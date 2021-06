A 61/Worms: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall bei Worms

Drei leicht verletzte PKW-Insassen und knapp 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A 61 am 22.06.2021 gegen 12:50 Uhr in Höhe Worms Zentrum. Dort musste eine 63-jährige Fahrerin eines PKW, die gerade Richtung Koblenz fuhr, aufgrund einer Verkehrsstockung abbremsen. Dies bemerkte ein 19-jähriger Fahrer eines nachfolgenden PKW zu spät und fuhr auf das Heck des PKW´s der 63-Jährigen auf. Anschließend drehte sich der Wagen des Heranwachsenden, touchierte die Mittelleitplanke und kam halb auf dem Standstreifen, halb auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die 63-Jährige und ihr Beifahrer sowie der 19-Jährige wurden leicht verletzt und vorsichtshalber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden.

Worms – Radfahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots) – Gestern Morgen wurde in Worms-Pfeddersheim ein 18-jähriger

Fahrradfahrer von einem PKW erfasst und verletzt. Eine 39-jährige Wormserin

befuhr gegen viertel nach sechs mit ihrem PKW die Georg-Scheu-Straße in Richtung

Mörstadt, als der Radfahrer ohne anzuhalten aus einem Feldweg in den fließenden

Verkehr einfuhr. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und

stieß mit dem Radfahrer zusammen, welcher stürzte und hierdurch leicht verletzt

wurde. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Klinikum gebracht. An den

Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Worms – Radfahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots) – Gestern Morgen wurde in Worms-Pfeddersheim ein 18-jähriger

Fahrradfahrer von einem PKW erfasst und verletzt. Eine 39-jährige Wormserin

befuhr gegen viertel nach sechs mit ihrem PKW die Georg-Scheu-Straße in Richtung

Mörstadt, als der Radfahrer ohne anzuhalten aus einem Feldweg in den fließenden

Verkehr einfuhr. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und

stieß mit dem Radfahrer zusammen, welcher stürzte und hierdurch leicht verletzt

wurde. Zur weiteren Untersuchung wurde er ins Klinikum gebracht. An den

Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Worms, Pfälzer-Wald-Straße (ots) – Aufgrund seines Fahrverhaltens fällt am

Dienstag den 22. Juni gegen 17:45 Uhr ein 66-Jähriger während seiner Autofahrt

auf, so dass mehrere Anrufe bei der Polizei eingehen. Das Fahrzeug kann auf

einem Supermarkt-Parkplatz durch die hinzugezogen Polizei-Streife gestellt und

kontrolliert werden. Schon beim Stellen des Fahrers war klar, dass dieser

erheblich alkoholisiert ist, was ein durchgeführter Atemalkoholtest auch mit

2,55 Promille bestätigte. Eine Blutentnahme, sowie die vorläufige Entziehung des

Führerscheins und eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt sind die Folge. Zum

Glück kam es zu keinem Verkehrsunfall.