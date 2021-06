Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Unfall: Fahrer hatte offenbar Alkohol intus – Gemarkung Heusenstamm/Autobahn 3

(aa) Ein 38-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 3 „nur“ leicht verletzt. Laut der Polizisten an der Unfallstelle saß in dem Tesla zum Glück kein Beifahrer, da dieser die Kollision mit dem Sattelzug wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Nach ersten Erkenntnissen war der Hanauer gegen 4.45 Uhr mit seinem Tesla auf der Mittelspur zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Obertshausen unterwegs, kam nach rechts von der Spur ab und kollidierte mit der dort fahrenden Sattelzugmaschine, wobei die Beifahrerseite des Tesla unter den Sattelauflieger geriet. Anschließend schleuderte das Auto herum, stieß mit der Zugmaschine vorne links zusammen und prallte schließlich gegen die Schutzplanken. Der 38-Jährige erlitt Kratzer an der Hand und eine Prellung an der Stirn. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss; der Alco-Test zeigte 1,45 Promille an. Der Hanauer musste daher eine Blutprobe abgeben. Der 57-jährige Lasterfahrer blieb unversehrt. Der Gesamtschaden wird auf 61.000 Euro geschätzt. Um 6.15 Uhr hatte der Abschleppdienst das Auto (Totalschaden) aufgeladen und die Fahrbahn war wieder frei.

Diebe drangen in Mehrfamilienhäuser und deren Keller ein – Heusenstamm

(aa) Diebe waren zwischen Dienstag und Mittwoch in der Konrad-Adenauer-Straße, im Leipziger Ring und in der Sebastian-von-Heusenstamm-Straße unterwegs. Die Unbekannten hebelten an drei Mehrfamilienhäuser jeweils die Eingangstür und anschließend Kellerabteile auf. In der Konrad-Adenauer-Straße gelangten sie in einem Fall durch die Tiefgarage ins Innere. Nach ersten Informationen wurde der Akku eines E-Bikes gestohlen. Die Kripo Offenbach bittet Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Polizeihubschrauber suchte Räuber – Hanau / Großauheim

(fg) Am frühen Mittwochabend kam der Polizeihubschrauber über Großauheim zum Einsatz, nachdem ein Unbekannter zuvor in einem Supermarkt in der Röderseestraße Lebensmittel stehlen wollte und vom dortigen Ladendetektiv entdeckt sowie angesprochen worden war. Kurz nach 17.30 Uhr sprach der Ladendetektiv den Mann, der seinen mitgeführten Rucksack gefüllt hatte und den Kassenbereich passierte ohne die Ware zu zahlen, an. Daraufhin kam es zum Gerangel bei dem sich der Detektiv leicht verletzte. Der Unbekannte war 20 bis 30 Jahre alt, hatte eine normale Statur und blonde kurze Haare. Er trug zur Zeit der Flucht kein Oberteil und keine Schuhe. Da die Flucht des Mannes auch über nahegelegene Bahngleise verlief, war der Bahnverkehr zeitweise eingeschränkt. Zudem soll der Täter auf der Flucht ein Fahrrad entwendet haben, welches letztlich aufgefunden und spurenschonend sichergestellt wurde. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten sowie dessen Aufenthaltsort geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizeistation Großauheim zu melden.

Rentner lässt Trickbetrüger abblitzen – Bruchköbel

(aa) Ein Anwohner der Lindenallee fiel am Mittwochnachmittag nicht auf die Masche von zwei Trickbetrügern herein. Gegen 15.25 Uhr tauchten die etwa 1,70 Meter großen Männer in dem Mehrfamilienhaus auf und gaben vor, die Wasserstände ablesen zu müssen. Während einer der falschen Mitarbeiter an der Hauseingangstür stand, kam der Komplize in die Wohnung. Der Rentner forderte jedoch das Vorzeigen des Firmenausweises ein und entlarvte schließlich das Duo. Ohne Beute machten sich die Männer davon. Einer hatte eine kräftige Statur. Der andere war dünn und trug ein weißes T-Shirt sowie eine knielange Hose. Die Kripo bittet Zeugen, die im Bereich der 10er-Hausnummern und in der Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.