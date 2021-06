Fahrer wirft Kaugummi

Kaiserslautern (ots) – Im Vorbeifahren hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag

in der Rummelstraße ein Kaugummi aus dem Fenster geworfen. Die zerkaute Masse

landete an einem Fahrzeug, das gerade in Höhe des Hauses Nummer 8 stand. Dessen

Fahrerin saß im Wagen und bemerkte den „Einschlag“ des Kaugummis. Sie notierte

sich das Kennzeichen des vorbeifahrenden Volvo und meldete es der Polizei.

Falls durch die Entfernung der zähen Masse an dem Leasingfahrzeug ein Schaden

entstehen sollte, kommen auf den Verursacher – also auf den Werfer des Kaugummis entsprechende Forderungen zu… |cri

Auf Fahrrad eingeschlafen

Kaiserslautern (ots) – Ein mutmaßlich betrunkener Fahrradfahrer ist der Polizei

am Dienstagnachmittag aus der Albrechtstraße gemeldet worden. Zeugen riefen kurz

vor 17 Uhr auf der Wache in der Gaustraße an und teilten mit, dass der Mann im

Baustellenbereich stehe und auf seinem Fahrrad eingeschlafen sei.

Eine Streife rückte aus, konnte aber an der beschriebenen Stelle niemanden mehr

finden. Offenbar hatte der Radler nur ein sogenanntes „Power-Nap“ gehalten und

war dann weitergefahren.

Ein Zeuge berichtete, dass er gesehen habe, wie der Mann in Schlangenlinien in

Richtung Mannheimer Straße gefahren sei. Der Unbekannte konnte jedoch bei einer

Suche in den umliegenden Straßen nicht mehr gesichtet werden – er hatte

hoffentlich sein Ziel unfallfrei erreicht… |cri

Auto offen abgestellt – Innenraum durchwühlt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben in der

Ahornallee ein Auto durchwühlt. Der Honda Civic stand in Höhe des Hauses Nummer

13 in einer Hofeinfahrt.

Am Dienstagmorgen fiel dem Besitzer auf, dass jemand in den Wagen eingedrungen

war und sich im Innenraum zu schaffen gemacht hatte. Möglicherweise war der Pkw

über Nacht unverschlossen abgestellt.

Glück für den Fahrzeughalter: Es wurde nichts gestohlen. – Dennoch unsere

Empfehlung: Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals offen herumstehen – nicht für fünf

Minuten und erst recht nicht für mehrere Stunden! Diebe suchen häufig ganz

gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen, um sie dann in aller Ruhe nach

„brauchbarer Beute“ durchsuchen zu können. |cri

Auto macht sich selbstständig

Kaiserslautern (ots) – Trotz angezogener Handbremse hat sich am Dienstagabend

ein Auto samt Anhänger in der Burgstraße selbstständig gemacht. Der Mercedes

blockierte die komplette Fahrbahn und war wahrscheinlich vom Parkplatz der

dortigen Tankstelle weggerollt. Nach einiger Zeit erschien der Halter des

Gespanns vor Ort. Er konnte sich nicht erklären wieso der Pkw trotz angezogener

Handbremse weggerollt war. Er wurde aufgefordert die Handbremse auf einen Defekt

hin überprüfen zu lassen. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch ein Sachschaden

ist nicht entstanden. |elz

Medizinischer Notfall: Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag

offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht. Der Mann

war mit seinem Ford Transit auf der Deutschherrnstraße unterwegs. In einer

leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach

links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er einen Zaun und kam im

Grünstreifen zum Stehen Nach einer ersten Einschätzung des Notarztes, erlitt der

Fahrer während der Fahrt einen Herzinfarkt. Rettungskräfte brachten den

59-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Andere

Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. An dem Pkw entstand

Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde

abgeschleppt. |elz

Durchsuchungen: Mutmaßliche Kupferdiebe ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in Zusammenhang mit dem Diebstahl von

Edelmetallen sechs Tatverdächtige ermittelt. Am Dienstag durchsuchten

Einsatzkräfte in Kaiserslautern, im hessischen Odenwaldkreis und im Landkreis

Waldeck-Frankenberg sowie im niedersächsischen Landkreis Harburg, Wohnungen und

Firmengelände. Die Polizei stellte Beweismittel sicher. Zu Festnahmen kam es

nicht.

Den Frauen und Männern im Alter von 35 bis 64 Jahren wird vorgeworfen von einem

Betriebsgelände am Opelkreisel unter anderem Kupferteile im Wert von mindestens

25.000 Euro gestohlen zu haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

transportierten sie das Material Anfang Juni über mehrere Tage hinweg mit einem

Kleintransporter ab. Am Dienstagvormittag durchsuchten Einsatzkräfte ihre

Wohnungen und Firmengelände. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte die

Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Kaiserslautern beantragt. Die Polizei

fand einen Teil des mutmaßlichen Diebesguts. Außerdem stellten die Beamten

geringe Mengen Marihuana und Haschisch sicher. Die Verdächtigen wurden von der

Polizei vernommen, sie streiten die Vorwürfe ab. Ihnen wird schwerer

Bandendiebstahl vorgeworfen. Aktuell dauern die Ermittlungen an. |erf

Unbefugte Besucher lassen Räder zurück

Kaiserslautern (ots) – Ein Hausfriedensbruch ist am Dienstag vom

Willy-Brandt-Platz gemeldet worden. Im Treppenhaus des Parkhauses am Theater

wurden am frühen Morgen mehrere Jugendliche erwischt, die sich dort unberechtigt

aufhielten. Als sie kurz vor 6 Uhr von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden,

nahmen die Jugendlichen die Beine in die Hand und ergriffen die Flucht.

Vier Fahrräder blieben im Treppenhaus zurück. Wem sie gehören, ist noch unklar.

Sie wurden deshalb vorläufig sichergestellt. Es handelt sich um Mountainbikes

der Marken McCloud, Longus Shimano, Canyon Rider und Hurricane. Die Eigentümer

können sich gerne bei der Polizei melden… |cri

Polizei findet Drogen

Kaiserslautern (ots) – Während einer Polizeikontrolle am Dienstag in der

Pirmasenser Straße versuchte ein 31-Jähriger Drogen verschwinden zu lassen. Als

sich der Mann ausweisen sollte, verwickelte er sich in Widersprüche. Die Beamten

durchsuchten ihn daher nach Ausweisdokumenten. Zuvor versuchte der Verdächtige

allerdings etwas aus seiner Bauchtasche verschwinden zu lassen. Die

Einsatzkräfte konnten dies verhindern und es stellte sich heraus, dass der

31-Jährige drei sogenannte Plomben mit mutmaßlich Kokain einstecken hatte. Das

Rauschgift stellte die Polizei sicher. Letztlich konnte auch die Identität des

Mannes geklärt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Weil

der 31-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung an.

|erf

Zusammenstoß auf Ampel-Kreuzung

Kaiserslautern (ots) – Auf der Kreuzung

Logenstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße/Trippstadter Straße hat es am

Mittwochmittag gekracht. Zwei Fahrzeuge kollidierten, weil einer der beteiligten

Fahrer das Rotlicht an der Ampel missachtete. Bei dem Unfall wurden zwei

Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.20 Uhr, als ein 24-jähriger Autofahrer von der

Logenstraße geradeaus in die Trippstadter Straße fahren wollte. Er prallte mit

seinem Hyundai gegen einen BMW, der in diesem Moment aus der

Rudolf-Breitscheid-Straße kam und nach links in die Logenstraße abbog.

Während der Unfallverursacher einen Schock erlitt, zog sich in dem anderen Wagen

ein mitfahrendes Kind eine Platzwunde am Kopf zu. Das zehnjährige Mädchen und

der 24-jährige Mann wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Am

Hyundai wurde die komplette Fahrzeugfront eingedrückt, der BMW wurde

insbesondere vorne rechts eingedellt. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren

tausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste der gesamte Kreuzungsbereich

voll gesperrt werden. |cri

Unter Drogen mit E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Seinen Führerschein musste ein junger Mann in der Nacht

zu Mittwoch vorläufig abgeben. Der 20-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs,

als er gegen 0.30 Uhr einer Polizeistreife in der Augustastraße auffiel. Die

Beamten stoppten den Rollerfahrer und stellten bei der Kontrolle drogentypische

Auffälligkeiten fest.

Einen Urintest lehnte der Mann ab, um eine Blutprobe kam er aber nicht herum und

musste dafür mit zur Dienststelle kommen.

Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Auf ihn kommt eine

Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, je nach Ergebnis der Blutprobe

auch noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

|cri

Müllsündern auf der Spur

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ist Müllsündern auf der Spur, die

ihren Bauschutt und anderen Abfall „wild entsorgt“ haben. Von den Kollegen der

Polizei in Baumholder ging am Dienstagnachmittag der Hinweis ein, dass in ihrem

Zuständigkeitsbereich der unerlaubt abgeladene Abfall gefunden wurde.

In dem Schutthaufen wurden Gegenstände entdeckt, durch die eine Verbindung zu

einer Adresse in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hergestellt werden

konnte.

Erste Ermittlungen an der Adresse ergaben, dass hier ein Anwesen die Besitzer

gewechselt hat und gerade saniert wird. Mit den vor Ort beschäftigten Firmen

wurden erste Gespräche geführt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Missglücktes Wendemanöver

Kaiserslautern (ots) – Ziemlich missglückt ist ein Wendemanöver am Dienstagabend

in der Straße „Am Langen Stein“. Eine Autofahrerin wollte gegen 19.30 Uhr in dem

verkehrsberuhigten Bereich ihr Auto in einem Zug auf der Straße wenden. Dabei

kam sie allerdings von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Pkw gegen einen

Fahrzeuganhänger, der dort abgestellt war, und schob diesen gegen ein geparktes

Wohnmobil. Sowohl der Pkw als auch der Anhänger und das Wohnmobil wurden

beschädigt – Gesamtschaden: mehrere tausend Euro. Verletzt wurde zum Glück

niemand. |cri

Alkoholisierte Männer erhalten Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Zwei alkoholisierte Männer haben sich am Dienstagabend

einen Platzverweis eingehandelt. Zeugen meldeten eine Schlägerei in der

Carl-Euler-Straße. Beim Eintreffen konnte die Streife, die zwei Männer bei ihrem

Streit beobachten. Einer der beiden verlor dabei, ohne Zutun des andern, das

Gleichgewicht, fiel zu Boden und schlief sofort ein. Auf die Ansprache der

Polizisten reagierte er sehr zeitverzögert und mit verwaschener Sprache.

Augenscheinlich waren er und sein Kontrahent stark alkoholisiert. Der

Atemalkoholtest zeigte Werte von 1,6 und 2,2 Promille an. Bei der Befragung, wie

es zu dem Streit gekommen sei, gaben beide an, befreundet zu sein. Bei der

Schlägerei hätte es sich um ein alkoholbedingtes „Spaßkämpfchen“ gehandelt.

Verletzungen erlitt dabei niemand. Keiner der beiden hatte Interesse an einer

strafrechtlichen Verfolgung. Die beiden Männer erhielten für den Abend einen

Platzverweis. Da beide ein Fahrrad bei sich hatten, wurde ihnen vorsorglich die

Heimfahrt damit untersagt. Den Heimweg traten sie gemeinsam zu Fuß an. |elz

Streit ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Auf offener Straße ist es zwischen einem Paar am

Dienstagnachmittag im Kaiserbergring zu einem lautstarken Streit gekommen. Weil

die Frau dabei auch um Hilfe rief, wurde eine Zeugin aufmerksam und verständigte

die Polizei.

Das Paar wurde getrennt voneinander befragt. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte

für wiederholte Körperverletzungen von Seiten des Mannes gegenüber seiner

Lebensgefährtin.

Der 47-Jährige wurde deshalb aufgefordert, die Wohnung der Freundin zu

verlassen. Er erhielt eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz, die zunächst

für zehn Tage gültig ist. In dieser Zeit darf er sich der Frau nicht nähern und

auch nicht den Kontakt zu ihr suchen. Außerdem wurden gegen den Mann

strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. |cri

Beinah-Zusammenstoß auf dem Zebrastreifen

Kaiserslautern (ots) – „An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge mit Ausnahme von

Schienenfahrzeugen den zu Fuß Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen

oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren

der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit

heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten.“ So steht es in der

Straßenverkehrsordnung (Paragraph 26) und so lernt man es auch in der

Fahrschule.

Offenbar „vergessen“ hatte dies eine Autofahrerin, die am Dienstagnachmittag in

der Karl-Marx-Straße unterwegs war und sich gegen 14.15 Uhr dem Fußgängerüberweg

in Höhe der Gasstraße/Münchstraße näherte. Zwei Fußgängerinnen, die den

Zebrastreifen gerade überqueren wollten, berichteten später der Polizei, dass

der Wagen, der aus Richtung Eisenbahnstraße kam, derart beschleunigte, dass er

beim Bremsen erst auf dem Überweg zum Stehen kam. Eine der beiden Fußgängerinnen

musste sich nach eigenen Angaben mit der Hand vom Fahrzeug wegdrücken, um nicht

von ihm angefahren zu werden.

Vor Ort kam es nach diesem „Beinahe-Zusammenstoß“ zu einem Wortgefecht zwischen

der 26-jährigen Frau und der Autofahrerin. Während die beiden Fußgängerinnen

ihren Weg in Richtung Münchstraße wieder aufnahmen, drehte die Autofahrerin

ihren Wagen, fuhr den beiden Frauen hinterher und bedrängte sie. Das Wortgefecht

wurde fortgesetzt, wobei die Autofahrerin auch beleidigende Äußerungen von sich

gab. Anschließend fuhr die unbekannte Frau in Richtung Stiftsplatz davon.

Die beiden Fußgängerinnen meldeten das „Erlebnis“ der Polizei und erstatteten

Anzeige. Dabei klagte die 26-jährige Frau auch über Schmerzen in der Hand, mit

der sie sich vom Fahrzeug weggedrückt hatte.

Gegen die Autofahrerin wird nun strafrechtlich ermittelt – unter anderem wegen

Unfallflucht. Die Frau konnte anhand des Autokennzeichens ausfindig gemacht

werden, hat sich aber bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. |cri

Geldbeutel verschwindet aus offenem Auto

Kaiserslautern (ots) – Dass man möglichst keine Wertgegenstände mit ins

Schwimmbad nehmen sollte, ist richtig. Allerdings sollte man sie auch nicht im

geparkten Fahrzeug zurücklassen – und erst recht nicht den Wagen unverschlossen

abstellen!

Eine Frau aus dem Stadtgebiet hatte ihren Pkw am Montagnachmittag in der Nähe

des Schwimmbads geparkt und ihre Geldbörse darin deponiert – das Auto aber offen

gelassen. Als die 30-Jährige gegen 15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, war der

Geldbeutel verschwunden – und mit ihm auch der Führerschein und die

Krankenversicherungskarte. Vom Täter war weit und breit nichts zu sehen – er

hatte keine Spuren hinterlassen.

Zeugen, denen verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in

Verbindung zu setzen. |cri

Wer hat das Geld unterschlagen?

Kaiserslautern (ots) – Seinen Geldbeutel hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am

Dienstagnachmittag in der Innenstadt verloren. Zwar wurde die Börse später

wieder gefunden und zur Polizei gebracht – in der Zwischenzeit hatte aber ein

unbekannter Täter das enthaltene Bargeld an sich genommen. Die Polizei ermittelt

wegen Unterschlagung.

Passanten entdeckten den Geldbeutel kurz vor 18 Uhr in der Fruchthallstraße in

Höhe einer Metzgerei. Sie hoben ihn auf und brachten ihn zur Polizeidienststelle

in der Gaustraße.

Der 30-jährige Mann, dem die Geldbörse gehört, wurde verständigt und kam

ebenfalls zur Wache. Er überprüfte den Inhalt des Geldbeutels und stellte fest,

dass zwar sämtliche Dokumente noch vorhanden waren, das Bargeld aber vollständig

fehlte.

Der Mann vermutet, dass er sein Portemonnaie gegen 17 Uhr am Schillerplatz

verloren hat. Wer es dort an sich nahm und später in der Fruchthallstraße wieder

fallen ließ, ist unklar. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter

Telefon 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 melden. |cri