Mainz – 30-Jähriger aus Mainz vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots) – Seit Sonntag, den 20.06.2021 wird der 30-jährige Sascha M.

vermisst. Er verließ zu diesem Zeitpunkt die elterliche Wohnung in der Mainzer

Oberstadt und kehrte seitdem nicht zurück. Herr M. leidet an einer Psychose und

führt Selbstgespräche. Er ist nicht in der Lage für sich selbst zu sorgen und

stellt keine Gefahr für Andere dar. Aufgrund seiner Neigung, lange Spaziergänge

zu unternehmen, kann er große Entfernungen zurücklegen. Zuletzt wurde er in der

vergangenen Woche in Wiesbaden Naurod in einem hilfsbedürftigen Zustand

angetroffen. Er führt weder Bargeld, Ausweis noch ein Mobiltelefon mit sich. Er

ist Einzelgängern und ausschließlich zu Fuß unterwegs.

Beschreibung:

Er ist 180 cm groß, hat eine schlanke Figur und kurze, braune Haare. Entgegen

des Bildes, trägt er derzeit einen Bart. An der linken Halsseite hat er eine ca.

10 cm lange Narbe. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist er mit einem dunkelblauem

„Star Wars“ T-Shirt, dunkelblaue Turnschuhe und einer schwarze Jeans bekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, tel. 06131-65 3633 oder jede andere

Polizeidienststelle. Die Fahndung, inklusive Foto ist ab ca. 16 Uhr hier zu

finden: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/personenfahndungen/

Drogen und zahlreiche weitere Straftaten

A61 Rheinhessen (ots) – Gleich eine ganze Reihe von Anzeigen waren das Ergebnis

einer einzelnen Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstagnachmittag auf der A61

bei Welgesheim. Erst versuchte der 35-jährige Fahrer eines VW Golf noch zu

flüchten, als er von einer Zivilstreife der Verkehrsdirektion auf einen

Parkplatz gelotst werden sollte. Allen Grund hatte er dazu. Nicht nur, dass der

polizeibekannte Mann aus dem Donnersbergkreis unter dem Einfluss von Drogen am

Steuer saß, er hatte auch keinen Führerschein, der Golf war weder zugelassen

noch versichert, Kennzeichen und TÜV-Plakette gefälscht und im Fahrzeug fanden

die Beamten noch 2,3 Gramm Amfetamin, einen zweiten Satz gefälschte Kennzeichen,

ein verbotenes Pfefferspray sowie Einbruchswerkzeug.

Neben der Sicherstellung des Pkw und einer Blutprobe kommen auf den 35-Jährigen

Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstöße

gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das

Betäubungsmittel- und Waffengesetz zu.

Mainz-Altstadt, Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstag, den 22.06.2021 kommt es gegen 17:14 Uhr zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines

Kleintransporters im Bereich der Weisenauer Straße in Mainz.

Der 52-Jährige Fahrer des Kleintransporters befährt nach ersten Erkenntnissen

die Karl-Weiser-Straße in Mainz und möchte von dort aus nach rechts in die

Weisenauer Straße einbiegen. Ein 22-Jähriger Radfahrer befährt zur gleichen Zeit

den für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Weisenauer Straße auf der falschen

Fahrbahnseite, in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Abbiegung

Karl-Weiser-Straße/Weisenauer Straße kommt es zum Zusammenstoß, bei dem der

22-jährige Radfahrer auf die Windschutzscheibe des Kleintransporters prallt. Der

22-Jährige erleidet hierbei Verletzungen im Bereich des Kopfes und wird durch

den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des

Aufpralls zersplittert die Windschutzscheibe des Transporters.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Beamtenbeleidigung und Widerstand

Bingen, 22.06., Koblenzer Straße, 23:05 Uhr. Eine Anruferin meldete über den Notruf einen lauten Knall, Scherben und ein auf der Fahrbahn querstehendes Auto. Der Sachverhalt wurde rekonstruiert: Die 38-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr nach der sogenannten Darmverschlingung in Richtung Benediktusgarten. Hier übersah sie einen rechts geparkten Ford Kuga und fuhr diesem auf. Es entstand an beiden PKWs ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR. Das Fahrzeug der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin, die unter Alkoholeinfluss stand, zeigte sich den Beamten gegenüber verbal fortlaufend äußerst aggressiv und beleidigte diese aufs Wildeste. Nachdem sie anfing zu treten, wurde sie gefesselt und auf die Dienststelle gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall-Flucht II

Bingen, 21.06., 18:00 Uhr – 22.06., 13:00 Uhr, Hochstattstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im genannten Zeitraum einen am Straßenrand geparkten Fiat 223 Doblo. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Verkehrsunfall-Flucht

Weiler, 22.06., Hahnweg, 17:30 Uhr. Eine Anruferin meldete eine Beschädigung an der Front ihres geparkten Mitsubishi Space Star. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 22.06., Mainzer Straße, 14:40 Uhr. Eine Fahrradfahrerin fuhr Richtung Innenstadt, als sie aufgrund einer Fahrbahnverengung auf den rechten Bürgersteig ausweichen wollte und stürzte. Die 71-Jährige brach sich das rechte Schienbein und erlitt mehrere Prellungen.