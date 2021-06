Blütenteile in Plastikdose

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann aus dem Landkreis am Mittwoch eine

Strafanzeige eingehandelt. Der 46-Jährige war Polizeibeamten am Nachmittag in

Landstuhl aufgefallen, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde. Dabei wurde

im Rucksack des Mannes eine Plastikdose gefunden, in der sich grüne Blütenteile

befanden.

Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Betäubungsmittel handelt, wurde die

Dose samt Inhalt sichergestellt. Der 46-Jährige wollte keine Angaben zu Sache

machen. Er war mit der Vernichtung der sichergestellten Gegenstände

einverstanden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Interesse an einem Erbe in Millionenhöhe?

Landkreis Kaiserslautern: (ots) – Weil ihm die Geschichte mehr als komisch

vorkam, hat ein Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern die Polizei eingeschaltet.

Wie er berichtete, hatte er ein Fax aus Kanada bekommen – angeblich von einem

Anwalt für Versicherungen und Anleihen. Der vermeintliche Jurist gab an, dass

ihm eine Versicherungspolice eines verstorbenen Mandanten vorliege, der seine

Spareinlage nicht in Anspruch genommen habe. Falls sich kein berechtigter Erbe

meldet, würde das Geld in das Eigentum des Staates übergehen. Da sich bislang

kein Erbe gemeldet habe, der Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn

aber den gleichen Familiennamen trage wie der verstorbene Mandant, bot der

„Anwalt“ ihm ein Geschäft an: Mit seiner Hilfe könne der Enkenbacher an die

Spareinlage kommen. Man könnte sich das Vermögen in Millionenhöhe teilen.

Der Enkenbacher wurde um Rückantwort gebeten, ob er interessiert sei.

Forderungen – beispielsweise nach Gebühren – wurden bislang keine gestellt. Weil

er sich aber ziemlich sicher war, dass es sich hier um einen ausgemachten

Schwindel und versuchten Betrug handelt, leitete der Enkenbacher das Schreiben

umgehend an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Die Ermittlungen laufen.

Falls auch Sie solche „dubiosen Angebote“ erhalten – egal, ob per Telefon, per

Post, Fax oder E-Mail: Bleiben Sie misstrauisch! Ähnlich wie bei falschen

Gewinnversprechen versuchen die Täter erfahrungsgemäß nur, an die persönlichen

Daten ihrer Opfer zu gelangen, und/oder fordern eine „Bearbeitungsgebühr“, bevor

das Geld ausbezahlt werden kann.

Deshalb:

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn (oder

ein angebliches Erbe) einzufordern, das heißt: Zahlen Sie keine

Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (zum Beispiel

mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…), um angebliche Absprachen

zu treffen!

ein angebliches Erbe) einzufordern, das heißt: Zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (zum Beispiel mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…), um angebliche Absprachen zu treffen! Geben Sie Fremden niemals persönliche Informationen weiter:

keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen,

Kreditkartennummern oder Ähnliches!

keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches! Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei und lassen Sie

sich beraten! |cri

Erpressungsversuch per E-Mail

Kaiserslautern (ots) – Per Mail haben unbekannte Täter versucht, einen Mann aus

dem Stadtgebiet zu erpressen. Wie der 59-Jährige der Polizei meldete, hatte er

mit elektronischer Post die Nachricht erhalten, dass sein Computer gehackt

wurde. Man habe „kompromittierendes Material“ über die Web-Cam aufgenommen. Die

Forderung der Erpresser: Wenn der 59-Jährige nicht 1.650 Euro auf ein

Bitcoin-Konto einzahlt, würde das Videomaterial an alle seine Kontakte

verschickt.

Der Mann ging nicht auf die Forderung ein, sondern erstattete Anzeige. Die Kripo

hat die Ermittlungen nach dem Absender der E-Mail und dem Inhaber des

angegebenen Kontos aufgenommen. |cri

Autoknacker überwinden Keyless-Go-System

Kaiserslautern (ots) – An einem Fahrzeug mit einem sogenannten

„Keyless-Go-System“ haben sich Diebe in der Nacht zu Mittwoch in der Plauener

Straße zu schaffen gemacht. Am Mittwochmorgen stellte die Eigentümerin fest,

dass der Innenraum des Wagens durchwühlt wurde. Ersten Überprüfungen zufolge

fehlt zum Glück nichts.

Wie die unbekannten Täter den Pkw öffneten, ist noch nicht geklärt. Das Fahrzeug

war verschlossen in Höhe des Hauses Nummer 20 vor einer Garage abgestellt.

Zeugen, denen zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7.55 Uhr, verdächtige

Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Wenn auch Sie in Ihrer Nachbarschaft etwas beobachten, das Ihnen ungewöhnlich

vorkommt – jemand, der ums Haus schleicht, unbekannte Personen, die sich am Auto

des Nachbarn zu schaffen machen, ungewohnte Geräusche oder der Schein einer

Taschenlampe, wo normalerweise niemand sein sollte – schauen Sie nicht weg und

scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu verständigen! Möglicherweise helfen Sie,

eine Straftat zu verhindern oder aber den Täter zu fassen! |cri

Begegnung der dritten Art

Kaiserslautern (ots) – Eine „Begegnung der dritten Art“ hatte am Mittwoch ein

Paketzusteller in der Kurt-Schumacher-Straße. Während er die Straße entlangfuhr,

fiel ihm auf, dass ihm zwei Männer auf Tretroller folgten. Als er anhielt,

sprang einer der Männer auf das Trittbrett und rüttelte an der verschlossenen

Hecktür. Der Paketzusteller verjagte die Beiden. Leider nur kurzfristig: Ein

paar Meter weiter wiederholte sich das Spiel. Als der Zusteller aus seinem Wagen

ausstieg, waren die Beiden verschwunden. Die Tretrollerfahrer wurden, wie folgt,

beschrieben: Beide waren circa 1,80 Meter groß. Einer trug ein weißes T-Shirt,

graue Bermuda Shorts und eine Mütze, wahrscheinlich ein Basecap. Bei dem anderen

Mann konnte der Zusteller nur sagen, dass er ein schwarzes T-Shirt trug. Zeugen,

die Hinweise auf die Männer geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Betrunkene E-Scooterfahrer

Kaiserslautern (ots) – Drei betrunkene E-Scooter-Fahrer hat eine Polizeistreife

am späten Mittwochabend gestoppt. Die Rollerfahrer wollten jeweils mit dem

E-Scooter nach Hause fahren. In der Bismarckstraße wurden sie von den Beamten

kontrolliert. Die Atemtests bescheinigten den drei Personen einen Wert von

zweimal jeweils 0,82 und einmal 0,79 Promille. Die zwei Männer und eine Frau

mussten die E-Scooter stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen. Alle drei

erwartet nun ein Bußgeldverfahren. |elz

Fahrschülerin stürzt mit Motorrad – Unfallverursacher flüchtet

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Motorradfahrerin ist am Mittwoch

in der Hauptstraße gestürzt, weil ihr ein Autofahrer im Verkehrskreisel zwischen

Bergstraße und Johannisstraße die Vorfahrt nahm. Der Unfallverursacher fuhr

vermutlich einen grauen Mercedes mit Heidelberger Kennzeichen. Er verließ den

Kreisel in Richtung Bergstraße. Zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem

Motorrad war es nicht gekommen. Bei dem Sturz wurde die 38-jährige Fahrschülerin

leicht verletzt. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden über mindestens 1.500

Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Bäume unerlaubt gefällt und mitgenommen

Kaiserslautern (ots) – Drei Männer im Alter von 43 bis 70 Jahren werden

verdächtigt, in einem Privatwald bei Erlenbach unerlaubt Bäume gefällt und das

Holz gestohlen zu haben. Eine Zeugin bemerkte am Mittwoch einen Traktor und die

Baumfällungen auf dem Grundstück. Sie informierte die Waldbesitzerin. Eine

Polizeistreife traf die Verdächtigen vor Ort an. Sie waren gerade dabei, Holz

klein zu machen. Die Männer bestritten die Vorwürfe. Sie erklärten, dass sie das

Holz ganz normal erworben hätten. Weitere Angaben dazu machten sie nicht. Die

Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem Trio wird Diebstahl

vorgeworfen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. |erf

Unfallflucht: Wer hat den weißen Pkw gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines vermutlich weißen Autos ist für einen

Unfall am Mittwoch auf dem Parkplatz der Handwerkskammer in der Straße Im

Stadtwald verantwortlich. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte

irgendwann zwischen 13 Uhr und 16:30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen VW

Touareg streifte. An dem schwarzen SUV entstand Sachschaden, den die Polizei auf

mindestens 6.000 Euro schätzt. Ohne sich darum zu kümmern fuhr der

Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der

Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat am Mittwoch den Unfall bemerkt oder

kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfall: Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots) – Weil ein Autofahrer am Mittwochabend an der Kreuzung

Salingstraße / Mannheimer Straße eine rote Ampel nicht beachtete, wurde eine

Fahrradfahrerin verletzt. Der 85-jährige Unfallverursacher hielt zunächst an der

roten Ampel in der Salingstraße an. Zeugen berichten, dass der Mann dann

plötzlich losfuhr. Hierbei kollidierte er mit einer kreuzenden Fahrradfahrerin.

Die 67-Jährige fuhr auf dem Radweg der Mannheimer Straße entgegen der

vorgeschriebene Fahrtrichtung. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und

verletzte sich leicht. Sie wurde von Helfern der nahegelegen US-amerikanischen

Feuerwache versorgt. Der Rettungsdienst brachte die Frau vorsorglich ins

Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden. Er wird auf mindestens 1.000 Euro

geschätzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Katalysator gestohlen

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Felsstraße haben Diebe von

einem BMW den Katalysator gestohlen. Der Diebstahl wurde am Mittwoch entdeckt.

Vermutlich mit einem Winkelschleifer machten sich die Täter an dem Fahrzeug zu

schaffen. Beim Katalysatorendiebstahl haben es die Diebe oft auf die Edelmetalle

der Katalysatoren abgesehen. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und

bittet um Hinweise: Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen oder

Fahrzeuge bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Gartenzwerge verschwunden

Kaiserslautern (ots) – Sechs Gartenzwerge sind in der Nacht zum Dienstag von

einem Grundstück im Geranienweg verschwunden. Ihr Wert wird auf mindestens 60

Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls.

Am frühen Dienstagmorgen bemerkte der Eigentümer das Verschwinden seiner

Gartenzwerge. Die Figuren entdeckte er später in einem anderen Garten.

Tatverdächtig ist ein 41-Jähriger. Ihm wird vorgeworfen, die Gartenzwerge

gestohlen zu haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf