Herborn-Seelbach- Kanaldeckel ausgehoben

In der Nacht zum Sonntag (20.06.2021), meldete um 00:50 Uhr ein Autofahrer einen ausgehobenen Gullideckel in der „Hohe Straße“. Unbekannte hatten den runden Schachtdeckel in die Mitte der Fahrbahn gelegt. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr über den Deckel. Dieser verkeilte sich unter dem Auto. Glücklicherweise entstand kein größerer Schaden an dem Cabriolet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass mehrere Unbekannte den Gullideckel aus der Öffnung gehoben haben. Sie ermitteln wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragen: Wem sind verdächtige Personen im Bereich der „Hohe Straße“ aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Audi A5 touchiert / Polizei sucht Zeugen

Am 17.06.2021 parkte der Besitzer eines Audis seinen grauen A5 am rechten Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 55. Zwischen 11:55 Uhr und 12:05 Uhr touchierte ein unbekannter Unfallfahrer den Audi und beschädigte die gesamte linke Fahrzeugseite. Der Reparatur des Schadens wird rund 4.500 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen

Wetzlar: Am vergangenen Freitag (18.06.2021) kontrollierten Wetzlarer Polizisten, gemeinsam mit Spezialisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill und der Ordnungspolizei im Wetzlarer Stadtgebiet.

Zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr wurde das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit in der Frankfurter Straße stadtauswärts überwacht. Der Fahrer eines Mercedes der S-Klasse fuhr mit einer Geschwindigkeit von 78 km/h durch die Messstelle, an der eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist. Nach Abzug einer Toleranz von 3 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und 1 Punkt im Fahrerlaubnisregister auf den Benz-Fahrer zu. Er erwies sich als trauriger Spitzenreiter des Abends.

Bis 23:30 Uhr stellten die Beamten insgesamt fünf Fahrzeuge fest, an denen Veränderungen vorgenommen wurden. Die Polizisten stellten nicht serienmäßige Rad-/Reifen-Kombinationen, nicht serienmäßige Anbauteile wie Abgasanlagen, Heckdiffusor und Frontspoilerlippen fest. Aufgrund dieser Veränderungen erlosch die Betriebserlaubnis. Die Fahrzeugbesitzer müssen ihre Autos nun einer technischen Prüfstelle vorführen, um ein Gutachten zur Erteilung der Betriebserlaubnis zu erlangen. Die Ordnungshüter untersagten die Weiterfahrt.

Bei Kontrollen am Parkplatz Bachweide zogen die Ordnungshüter eine positive Bilanz. Die kontrollierten Fahrzeuge entsprachen alle den Vorschriften.