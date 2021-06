Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Burghaun – Am Samstag (19.06.) kam es, in der Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hersfelder Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand streifte der Unfallverursacher beim Ausparken den ordnungsgemäß neben ihm parkenden, weißen Golf Variant im Bereich der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652-96580, in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Rotenburg – Zur Unfallzeit am Mittwoch (23.06.), gegen 7.40 Uhr, befuhr eine 49-jährige Rotenburgerin mit ihrem Audi sowie ein 44-jähriger Quad-Fahrer aus Rotenburg die Dickenrücker Straße in Richtung Dickenrück. Aufgrund eines vorausfahrenden Pkw musste die Rotenburgerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende Rotenburger zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige über den Lenker des Quads auf die Fahrbahn geschleudert und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 600 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda