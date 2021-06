Rollerfahrerin angefahren

Am 22.06.2021, gegen 12:45 Uhr, wollte ein 47-Jähriger mit seinem Auto vom Gelände einer Tankstelle nach links in die Oppauer Straße in Fahrtrichtung Oppau einfahren. Nachdem der Fahrer eines Transporters, der auf der rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Pfingstweide fuhr, dem 47-Jährigen eine Lichthupe gab, um ihm die Vorfahrt zu gewähren, bog dieser nach links in die Oppauer Straße ein und übersah dabei eine 56-Jährige, die mit ihrem Roller auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Pfingstweide fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte sie und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Achtung Trickbetrüger unterwegs

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern in Ludwigshafen. Wie erst jetzt bekannt wurde, klingelte am 20.06.2021, gegen 15.00 Uhr, ein unbekannter Mann bei einer 82-Jährigen in der Leopoldstraße. Er erklärte ihr, dass er im Haus eine Wohnung anmieten wolle und da diese Wohnung baugleich mit der Wohnung der 82-Jährigen sei, bat er darum, sich ihre Wohnung anschauen zu dürfen. Die Seniorin gewährte ihm seinen Wunsch. Nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, musste die 82-Jährige feststellen, dass mehrere tausend Euro gestohlen worden waren. Vermutlich war während der Besichtigung die Wohnungstür offen gestanden, so dass eine andere Person unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte.

Die Polizei rät eindringlich, keine Fremden in die Wohnung zu lassen!

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet die Gutgläubigkeit der Opfer ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Tipps, wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße

Am 23.06.2021, gegen 03:20 Uhr, brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bertolt-Brecht-Straße ein Feuer aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus wurden die Anwohner evakuiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden 21 Personen wegen leichter Rauchgasintoxikation vor Ort behandelt und vier Personen wurden aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

FW Ludwigshafen: Kellerbrand in Hochhaus

(SK) Am 23.06.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 03:28 Uhr zu einem Kellerbrand in die Bertolt-Brecht-Straße nach Oggersheim gerufen. Mehrere Anrufer berichteten über eine starke Verrauchung und Personen auf den Balkonen. Erste Erkundungsmaßnahmen ergaben einen Kellerbrand. Durch den Brand kam es über den Aufzugschacht zu einer Verrauchung der angrenzenden Flure. 25 Personen konnten über die Drehleitern und Fluchthauben über den baulichen Rettungsweg gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Davon wurden 11 Personen in angrenzende Krankenhäuser verbracht. Der Brand war um 04:32 Uhr gelöscht. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit 8 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter, die Schnelleinsatzgruppen Betreuung und Transport, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Während des Einsatzes wurde der Stadtschutz durch die Freiwilligen Feuerwehren Ruchheim, Maudach und Oppau sichergestellt.