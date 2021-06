Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Auffahrunfall auf der B3

Bad Nauheim: Verletzte und hohen Sachschaden gab es am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der B3. Gegen 20.45 Uhr musste der Fahrer eines Jaguars an der Baustellenampel im Bereich der Abfahrt Schwalheimer Straße halten. Der hinter ihm fahrende Peugeot-Transporter bemerkte das offenbar nicht und fuhr augenscheinlich ungebremst auf den SUV auf. Der 49-Jährige Fahrer des Jaguar F Pace und seine 43-jährige Beifahrerin verletzten sich beim Unfall leicht. Auch der junge Fahrer des Transporters verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Beide mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Auf der B3 kam es bis 22 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, weil die Bergungs- und Rettungsarbeiten zeitweise die Sperrung einer Fahrspur erforderlich machten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

E-Bike gestohlen

Bad Nauheim: Ein schwarzes E-Bike entwendete ein Dieb am Mittwochabend auf dem Elvis-Presley-Platz. Das Pedelec der Marke Haibike stand war verschlossen. Der Langfinger knackte offenbar das Schloss und klaute das über 2000 Euro teure Rad. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Gestohlenes Rad gefunden

Karben: Beim Spazierengehen fand eine Frau am Mittwoch (23.6.) gegen 11 Uhr ein ganz neues KTM Fahrrad in Petterweil. Die informierte Polizei nahm das, in der Verlängerung Schlinkenweg aufgefundene, Rad an sich und machte sich daran, den Besitzer zu ermitteln. Über einen am Rad angebrachten Aufkleber eines Fahrradladens in Bad Homburg gelang dies. Das Geschäft verfügte über die Käuferdaten mit denen die Polizei den Besitzer kontaktieren konnte. Überrascht nahm der Mann sein KTM-Bike entgegen. Er hatte dessen Verlust gerade erst bemerkt. Offenbar hatten Diebe das Rad und Werkzeuge aus seiner Garage im „Höfer Weg“ zwischen Dienstagnachmittag (22.6.) und Mittwochfrüh (23.6.) entwendet. Das Fahrrad ließen sie aus unbekannten Gründen am Fundort zurück. Der Eigentümer freut sich allerdings, dass er es so schnell wiederbekam. Vom Werkzeug fehlt noch jede Spur.

Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen des Diebstahls und fragt: Wer hat zwischen Dienstag und Mittwoch verdächtige Personen in der Straße „Höfer Weg“ beobachtet? Wem fiel eine Person im Feldweg, der Verlängerung des Schlinkenweges mit einem KTM-Rad auf? Gibt es Zeugen, die gesehen haben, wie das Rad dort abgelegt wurde? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Werkzeugs geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.