Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk.

Bad Dürkheim: Verkehrsbehinderungen nach Unwetter

Bad Dürkheim (ots) – Derzeit kommt es im Stadtgebiet Bad Dürkheim sowie der B37 zu Verkehrsbehinderungen aufgrund zahlreicher Straßensperrungen nach dem Unwetter am frühen Donnerstagmorgen. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Bezüglich weiterer Unwetterfolgen wird nachberichtet. (Stand: 09:30 Uhr)

Bad Dürkheim: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.06.2021 gegen 05:10 Uhr kam es in der Verlängerung der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung BAB 650 zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein 33-Jähriger aus Lambrecht mit seinem PKW die Mannheimer Straße, wobei dort aufgrund des anhaltenden Starkregens ein Teil des Hangs auf die Fahrbahn gerutscht war. Beim Versuch den Erdmassen auszuweichen, geriet das Fahrzeug ins Schlingern und rutschte quer über die Fahrbahn einen seitlichen Abhang hinunter, wobei der PKW im angrenzenden Gleisbett der Rhein-Haardt-Bahn zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer konnte sich unverletzt aus dem PKW befreien – an diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Ein weiterer, gleichgelagerter Unfall ereignete sich nach einem zweiten Hangrutsch ebenfalls auf der genannten Strecke gegen 06:20 Uhr. Auch hierbei wurden keine Personen verletzt.

Der Bahnverkehr sowie die Fahrbahn blieben mehrere Stunden gesperrt.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt, Kirchheimer Straße – 24.06.2021, 00:30 Uhr (ots) – Beamten der PI Grünstadt wurden auf einen auffälliger Audi aufmerksam, der beim Erblicken der Streife zügig wegfahren wollte. Als der Fahrer entgegen einer Einbahnstraße fuhr, wurde er sofort gestoppt. Bei der Kontrolle kam den Beamten schon gleich eine regelrechte Alkoholfahne entgegen. Im PKW befanden sich zwei weitere Personen, ebenfalls deutlich alkoholisiert. Der 48-jährige Fahrer war ausgesprochen unkooperativ, wollte keine Fzg-Papiere aushändigen und im PKW sitzen bleiben. Die beiden Mitfahrer wollten sich dann in die Kontrolle einmischen, sie erhielten einen Platzverweis, dem sie nur zögerlich nachkamen. Dem PKW-Fahrer wurde letztlich eine Blutprobe genommen – ein Test hatte zuvor einen Wert von über 1,3 Promille ergeben.

Neuleiningen: „Enkeltrick“-ähnlicher Betrugsversuch mit WhatsApp

Neuleiningen – 21.06.2021, 18:30 Uhr (ots) – Eine 46-jährige Mutter erhielt eine Whatsapp-Nachricht von ihrem Sohn. Angeblich sei dessen Handy beschädigt (daher auch eine neue Telefonnummer!) und er müsse eine wichtige Überweisung tätigen. Durch geschickte Fragen / Antworten konnte der Täter die Mutter (fast) überzeugen. Die Geschädigte erhielt dann Kontodaten, wohin sie knapp 4000EUR einzahlen sollte. Der „Sohn“ erbat eine Einzahlungsbestätigung. Glücklicherweise rief unterdessen der tatsächliche Sohn der Geschädigten bei seiner Mutter an und konnte den Irrtum aufklären. Betrugsversuche dieser Art über Messanger sind eine neue Masche und dem Enkeltrick sehr ähnlich.

Haßloch: Aufmerksame Anwohner

Haßloch (ots) – Anwohner aus der Kirchgasse reagierten gut und verständigten die Polizei, als ihnen am Mittwochabend (23. Juni, 18:45 Uhr) ein älterer Herr auffiel, der orientierungslos zu sein schien. Es stellte sich heraus, dass der 85-Jährige in einem nahegelegenen Seniorenheim fehlte. Die Beamten übergaben den Mann in die dortige Obhut.

Haßloch: Zwei Trunkenheitsfahrten in der Martin-Luther-Straße

Haßloch (ots) – Zunächst war es der Fahrer eines Skoda, den die Polizei um kurz vor Mitternacht (23. Jun, 23:50 Uhr) in der Martin-Luther-Straße kontrollierte. Der 57-Jährige hatte einen Alkoholwert von 0,79 Promille. Ihm drohen wegen der Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld und ein vierwöchiges Fahrverbot. Mit einem deutlich höheren Wert von 2,3 Promille stoppten die Beamten zu späterer Stunde (24. Juni, 4 Uhr) einen Mercedesfahrer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein kassierte die Polizei. Der Fahrer muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Laumersheim: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

Laumersheim (ots) – In der vergangenen Nacht ereignete sich auf der A6 in der Gemarkung Laumersheim ein schwerer Verkehrsunfall. Am 24.06.2021, um 00.57 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes die A6 vom Autobahnkreuz Frankenthal kommend in Richtung Kaiserslautern. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem VW den linken von drei Fahrstreifen der A6 in gleicher Fahrtrichtung. Die Frau überholte das Begleitfahrzeug eines Schwertransporters, welches den mittleren Fahrstreifen der Autobahn befuhr. Der Schwertransport befuhr vor dem Begleitfahrzeug den rechten und mittleren Fahrstreifen. Kurz vor der Unfallstelle wollte der 29-Jährige den VW und das Begleitfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen überholen. Beim Überholvorgang kollidierte er zunächst mit dem Begleitfahrzeug und fuhr anschließend ungebremst auf den Schwertransport auf. Der 29-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Frankenthal aus dem Fahrzeug geborgen werden. Während der medizinischen Versorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst verstarb der 29-Jährige noch an der Unfallstelle. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste der mittlere und rechte Fahrstreifen bis kurz nach 6 Uhr gesperrt werden. Die Bereitschaftsstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an der Unfallstelle an. Die Ermittlungen dauern an.

