Flachsmarktstraße/Höfchen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen

mit Streifen aller Stadtinspektionen, sowie unter Einbeziehung der Bundes- und

Bereitschaftspolizei, konnten bislang nicht zur Festnahme des Täters führen. Die

Polizei bittet daher um Hinweise.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm

schlank

etwa Mitte 20 Jahre alt

Weißer Kapuzenpullover

Kapuze über den Kopf gezogen

dunkles Haar erkennbar

trug keine Maske

weiße Schuhe mit Streifen (vermutlich Adidas-Schuhe)

dunklerer Hauttyp

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Beinahe-Unfall zwischen Güterbahn und Bus – Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt – Bereits am Mittwochvormittag des 09.06.2021 kam es auf

dem Bahnübergang in der Hattenbergstraße zu einem Beinahe-Unfall zwischen einem

Güterzug und einem Linienbus bei dem sich eine Person leicht verletzte. Gegen

kurz nach 10 Uhr querte die Güterbahn der DB Cargo ordnungsgemäß die

Hattenbergstraße auf dem dortigen Bahnübergang. Die Schranken waren geschlossen,

die Ampel für den Straßenverkehr zeigte „Rot“. Ungeachtet dessen fuhr ein

Linienbus der MVG vor dem Zug über den Bahnübergang. Der, sich an der Spitze des

Gespanns befindliche, sog. Rangierbegleiter schaffte es noch den Lokführer für

eine Notbremsung zu benachrichtigen und sprang schließlich von dem noch

fahrenden Zug, um bei einer Kollision nicht schwer verletzt zu werden. Zu dieser

kam es zum Glück nicht, der 37-jährige Mann verletzte sich jedoch leicht beim

Aufprall auf den Boden. Der Fahrer des Busses setzte seine Fahrt unbeeindruckt

des Geschehens fort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann

wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer

06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Web-Seminar zum sicheren Umgang mit Pedelec und Fahrrad im Straßenverkehr am 02. Juli

Mainz – Mit interessanten Tipps zu Pedelecs und Fahrrädern im

Straßenverkehr informieren das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und das

Polizeipräsidium Mainz in einem Web-Seminar am Freitag, den 02. Juli 2021, von

14:00 bis 15:00 Uhr.

Viele Menschen nutzen ein Fahrrad oder Pedelec als Verkehrsmittel für den Weg

zur Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder um tägliche Besorgungen zu erledigen.

Der Radverkehr stellt einen wichtigen und wachsenden Anteil am Verkehrsaufkommen

in Deutschland dar.

Mit seinen positiven Effekten auf die Umwelt, das Klima, die Lebensqualität in

den Städten und Gemeinden hat es sich als attraktives Fortbewegungsmittel

etabliert. Nicht zuletzt bleibt man fit und gesund durch die Bewegung an der

frischen Luft. Ein Pedelec hat im Gegensatz zu einem Fahrrad allerdings mehr

Gewicht und deutlich andere Fahreigenschaften. Das Bremsverhalten, das gesamte

Handling sowie die Tretunterstützung bedürfen der Übung.

Das Web-Seminar ist Teil der Kampagne „Sicher – Fahr ich Rad“ und umfasst die

Themen der Elektromobilität, sicherheitsbewusstes Verkehrsverhalten,

Rücksichtnahme, Verständnis und Respekt von und gegenüber Rad- und

Pedelecfahrern.

Die Veranstaltung im Internet dauert etwa eine Stunde; die Teilnahme ist

kostenlos. Interessierte können sich unter folgendem Link anmelden: https://www.

edudip.com/de/webinar/fahr-rad-aber-sicher-tipps-zu-pedelec-und-fahrrad-im-stras

senverkehr/1484898

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 100 Anmeldungen. Für die Teilnahme an der

webbasierten Onlineveranstaltung werden ein Computer/Laptop/Tablet mit

Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt.

Mainz-Neustadt, 50-Jähriger bei Angriff verletzt

Mainz-Neustadt – Mittwoch, 23.06.2021 16:07 Uhr

Am Mittwochnachmittag wird der Mainzer Polizei via Notruf eine Schlägerei in

Nähe des Mainzer Hauptbahnhofes gemeldet. Vor Ort treffen die Polizeistreifen

auf den 36-jährigen Angreifer und das, am Boden liegende 50-jährige Opfer.

Hintergrund der Tat:

Nach derzeitigen Erkenntnissen verbringen beide Männer noch gesellig den Abend

gemeinsam. Im Laufe des Beisammenseins entsteht ein Streit, in dessen Verlauf

der 36-Jährige seinen 50-Jährigen Bekannten zu Boden stößt und auf ihn eintritt.

Durch Passanten und Zeugen muss der Angreifer davon abgehalten werden, weiter

auf den am Boden liegenden Mann einzuwirken, gleichzeitig wird durch weitere

Passanten der Notruf abgesetzt. Kurz darauf treffen Streifen der Mainzer Polizei

ein, Kräfte der Bundespolizei kommen ebenfalls zur Unterstützung hinzu. Der

50-Jährige aus Mainz wird bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch

Einsatzkräfte erstversorgt. Er wird mit Kopfverletzungen in ein Mainzer

Krankenhaus eingeliefert

Der 36-Jährige Angreifer wird vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam

gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruchdiebstahl

Bingen

Gensingen, Am Kieselberg, 21.06., 16:00 Uhr – 23.06., 14:00 Uhr. Derzeit unbekannte Täter durchtrennten das Schloss eines Tores einer Anhänger-Vermietung und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Sie entwendeten dort einen noch nicht zugelassenen Transport-Anhänger. Um Zeugen-Mithilfe aus der Bevölkerung wird gebeten.