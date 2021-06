Karlsruhe – Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am frühen Mittwochmorgen fuhr ein bislang unbekannter

Autofahrer in der Geranienstraße gegen einen dort geparkten Pkw. Dieser Pkw

wurde auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Anschließend entfernte sich

der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Zeuge wachte gegen 03.45 Uhr durch ein ungewohntes Geräusch auf und schaute

auf die Straße. Er konnte lediglich noch die beiden unfallbeschädigten Fahrzeuge

sehen, den Unfallverursacher aber nicht. Zuerst war der bislang unbekannte gegen

den VW gefahren, dann gegen einen Mercedes. Anschließend verließ er unerkannt

die Unfallörtlichkeit. Die beiden nun beschädigten Autos waren ordnungsgemäß

geparkt gewesen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/944844 entgegen.

Karlsruhe – Drei betrunkene E-Scooter-Fahrer in knapp einer Stunde

Karlsruhe – Gleich drei betrunkene E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der

Nacht zum Donnerstag im Stadtgebiet Karlsruhe festgestellt und kontrolliert.

Gegen 00.15 Uhr war ein 17-Jähriger mit über ein Promille auf der Kaiserallee im

Bereich Mühlburg unterwegs. Um 00.45 Uhr trafen die Polizisten auf einen

24-jährigen E-Scooter-Lenker, der mit mehr als eineinhalb Promille am Gleisbett

entlang der Kaiserstraße fuhr. Kurz nach 01.00 Uhr war ein 41-jähriger

Scooter-Fahrer auf der Baumeisterstraße ins Visier der Beamten geraten und

kontrolliert worden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ebenfalls mehr als ein

Promille. Die Betroffenen mussten für eine Blutprobe mit auf die jeweiligen

Dienststellen kommen. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde einbehalten.

Karlsruhe – Unbekannte zünden Vereinsgaststätte an

Karlsruhe – Geschätzte 50.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Brands,

einer Vereinsgaststätte im Stadtteil Rüppurr.

Durch mehrere Spaziergänger wurde gegen 16:30 Uhr die bereits im Vollbrand

stehende Vereinsgaststätte in der Battstraße entdeckt und gemeldet. Durch die

Berufsfeuerwehr Karlsruhe war das Feuer gegen 17 Uhr gelöscht.

Nach ersten Einschätzung ist das Feuer im hinteren Bereich an einer Holzterrasse

ausgebrochen. Zeugen vor Ort gaben an, unmittelbar zuvor zwei männliche Personen

sowie eine weibliche Person im Alter von 17 und 20 Jahren, einer davon mit rotem

T-Shirt, ein weiterer mit weißem Oberteil und kurzer Hose beobachtet zu haben,

die sich zu Fuß von dem Brandobjekt in Richtung Battstraße /

Graf-Eberstein-Straße entfernten und dort vermutlich in einen älteren roten VW

Golf einstiegen. Ob diese Personen mit dem Brand in Verbindung stehen, bedarf

weiterer Ermittlungen, weshalb der Kriminaldauerdienst auf der Suche nach

weiteren Zeugen ist, die in den vergangenen Tagen oder kurz zuvor verdächtige

Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer 0721/666 5555 entgegengenommen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall verursacht und davongefahren – Polizei sucht dringend Zeugen

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer-/in nach

der Kollision flüchtig ging, kam es am Mittwoch kurz vor 07.30 Uhr.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 21 Jahre alte Radfahrerin den Rad-und

Fußweg der Moltkestraße stadtauswärts, wobei sie hier auf der falschen

Fahrbahnseite fuhr. Kurz nach dem Einmündungsbereich Stösserstraße kollidierte

sie mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer-/in. Durch den Zusammenstoß stürzten

beide zu Boden und werden dadurch verletzt. Nach einem kurzen Gespräch entfernt

sich der bislang unbekannte Radler-/in vom Unfallort. Die 21-jährige

Fahrradfahrerin beschreibt den flüchtigen, als ca. 13 – 14 Jahre alten Jungen.

Eine Zeugin hingegen spricht von einer Fahrradfahrerin, ca. 10 – 12 Jahre alt,

langes, blondes, gewelltes Haar, war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und

grüner, kurzer Hose. Sie hatte einen grauen Rucksack oder Schultasche dabei und

trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Das Kind müsste am linken Bein sowie

am linken oder rechten Arm verletzt sein.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 6663611

entgegen.

Karlsruhe – Arbeiter verletzte sich bei Reinigungsarbeiten auf einem Dach

Karlsruhe – Verbrennungen ersten und zweiten Grades hat ein 46 Jahre alter

Mann bei Reinigungsarbeiten auf einem Dach eines Fahrradabstellplatzes am

Hauptbahnhof erlitten.

Nach bisherigem Kenntnisstand war kurz vor 10 Uhr der 46-Jährige mit seinem

Arbeitskollegen in Begriff, die Dächer des Fahrradabstellplatz mittels

benzinbetriebenem Reinigungsgerät zu säubern. Beim Tankvorgang des Gerätes

geriet der Benzinkanister vermutlich durch die Hitze des Motors in Vollbrand.

Beim Versuch, den brennenden Kanister zu löschen, verletze sich der 46-Jährige

und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnten die Flammen zügig gelöscht werden.

An der Hauswand des Bahnhofs waren Rußantragungen feststellbar, ob hier ein

Sachschaden entstanden ist, bedarf der weiteren Ermittlungen. Weiterhin wurden

durch den Brand drei dort abgestellte Fahrräder in Mitleidenschaft gezogen.

Rheinstetten – Nach Sturz mit dem Roller erst zum Impfen dann ins Krankenhaus zur Wundversorgung

Karlsruhe – Ein 59-jähriger Rollerfahrer stürzte am Mittwochvormittag wohl

ohne Fremdeinwirkung im Kreisverkehr in der Mörscher Straße in Rheinstetten.

Sein Transport ins Krankenhaus nahm einen ungewöhnlichen Verlauf.

Der Mann fuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Motorroller auf der Mörscher Straße in

Richtung Rappenwörthstraße. Im Kreisverkehr kam er zu Fall und verletzte sich im

Gesicht und an den Händen. Er war auf dem Weg zum Arzt um seine ersehnte

Corona-Impfung zu erhalten. Daher wurde er von den Rettungskräften zuerst zu

seinem Arzt zum Impfen und dann zur Versorgung seiner Verletzungen ins

Krankenhaus gefahren.

Dort wurde er ambulant versorgt. Der Roller wurde beschädigt, die ausgelaufenen

Betriebsstoffe von Mitarbeitern der Gemeinde Rheinstetten fachgerecht entfernt.