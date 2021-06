Kreis Bergstraße

Verkehrsunfallflucht

Bürstadt – Bobstadt (ots) – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, dem 24.06.2021, ereignete sich gg. 06:00 Uhr morgens im Birkenweg

in Bürstadt-Bobstadt eine Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher beschädigte im Vorbeifahren einen vor der Hausnummer 6

geparkten silbernen PKW, VW Passat großflächig und hinterließ weiße

Abriebspuren.

Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Gibt es Zeugen des Unfalles? Wer kann Angaben machen?

Viernheim: Lastwagen gestohlen (HP-ED 2708)/Wer kann Hinweise geben?

Viernheim – Vermutlich am frühen Donnerstagmorgen (24.06.) geriet ein „Am

Alten Weinheimer Weg“ abgstellter Lastwagen der Marke Daimler-Benz mit dem

Kennzeichen HP-ED 2708 in das Visier von Kriminellen.

Die Täter entwendeten das blaue Fahrzeug mit grauer Plane im Wert von etwa 7550

Euro auf bislang nicht bekannte Weise. An der Front und am Heck des Lasters ist

die Aufschrift „Zimmerei Rhein-Neckar“ angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Lastwagens geben kann,

wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22)

unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Heppenheim: Nächtliche Verkehrskontrolle am Europaplatz/Drei Fahrer berauscht am Steuer

Heppenheim – Eine Verkehrskontrolle führten Beamte der Polizeistation

Heppenheim, unterstützt von Kollegen der Autobahnpolizei Südhessen, in der Nacht

zum Donnerstag (24.06.), zwischen 0.15 und 3.15 Uhr am Europaplatz durch.

Insgesamt wurden 17 Fahrzeuge und 27 Personen von der Polizei genauer unter die

Lupe genommen. Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt und erhielten

Verwarnungsgelder von jeweils 30 Euro.

Bei drei anderen Autofahrern stellten die Ordnungshüter eine Beeinflussung von

Drogen und Alkohol fest. Bei einem 20 Jahre alten Mann reagierte der Test

positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain, bei einem 43-Jährigen schlug der

Test auf Cannabis an und ein 34 Jahre alter Wagenlenker wies bei einem

Atemalkoholtest rund eine Promille auf.

Die Kontrollierten wurden vorläufig festgenommen und mussten anschließend

Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren

wegen Fahrens unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss.

Wald-Michelbach: Außenspiegel beschädigt/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach – An einem in einer Parkbucht in der Ludwigstraße

(Landesstraße 3120) geparkten grauen Citroen, wurde am Mittwoch (23.06.), in der

Zeit zwischen 17.00 und 19.30 Uhr, von einem bislang unbekannten, vermutlich in

Richtung Hirschhorn fahrenden Fahrzeug beim Vorbeifahren der Außenspiegel

beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Wald-Michelbach unter der

Telefonnummer 06207/9405-0.

Darmstadt

Darmstadt – Unfallflucht an der Grube Prinz von Hessen – Zeugen gesucht

Darmstadt – Am Samstag, den 19.06.2021 zwischen 12:15 Uhr und 16:00 Uhr

wurde auf dem Waldparkplatz der Grube-Prinz-von-Hessen ein parkender, weißer

Opel Corsa mit Frankfurter Kennzeichen beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der

Unfallstelle.

Durch unbekannten Zeugen wurde zwar eine Nachricht am geschädigten Fahrzeug

hinterlassen, allerdings keine Erreichbarkeiten oder genaue Hinweise auf den

Unfallverursacher.

Besucher der Grube-Prinz-von-Hessen, die Hinweise zur Klärung des Sachverhalts

geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter

Tel.: 06151-969 3610 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Eberstadt: Unbekannter gibt sich als Heizungsmonteur aus und erbeutet Handtasche

Darmstadt – Unter dem Vorwand, ein Heizungsmonteur zu sein, beauftragt

damit, die Heizkörper der Wohnung zu überprüfen, hat sich ein noch unbekannter

Mann am Donnerstag (24.6.) Zugang zu den Räumen einer Seniorin im Weidigweg

verschafft. Gegen 14.30 Uh hatte der Kriminelle bei der 89-jährigen Anwohnerin

des Mehrfamilienhauses geklingelt und ihr seine Geschichte aufgetischt. Nach

Betreten der Wohnung und in einem unbeobachteten Moment schnappte sich der Täter

die Handtasche der Frau und verließ fluchtartig das Gebäude. Seine Statur wurde

als „sportlich“ beschrieben und sein Alter auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt.

Zum Zeitpunkt der Flucht trug er eine Mütze auf dem Kopf. Ein detailliertere

Beschreibung des Flüchtenden liegt den Beamten nicht vor.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die verdächtige Personen in

Tatortnähe beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten des

Kommissariats 24 in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690). Vor dem

Hintergrund des aktuellen Geschehens rät die Polizei eindringlich: Lassen Sie zu

keinem Zeitpunkt fremde Personen in ihre Wohnung. Fragen Sie bei ihrem Vermieter

nach, ob Handwerker beauftragt wurden. Im Zweifel rufen Sie umgehenden die 110.

Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster und steigen in Küchengeschäft ein

Darmstadt – Ein gekipptes Fenster haben bislang noch unbekannte Täter

genutzt, um sich in der Nacht zum Donnerstag (23.-24.6.), gewaltsam Zugang zu

den Räumen eines Küchengeschäftes in der Messeler Straße zu verschaffen. Dort

suchten sie nach Beute, wurden fündig und entwendeten unter anderem

Lasermessgeräte. Mit ihrem Diebesgut flüchteten die Kriminellen. Die Darmstädter

Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Angepöbelt und Hitlergruß gezeigt / Polizei ermittelt gegen 54-Jährige

Darmstadt – Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat Ermittlungen gegen eine

54 Jahre alte Frau aus Darmstadt wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die 54-Jährige steht derzeit im

Verdacht, am Mittwochabend (23.6.) gegen 22 Uhr zwei 19 und 20 Jahre alte Männer

angepöbelt und ihnen gegenüber den Hitlergruß gezeigt zu haben. Der Vorfall

hatte sich im Bereich einer Eisdiele auf dem Luisenplatz ereignet und Zeugen

hatten im Anschluss die Polizei verständigt. Während die Frau in einen Bus

gestiegen war und sich vom Tatort entfernte, konnte sie von Zeugen beschrieben

und von den Beamten identifiziert werden. Die Darmstädterin erwartet nun ein

Strafverfahren, in dem sie sich zukünftig verantworten muss.

Darmstadt: Ungebetener Besucher nutzt Baugerüst und versucht Fenster aufzubrechen / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt – Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag

(23.-24.6.) versucht in die Räume einer Wohnung in der Mathildenstraße zu

gelangen. Dabei nutzte der ungebetene Besucher gegen 00.45 Uhr ein an dem

Gebäude angebrachtes Baugerüst, um an die Fenster zu gelangen. Bei dem

kriminellen Vorhaben, das Fenster gewaltsam aufzubrechen und dem dabei von ihm

verursachten Lärm wurden die Anwohner glücklicherweise wach und schlugen mit

ihrem plötzlichen Erscheinen den Kriminellen in die Flucht. Der von ihm

verursachte Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Eine Personenbeschreibung

des Flüchtenden liegt nicht vor. Vor diesem Hintergrund suchen die ermittelnden

Kripobeamten von der Darmstädter Polizei Zeugen, denen in diesem Zusammenhang

Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten

alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt – Unfall mit hohem Sachschaden im Rhönring

Darmstadt – Ein 20-jähriger Mann aus Darmstadt befuhr am Donnerstag, den

24.06.2021 mit seinem Pkw den Rhönring in Darmstadt stadtauswärts. Auf Höhe der

Hausnummer 39 verlor der Fahrzeugführer aus unbekannten Gründen die Kontrolle

über sein Fahrzeug. Dabei überfuhr er einen großen Stein, welcher abseits der

Fahrbahn in einem Grünstreifen eingelassen war.

Das Fahrzeug wurde in die Luft geschleudert, riss dabei einen Absperrzaun aus

der Verankerung und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer erlitt

keinerlei Verletzungen und konnte nach kurzer Untersuchung das Krankenhaus noch

am selben Tag verlassen.

Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 25.000 Euro beziffert. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Beide Fahrstreifen mussten zur

Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst kurzzeitig gesperrt werden.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es zu

Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich.

Eingesetzt waren zwei Polizeistreifen, eine Streife der Stadtpolizei, die

Berufsfeuerwehr Darmstadt und ein RTW.

Darmstadt-Dieburg

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag (24.06.) kam es gegen 16:25 Uhr in

Groß-Umstadt zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin. Die 19-jährige

Radfahrerin aus Groß-Bieberau befuhr die Zimmerstraße, entgegen der

vorgeschriebenen Fahrtrichtung, auf Höhe eines Wettbüros. Hierbei kam es zu

einem Konflikt mit einem bis dato unbekannten Autofahrer. Die Radfahrerin kam

aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich hierbei. Sie wurde im

Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die Angaben zu

dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in

Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 96 56 0 in Verbindung zu setzen.

Seeheim-Jugenheim: Rasenmäher und Laubbläser von Ladefläche gestohlen / Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim – Auf einen Rasenmäher und einen Laubbläser im Wert von

mehreren Hundert Euro hatten es bislang noch unbekannte Diebe am Donnerstag

(24.6.) in der Tannenstraße abgesehen. Die Geräte lagen verstaut auf der

Ladefläche eines Lastwagens, der wiederum auf einem Parkplatz abgestellt war. In

der Zeit zwischen 11.45 Uh rund 12.15 Uhr schnappten sich die Diebe schnappten

die elektronischen Geräte und suchten damit das Weite. Möglicherweise wurden sie

beim Abtransport der Beute beobachtet? Die Ermittler des Kommissariats 42 in

Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen Hinweise zu den Tätern unter der

Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Ober-Ramstadt/ Darmstadt: Diebe im Schulgebäude / Täter entwendet Klarinette / Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt / Darmstadt – Ein noch unbekannter Dieb hatte es am

Donnerstagmorgen (24.6.) auf eine Klarinette in einem Musikraum einer Schule im

Steinrehweg abgesehen. Unbemerkt verschaffte sich der Täter zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr Zugang zu dem Raum, schnappte sich das Instrument und flüchtete. Ob es

der gleiche Täter war, der offenbar wenige Minuten später versuchte, das

Instrument in einem Musikladen in der Adelungstraße in Darmstadt zu verkaufen,

werden die Ermittlungen zeigen. Weil der Mitarbeiter des Geschäfts Verdacht

schöpfte, dass es sich bei der Klarinette um Hehlerware handeln könnte, verließ

der Kriminelle fluchtartig den Laden. Er wurde als auffallend schlank und etwa

1,80 Meter groß beschrieben. Seiner Haare waren dunkel und kurz. Zum Zeitpunkt

der Flucht war er mit einem Oberteil bekleidet auf dem im Bereich des Rückens

Länderflaggen abgebildet waren. Das K42 in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall

betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem Täter geben können,

werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer

06154/63300).

Alsbach: Gestohlenes Fahrrad im Internet entdeckt / Polizei nimmt zwei 15-Jährige bei Scheinkauf fest / Ermittlungen dauern an

Alsbach – Zwei 15-Jährige aus Seeheim- Jugenheim müssen sich nach ihrer

Festnahme am Dienstag (22.6.) wegen des Verdachts des Diebstahls zukünftig

strafrechtlich verantworten. Das Duo steht derzeit im Verdacht, mindestens ein

Fahrrad gestohlen zu haben, um es im Anschluss auf einer Internetplattform zum

Verkauf anzubieten.

Eines der Fahrräder war einer 38 Jahre alten Frau aus Zwingenberg am vergangenen

Dienstag (15.6.) auf dem Gelände einer öffentlichen Schule in der Benno Elkan

Allee entwendet worden. Glücklicherweise hatte die Dame eine Anzeige erstattet

und sofort die Polizei alarmiert, als sie ihr Fahrrad wenige Tage später als

Verkaufsangebot im Internet entdeckte. Nach ihrer Alarmierung nahmen die

Polizeibeamten Kontakt mit den Verkäufern auf. Beim Erscheinen der beiden

Tatverdächtigen an dem vereinbarten Verkaufstag klickten schlussendlich die

Handschellen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen konnte zudem ein zweites Fahrrad

identifiziert und einem Diebstahl zugeordnet werden. Dieses war am Donnerstag

(10.6.) auf dem Gelände einer Schule in Seeheim-Jugenheim entwendet worden und

ebenfalls Gegenstand eines weiteren Verkaufsinserates.

Die beiden jungen Tatverdächtigen mussten die Beamten des K43 und K33 zur Wache

begleiten. Dort wurden sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die

Obhut ihrer Erziehungsberechtigten entlassen. Aktuell dauern die Ermittlungen zu

den Hintergründen und möglichen weiteren Mittätern an.

Gemarkung Ober-Ramstadt, B 426, Unfall zwischen Pkw und Lkw, Person leicht verletzt

Darmstadt-Dieburg – Am Mittwoch, den 23.06.2021, gegen 16.20 Uhr befuhr

ein 61 jähriger Pkw Fahrer aus Groß-Umstadt die Bundesstraße 426, aus Richtung

Darmstadt kommend, in Richtung Reinheim. Nach ersten Erkenntnissen geriet der

Pkw-Fahrer kurz vor der Einfahrt Industriegebiet Ober-Ramstadt auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den

Zusammenstoß wurde der Dieseltank des Lkw beschädigt und Kraftstoff lief aus.

Zur Reinigung der Fahrbahn und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße 426

für zwei Stunden gesperrt werden. Der Pkw Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall

leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 55.000EUR.

Ober-Ramstadt; Adlergasse, Unfallflucht

Darmstadt-Dieburg – Im Zeitraum von Dienstag, 22.06.2021, 16.00 Uhr bis

Mittwoch, den 23.06.2021, 08.30 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw,

Höhe der Adlergasse 30, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich

anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienstliche Hinweise zum Hergang

geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter

06154 / 6330-0 zu melden.

Groß-Gerau

Biebesheim: Rasantes Elektro-Skateboard gestoppt

Am Mittwochabend (23.06.) stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Justus-Liebig-Straße einen 38 Jahre alten Mann, der auf einem Elektro-Skateboard unterwegs war.

Bei näherer Betrachtung des Skateboards stellten die Ordnungshüter rasch fest, dass der fahrbahre Untersatz in Deutschland weder zulassungs- noch versicherungsfähig ist. Es handelte sich um ein E-Skateboard eines osteuropäischen Herstellers, welches mit fast 10 PS eine Geschwindigkeit von über 60 km/h erreichen kann.

Das Board wurde von der Polizei sichergestellt. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem lagen auch noch Verstöße gegen die Helmpflicht und die Zulassungspflicht vor. Weil er im Besitz eines Autoführerscheins war, bleibt dem Mann aber zumindest ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erspart.