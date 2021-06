Sinsheim: Katharina Scherhag neue Dezernentin bei der Stadtverwaltung

Sinsheim – Die Stadt Sinsheim bekommt eine neue Dezernentin. Katharina Scherhag übernimmt ab Mitte August die Leitung des Dezernats für Planung, Bau und Infrastruktur und des Amtes für Gebäudemanagement.

Frau Dipl.-Ing. Katharina Scherhag ist als Architektin in der Architektenkammer Baden-Württemberg geführt. Sie verfügt über mehrjährige Berufserfahrung als Projektarchitektin und Planungsleitung sowie Führungserfahrung. Bis zu ihrem Wechsel als neue Dezernentin der Stadt Sinsheim war sie lange Jahre bei einem Architektur- und Ingenieurbüro in Heidelberg sowie zuletzt bei einem europäisch führenden Beratungsunternehmen für den Bau- und Immobiliensektor in Frankfurt tätig.