Kandel; Überholmanöver geht schief; Motorradfahrer verletzt;

Kandel; Am 23.06.2021 befuhren um 14:08 Uhr zwei PKW Fahrer und ein Motorradfahrer die L554 von der B9 kommend in Richtung Kandel. VOr dem Ortseingang wollte der erste in der Fahrzeugschlange nach links in einen Feldweg einbiegen. Ein nachfolgender Motorradfahrer setzte jedoch in diesem Moment zum Überholen der Fahrzeugkolonne an. Der Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Kandel; Baucontainer aufgebrochen

Kandel; In der Nacht auf den 23.06.2021 wurde durch unbekannte Täter ein Baucontainer im Holunderweg aufgebrochen. Die unbekannte Täterschaft entwendete mehrere Baumaschinen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000EUR

Schwegenheim – Alkohol, schlechtes Wetter und zu schnell

Ein 28-jähriger Autofahrer befuhr letzte Nacht die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe des Autohofs Schwegenheim kam er mit seinem PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Dadurch wurde sein PKW stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab knapp 0,5 Promille und bestätigte den Verdacht. Bereits ein Promillewert ab 0,3 Promille reicht in Kombination mit einem Verkehrsunfall aus, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Germersheim – Unfallflucht auf Parkplatz

Gestern Morgen parkte eine 53-jährige Autofahrerin ihren PKW auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in Germersheim. Als sie um kurz nach 11 Uhr ihre Einkäufe in das Fahrzeug einladen wollte, stellte sich im hinteren Bereich einen frischen Unfallschaden fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich bereits unerlaubt entfernt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.