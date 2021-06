Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Fritzlar: Drei E-Bikes aus Garage gestohlen

Diebstahl von drei E-Bikes (Pedelecs) Tatzeit: 22.06.2021, 14:00 Uhr bis, 24.06.2021, 07:30 Uhr Drei E-Bikes im Gesamtwert von 8.400,- Euro stahlen unbekannte Täter in den vergangenen zwei Tagen aus einer Garage im Johannesweg. Die Täter öffneten die verschlossene Garage auf nicht bekannte Weise und stahlen die drei Fahrräder. Bei den drei Fahrrädern Handelte es sich um zwei E-Bikes der Marke „KTM“ und um ein E-Bike der Marke „Rixe“ Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660