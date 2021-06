Mörfelden-Walldorf/Rüsselsheim/Dreieich/Frankfurt: Rauschgiftfahnder beschlagnahmen kiloweise Drogen-Drei Tatverdächtige in Haft – SIEHE EINGANGSFOTO

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Im Rahmen eines seit geraumer Zeit aufwendig und intensiv geführten Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariat K 34, unterstützt von Beamten der Zentralkommissariate 42 und 43 des Polizeipräsidiums Südhessen, wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, durchsuchten die Ermittler in der vergangenen Woche und darauffolgenden Tagen Wohnungen und Räumlichkeiten von fünf Männern und einer Frau im Alter zwischen 22 und 54 Jahren in Mörfelden-Walldorf, Rüsselsheim, Dreieich und Frankfurt. Bei den Ermittlungen wurde von den Ermittlern auch modernste Technologie eingesetzt.

Insgesamt beschlagnahmten die Beamten hierbei rund 85 Kilogramm Marihuana, etwa 13 Kilo Amphetamin, rund 1 Kilogramm Kokain, etwa 4 Kilogramm Haschisch, mehrere hochwertige Armbanduhren und fast 10.000 Euro Bargeld. Daneben fanden die Ermittler eine Vielzahl von Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinweisen.

Eine 39 Jahre alte Frau sowie zwei 28 und 39 Jahre alte Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die übrigen drei Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die sechs Tatverdächtigen erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2021: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Juni 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Autobahnkreuz Frankfurt BAB

3/BAB 5

Juni 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Mörfelder Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Juli 2021: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

Juli 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Innenstadt: Raubstraftat

Frankfurt – (fue) Eine 79-jährige Frankfurterin befand sich am Mittwoch,

den 23. Juni 2021, gegen 18.15 Uhr, in der Friedenstraße, in Höhe der Hausnummer

2. Dort näherten sich ihr mehrere Personen, von denen eine Person ihr die

Armbanduhr vom Handgelenk riss. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin mit

seiner Beute, einer Rolex-Armbanduhr, in Richtung Schneidwallgasse und Main.

Der Täter wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und ca. 165 cm groß.

Südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze, lockige Haaren an der Seite

rasiert. Trug eine dunkelblaue Oberbekleidung und eine kurze, blaue Hose.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Frankfurter Polizei unter der

Rufnummer 069-75551499.

Frankfurt-Niederrad: In Wohnung randaliert

Frankfurt – (fue) Am Mittwoch, den 23. Juni 2021, gegen 18.00 Uhr, wurde

das 8. Polizeirevier davon unterrichtet, dass in der Herbert-Boehm-Straße ein

26-Jährigerin seiner Wohnung randaliere. Dabei schlug er u. a. Türen kaputt und

zog sich Verletzungen zu. Auf dem Flur bedrohte er Nachbarn mit einem Messer.

Auch die eingetroffene Funkstreife bedrohte er mit dem Messer, zog sich dann

aber in seine Wohnung zurück. Danach sprang er vom Balkon seiner im zweiten

Obergeschoss befindlichen Wohnung. In der Notaufnahme eines Krankenhauses

angekommen versuchte er noch, nachdem er Anwesende beleidigt hatte, mit

gefesselten Händen auf einen Polizeibeamten einzuschlagen und auch zu treten.

Frankfurt-Bundesautobahn: Illegales Autorennen beendet – Autos sichergestellt

Frankfurt – (ne)Zwei junge Raser lieferten sich gestern Abend gegen 21:30

Uhr ein sogenanntes illegales Autorennen auf der A661 Richtung Norden. Das Ganze

endete mit zwei Strafverfahren, zwei sichergestellten Führerscheinen und zwei

ebenso sichergestellten PS-Boliden.

Während einer Streifenfahrt auf der A661 wurden die beiden Beamten einer

Zivileinheit plötzlich von zwei hochmotorisierten Mercedes AMG überholt. Das

Fahrverhalten der beiden Fahrzeugführer ließ auf ein illegales Autorennen

schließen. Zunächst gerieten die beiden Pkw, ob ihrer PS-Stärke und der deutlich

überhöhten Geschwindigkeit, außer Reichweite. Aufgrund der immer noch hohen

Verkehrsdichte konnten die Beamten aber aufschließen und filmten fortan die

teilweise waghalsigen Fahrmanöver beider AMGs. Schließlich konnten beide

Teilnehmer des Rennens angehalten und kontrolliert werden. Sowohl die 21-jährige

Fahrerin eines AMG C63s, als auch der 19-jährige Fahrer des AMG CLA 45 wollten

sich zu ihrem Fahrverhalten nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt

ordnete schließlich die Sicherstellung beider Führerscheine und der Fahrzeuge

an. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen

§315d StGB eingeleitet.

Frankfurter Zollfahnder erfolgreich gegen den Waffenhandel im Darknet

Frankfurt am Main/Ludwigshafen/Lübeck/Schaumburg/Tirschenreuth – Fahnder

des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main haben in vier Ermittlungsverfahren eine

Vielzahl verbotener Gegenstände, darunter insgesamt 13 Schusswaffen, 1.361 Stück

Patronenmunition, mehrere Schlagringe, ein Butterfly-Messer, eine Stahlrute

sowie 80 verbotene pyrotechnische Gegenstände sichergestellt.

Auf die Spur der unerlaubten Waffen, Munition und Pyrotechnik waren die Fahnder

den Tatverdächtigen u.a. gekommen, weil ein 39-Jähriger mutmaßlicher

Waffenhändler aus Lübeck widerrechtlich Waffen über das sogenannte Darknet an

einen 65-Jährigen aus Ludwigshafen und an einen 40-jährigen Tatverdächtigen aus

dem Landkreis Tirschenreuth (Bayern) verkauft hatte.

In einem weiteren Fall enthüllten sie die Identität eines anderen 39-jährigen

Tatverdächtigen aus dem Landkreis Schaumburg (Niedersachsen), der ebenfalls

unerlaubt Munition im „verdeckten Teil“ des Internets erwarb. Hier stellten die

Ermittler bei der Wohnungsdurchsuchung zudem fest, dass der Beschuldigte selbst

Schusswaffen angefertigt hatte.

Erforderliche Genehmigungen für den Handel, die Herstellung und den Besitz von

Waffen und Munition besaßen die tatverdächtigen Männer nicht.

Die Sicherstellungen erfolgten im Zeitraum April 2018 bis November 2020 bei

Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten und sind das Ergebnis

umfangreicher und komplexer Ermittlungsarbeit einer Ermittlungskommission des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main, die seit April 2016 gezielt gegen den

organisierten Handel und Schmuggel von illegalen Schusswaffen im Darknet

vorgeht. Die vier Strafverfahren werden unter der Sachleitung der

Staatsanwaltschaften Lübeck, Frankenthal, Bückeburg und der

Generalstaatsanwaltschaft Bamberg geführt.

Gegen den Tatverdächtigen aus dem Landkreis Schaumburg wurde bereits ein

Strafbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe von mehreren Tausend Euro erlassen. Die

Entscheidungen in den anderen Verfahren stehen noch aus.

„Die Ermittlungserfolge verdeutlichen, dass das Darknet kein rechtsfreier Raum

ist. Jede Person, die Straftaten über das Darknet begeht, muss jederzeit mit

ihrer Identifizierung und mit Strafverfolgung rechnen“, so die Sprecherin des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Die Sicherstellungen im Einzelnen: