Schönau / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Garagentor und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Schönau / Rhein-Neckar-Kreis – Die Polizei bittet um Mithilfe bei der

Ermittlung eines flüchtig gegangenen Unfallverursachers. Der unbekannte

Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.00

Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren das Garagentor eines Anwesens im Torweg und

entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Meldepflichten nach zu

kommen. Das Garagentor wurde verkratzt und stark deformiert.Über die

Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise

zum Tathergang und insbesondere zum Unfallverursacher geben können werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, 06223/92540, in Verbindung zu

setzen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – Trotz eines Sachschadens von mindestens

4.000 Euro flüchtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher vom Unfallort.

Mutmaßlich in der Zeit von 9.15 Uhr bis 14.20 Uhr beschädigte der Flüchtige

einen geparkten BMW an der Frontstoßstange. Da der Schaden erst später vom

Besitzer des BMW bemerkt wurde, kommen zwei mögliche Tatorte in Frage: In den

Vormittagsstunden war das Auto für kurze Zeit in der Bahnhofsstraße und in den

Nachmittagsstunden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Beethovenstraße

geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter

06201 10030 an die Ermittler des Polizeireviers Weinheim zu wenden.

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Sachbeschädigungen durch Steinwürfe – Zeugen gesucht

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Mittwochabend wurde ein

aufmerksamer Zeuge wegen ungewöhnlicher Geräusche am Bahnhof

Neckarbischofsheim-Nord auf mindestens vier Sachbeschädigungen aufmerksam – der

mutmaßliche Täter entkam trotz Verfolgung.

Die Glasscheibe eines Wartehäuschens, das Display eines Fahrkartenautomaten und

die Seitenscheibe eines geparkten Audis wurden durch Steinwürfe des Unbekannten

zerstört. Dem nicht genug warf der Mann noch einen geparkten Motorroller um. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend

Euro. Der Zeuge beobachtete in unmittelbarer Nähe einen Mann, der auf Ansprache

davonlief. Trotz einer sofortigen Verfolgung über einen Feldweg und über die

Bahngleise in Richtung Helmstadt entkam der mutmaßliche Täter. Auch eine sofort

eingeleitete Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Sinsheim blieb ohne

Ergebnis.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,75 m groß,

dunkle Haare, trug ein rotes T-Shirt, knielange Jeans und schwarze Schuhe.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07261 6900

an die Ermittler zu wenden.

PKW-Brand nach Verkehrsunfall auf der BAB 656 / Pressemitteilung Nr. 2

Edingen-Neckarhausen/ Rhein-Neckar-Kreis / BAB 656 – Nachdem gegen 17:25

Uhr ein PKW-Brand nach Verkehrsunfall gemeldet worden war, wurden zunächst

Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Unfallstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der Unfallstelle, stand der PKW bereits im

Vollbrand. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich im abendlichen

Berufsverkehr eine Verkehrsstörung vor der Dauerbaustelle auf der BAB 656 in

Richtung Mannheim gebildet. Ein 28-jähriger Fahrer eines PKW Hyundai erkannte

die Situation aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bzw. mangelnder

Fahrbahnbeobachtung zu spät und fuhr auf den abbremsenden Klein-LKW Renault

eines 24-Jährigen auf. Nach dem Aufprall lenkte der Fahrer des PKW Hyundai sein

Fahrzeug reflexartig nach rechts und prallte in die dortige Schutzplanke. In der

Folge fing zunächst der Motorraum des PKW Hyundai Feuer. Mehrere

Verkehrsteilnehmer versuchten zunächst den Brand mit mitgeführten Löschmitteln

zu löschen, was jedoch misslang, sodass die Feuerwehren aus Heidelberg und

Mannheim vor Ort kommen und den Brand löschen mussten. Die Autobahnpolizei

Mannheim hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Bei dem Unfall wurde niemand

verletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Ebenso wird die Fahrbahndecke des Seitenstreifens an der Unfallstelle durch den

Brand beschädigt. Die Höhe dieses Schadens ist noch Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Die Richtungsfahrbahn Heidelberg-Mannheim war bis gegen 18:10 Uhr

vollgesperrt, danach konnte der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle

vorbeigeleitet werden. Es bildete sich ein Rückstau mit einer Länge von bis zu 6

Kilometern zwischen der B 37 / Anschluss Bergheimer Straße und der

Anschlussstelle MA-Seckenheim. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern zur

Stunde noch an und werden voraussichtlich gegen 20:15 Uhr abgeschlossen sein.