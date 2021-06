Geldautomatensprengung verhindert. Zwei Tatverdächtige festgenommen, einer flüchtig – Wiesbaden / Gießen

Hessisches Landeskriminalamt

Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes konnte in der Nacht zum Mittwoch gegen 02.45 Uhr in Buseck (Landkreis Gießen) die Sprengung eines Geldautomaten erfolgreich verhindert werden.

Noch bevor die Täter einen Geldautomaten sprengen konnten, ist es Spezialeinsatzkräften aus Nordrhein-Westfalen und Hessen gelungen, zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren festzunehmen. Ein Tatverdächtiger konnte zu Fuß flüchten. Nach ihm wird aktuell gefahndet.

Bei den Männern wurde selbstgebauter Festsprengstoff aufgefunden und sichergestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde dieser Explosivstoff durch Experten des Hessischen Landeskriminalamtes (HLKA) noch vor Ort kontrolliert gesprengt und dadurch unschädlich gemacht.

Neben zahlreichen Polizeikräften kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden aktuell vom Polizeipräsidium Mittelhessen fortgeführt.

30-Jährige begeht an einem Abend mehrere Straftaten,

Wiesbaden, 23.06.2021, 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Eine 30-jährige Frau hat sich am Mittwochabend sogleich drei Strafanzeigen

eingehandelt. Den Anfang nahm alles gegen 19.30 Uhr, als die 30-Jährige im

Bismarckring eine 33-jährige Frau schubste und ihr die Handtasche von der

Schulter riss, wobei die Beraubte zu Fall kam. Nachdem die Räuberin nach den

erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt

worden war, suchte sie kurze Zeit später, gegen 22.00 Uhr, ihren ehemaligen

Lebensgefährten in der Westendstraße auf, randalierte in dessen Wohnung und

bedrohte ihn verbal mit dem Tode. Die 30-Jährige wurde daraufhin von den

verständigten Polizeikräften zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam

genommen, wogegen sie sich wehrte und Widerstand leistete. Gegen sie wird nun

wegen Handtaschenraubes, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte

ermittelt.

Mehrere Auseinandersetzungen,

Wiesbaden, 23.06.2021, 19.00 Uhr bis 24.06.2021, 00.15 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend und im weiteren Verlauf der Nacht ist es in Wiesbaden zu

mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Die erste handfeste Auseinandersetzung

ereignete sich gegen 19.00 Uhr auf dem „Platz der deutschen Einheit“ zwischen

drei 40, 45 und 62 Jahre alten Männern. Hierbei soll auch ein Schlüsselbund und

ein Gürtel als Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein. In der Hollerbornstraße

ist gegen 23.30 Uhr ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer

eskaliert, wobei der 19-jährige Autofahrer von seinem Kontrahenten mit einem

spitzen Gegenstand angegriffen und leicht verletzt wurde. Der bislang noch

unbekannte Fahrradfahrer soll 40-50 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und stämmig

gewesen sein. Getragen habe er einen Fahrradhelm mit angebrachter Beleuchtung.

Er sei noch in Begleitung einer 40-50 Jahre alten, 1,65-1,70 Meter großen,

zierlichen, blonden Fahrradfahrerin gewesen, welche ebenfalls einen Fahrradhelm

mit angebrachter Beleuchtung getragen haben soll. Gegen Mitternacht wurde die

Polizei dann erneut zu einer Auseinandersetzung auf dem „Platz der Deutschen

Einheit“ gerufen, nachdem dort mehrere Frauen und ein Mann im Alter zwischen 21

und 24 Jahren aneinandergeraten waren und Schläge austauschten. Was folgte waren

Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung. Etwa 15 Minuten später wurde

gegen 00.15 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Kasteler Bahnhof ein 26-jähriger

Mann von einem 40-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Der Geschädigte konnte

dem Angreifer ausweichen, so dass er glücklicherweise nicht verletzt wurde. Der

aggressive Angreifer wurde vor Ort festgenommen und anschließend einer

psychiatrischen Einrichtung überstellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen

der Auseinandersetzungen dauern noch an. Personen, die Angaben zu den Abläufen,

den Hintergründen oder den gesuchten Personen machen können werden gebeten, sich

mit der Wiesbadener Polizei in Verbindung zu setzen.

Navigationsgerät, Airbag und Tacho ausgebaut, Wiesbaden-Biebrich,

Theodor-Heuss-Ring, 22.06.2021, 19.00 Uhr bis 23.06.2021, 13.30 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag aus einem im

Theodor-Heuss-Ring geparkten BMW das Navigationsgerät, den Fahrerairbag sowie

den Tacho entwendet. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um

sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen und bauten anschließend die

Fahrzeugteile aus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 4.000 Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bad Schwalbach – Falsche Microsoft-Mitarbeiter machen Beute, Idstein,

Montag, 19.04.2021, 14:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag gab sich ein Betrüger als Mitarbeiter von Microsoft aus

und führte einen Mann aus Idstein hinters Licht. Unangekündigt rief der

angebliche Microsoft-Mitarbeiter bei dem 46-Jährigen an überredet diesen zur

Installation eines Programms gegen einen vermeintlich gesuchten Hacker. Dem

Täter ging es hierbei nicht darum dem Idsteiner zu helfen, er hatte es vielmehr

auf das Geld des Angerufenen abgesehen. Der unbekannte Täter erhielt als

Gegenleistung zur Programmierung 400 Euro in Form von Guthaben-Karten. Das Geld

wurde dem Geschädigten im Anschluss, nicht wie vom Täter versprochen, seitens

Microsoft zurückgezahlt. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe

einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie

unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie

vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um

den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur

Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch

rechtzeitig

Audi kollidiert mit Kirschbaum – Ermittlungen gegen 17-Jährigen, Taunusstein,

Breslauer Straße, Mittwoch, 23.06.2021, 19:20 Uhr

(fh)Am Mittwochabend endete gegen 19:20 Uhr die Fahrt eines Audi A3 in der

Breslauer Straße in Taunusstein, Wehen an einem Kirschbaum. Nach bisherigem

Ermittlungsstand steht ein 17-Jähriger im Verdacht, dass Fahrzeug seiner Eltern

ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol geführt zu haben. Der junge

Mann wurde an der Unfallstelle unweit des Fahrzeugs angetroffen und aufgrund

seiner Verletzungen durch einen Rettungswagen versorgt. Aufgrund seiner

Verletzungen kam er in ein Krankenhaus, wo er sich auch einer Blutentnahme

unterziehen lassen musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Es wurde seitens der Polizei ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen, Idstein, Wörsdorf, Walsdorfer Straße

(L 3026), Mittwoch, 23.06.2021, 16:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr in Wörsdorf auf der L 3026 zu

einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 17

Jahre alter Bad Camberger befuhr mit seiner 125er Aprillia die L3026 aus

Richtung Walsdorf in Richtung Wörsdorf. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der

junge Mann auf der Walsdorfer Straße aufgrund der regennassen Fahrbahn mit

seinem Leichtkraftrad ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 17-Jährige

zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Bei dem Unfall entstand am Zweirad ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Gegen Stopp-Schild gefahren,

Idstein, Landstraße 3026, Mittwoch, 23.06.2021, 12:30 Uhr

(fh)Gestern Mittag gegen 12:30 Uhr verursachte ein 25-jähriger Autofahrer auf

der L3026 bei Idstein einen Verkehrsunfall, bei dem er mit einem Stopp-Schild

kollidierte. Der Bad Sodener befuhr mit seinem VW Golf die L3026 aus Richtung

Wörsdorf und wollte auf die B275 abbiegen. Kurz bevor er zum Abbiegen ansetzte

stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem dortigen Stopp-Schild zusammen

wobei ein Sachschaden am Fahrzeug und am Schild von insgesamt etwa 1.200 Euro

entstand.

Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden – 15 Jahre alte Jugendliche aus Rüdesheim vermisst,

Bad Schwalbach – (fh)Seit Montag, dem 21.06.2021, wird die 15 Jahre alte

Neele Kim Samira Köhler aus einer Jugendeinrichtung in Rüdesheim vermisst. Die

Jugendliche kehrte am Montagabend nicht zur Einrichtung zurück und wurde seitdem

nicht mehr gesehen. Die Jugendliche hat Kontakte im Rheingau-Taunus-Kreis sowie

in Wiesbaden. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der Wiesbadener

Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste ist circa 170 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie wurde

zuletzt mit einer hellblauen Jeans und einem schwarzen Pullover bekleidet

gesehen. Weiterhin könnte sie einen schwarzen Rucksack mit der Aufschrift „Puma“

mit sich führen.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall getötet

Bad Schwalbach – Am frühen Mittwochabend des ## 23.06.2021, gegen 17:30 Uhr,

befuhr eine 24-jährige Wiesbadenerin mit ihrem PKW die Wallufer Straße aus

Walluf kommend in Richtung Eltville. Kurz nach dem Ortsausgang wendete die

Fahrerin ihren PKW an einer Bushaltestelle. Hierbei übersah sie den 26-jährigen

Motorradfahrer aus Walluf, der aus Eltville kommend in Richtung Walluf unterwegs

war. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte in das

Heck des PKW und kam zu Fall. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen

Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter beauftragt. Während der

Unfallaufnahme war die Straße bis 20:15 Uhr voll gesperrt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa

40.000 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation in Eltville unter

der Telefonnummer 06123 / 90900 zu melden.