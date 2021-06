Alzey – Spinne verursacht Verkehrsunfall

Alzey

Aufgrund einer Spinne im seinem Fahrzeug gerät ein Autofahrer am Mittwoch Abend in Panik und kommt auf der L406 in Fahrtrichtung Gau-Odernheim nach rechts von der Fahrbahn ab. Er rutscht mit seinem Fahrzeug über eine Leitplanke und kommt in einer Böschung zum Stehen. Hierbei stößt er gegen einen Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Fahrer bleibt unverletzt, über das Wohlbefinden der Spinne kann nichts gesagt werden.

Mölsheim/Worms – Unfall und Gefahrenstelle wegen Starkregen

Worms – Heute Morgen, kurz nach vier Uhr wurde die Polizei Worms zu zwei

Einsätzen aufgrund des Starkregens gerufen. In Mölsheim hatte das Wasser in der

Wachenheimer Straße zwei Gullydeckel aus der Verankerung gedrückt und auf die

Straße gespült. Ein 18-jähriger, der mit seinem PKW aus Richtung Wachenheim kam,

fuhr kurz vor Mölsheim in den offenen Schacht wodurch der vordere rechte Reifen

platzte. Durch die Feuerwehr wurden die Kanalschachtdeckel wieder eingesetzt. In

Worms-Pfeddersheim hatte ein Verkehrsteilnehmer einen Baum gemeldete, der

verkehrsbehindernd in die Fahrbahn rage. Aufgrund des andauernden Regens

rutschte dieser offenbar vom angrenzenden Hang auf die Fahrbahn der Leiselheimer

Straße, die hierdurch halbseitig blockiert war. Auch hier rückte die Feuerwehr

aus und beseitigte das Verkehrshindernis.

Worms – Verkehrsbehinderung nach Unfall

Worms – Die Ortsdurchfahrt Worms-Pfiffligheim war gestern Mittag wegen

eines Verkehrsunfalls für ca. eine Stunde voll gesperrt. Ein 83-jähriger Wormser

befuhr mit seiner Frau die Alzeyer Straße stadtauswärts und kam kurz nach 11 Uhr

ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst streifte der

Mercedes einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Transporter und steuerte

in der Folge über den Gehweg, bis der Wagen beim Aufprall gegen eine

Grundstückseinfriedung zum Stillstand kam. Verletzt wurde das Ehepaar durch den

Aufprall nach ersten Erkenntnissen nicht. Eine medizinische Abklärung erfolgte

im Klinikum dennoch, insbesondere, weil der Rentner Kreislaufprobleme zur

Unfallzeit beklagte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.